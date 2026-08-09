Lịch Âm Dương ngày 10/08/2026: Xem giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý cát hung Thông tin Lịch Âm Dương ngày 10/08/2026 tức 28/06 Âm Lịch năm Bính Ngọ. Cập nhật giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp, hướng xuất hành cùng các lời khuyên hữu ích.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 10/08/2026

Ngày 10/08/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Hai, tương ứng ngày 28 tháng 06 năm Bính Ngọ Âm Lịch. Về mặt phong thủy dân gian, đây là ngày Bính Thìn, tháng Ất Mùi, mang nạp âm Sa Trung Thổ. Việc tra cứu Lịch Âm Dương giúp người đọc có thêm góc nhìn tham khảo để sắp xếp công việc hằng ngày một cách chủ động và hợp lý.

Thông tin tổng quan Lịch Âm Dương ngày 10/08/2026

Năm Dương Lịch: 2026 (Thứ Hai, ngày 10 tháng 8)

2026 (Thứ Hai, ngày 10 tháng 8) Năm Âm Lịch: Bính Ngọ (Tháng Ất Mùi, ngày Bính Thìn)

Bính Ngọ (Tháng Ất Mùi, ngày Bính Thìn) Ngũ hành: Sa Trung Thổ (Đất trong cát). Ngày Bính Thìn có Can Hỏa sinh Chi Thổ (Can sinh Chi), được coi là ngày cát (bảo nhật).

Sa Trung Thổ (Đất trong cát). Ngày Bính Thìn có Can Hỏa sinh Chi Thổ (Can sinh Chi), được coi là ngày cát (bảo nhật). Tuổi hợp ngày: Tý, Thân (Tam hợp Thủy cục) và Dậu (Lục hợp).

Tý, Thân (Tam hợp Thủy cục) và Dậu (Lục hợp). Tuổi xung kỵ: Canh Tuất, Nhâm Tuất. Các tuổi thuộc hành Thủy như Bính Ngọ không lo ngại yếu tố Thổ khắc. Cần lưu ý Tam Sát kỵ mệnh các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Chi tiết giờ hoàng đạo và hắc đạo

Lựa chọn khung giờ phù hợp khi tiến hành công việc là nét văn hóa truyền thống quen thuộc. Dưới đây là danh sách các giờ trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Giờ Dần (03h00 - 04h59)

Giờ Thìn (07h00 - 08h59)

Giờ Tỵ (09h00 - 10h59)

Giờ Thân (15h00 - 16h59)

Giờ Dậu (17h00 - 18h59)

Giờ Hợi (21h00 - 22h59)

Giờ Hắc Đạo (Nên cẩn trọng)

Giờ Tý (23h00 - 00h59)

Giờ Sửu (01h00 - 02h59)

Giờ Mão (05h00 - 06h59)

Giờ Ngọ (11h00 - 12h59)

Giờ Mùi (13h00 - 14h59)

Giờ Tuất (19h00 - 20h59)

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để chuyến đi diễn ra suôn sẻ, người dân có thể chọn hướng và giờ đi lại theo quan niệm phong thủy:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui), hoặc đi về hướng Đông để đón Tài Thần (cầu may mắn tài lộc). Nên tránh đi về hướng Đông gặp Hạc Thần.

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui), hoặc đi về hướng Đông để đón Tài Thần (cầu may mắn tài lộc). Nên tránh đi về hướng Đông gặp Hạc Thần. Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Giờ Sửu (01h-03h) và Giờ Mùi (13h-15h): Dễ gặp may mắn, công việc giao thiệp thuận lợi, gia đạo có tin mừng. Giờ Mão (05h-07h) và Giờ Dậu (17h-19h): Giờ rất tốt cho việc trồng trọt, kinh doanh buôn bán, mọi sự hòa hợp. Giờ Tỵ (09h-11h) và Giờ Hợi (21h-23h): Mọi việc được hanh thông, xuất hành bình an, nhà cửa yên lành.



Gợi ý việc nên làm và kiêng kỵ

Trong ngày 10/08/2026, sự kết hợp của sao Trương (Kiết Tú) và Trực Thâu đem đến một số điểm lưu ý cho việc thực hành đời sống:

Việc nên ưu tiên: Tiến hành gặt hái, thu hoạch, chỉnh sửa cây cối, chăm sóc vật nuôi, làm công tác hành chính, nộp đơn từ hoặc chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch mới.

Tiến hành gặt hái, thu hoạch, chỉnh sửa cây cối, chăm sóc vật nuôi, làm công tác hành chính, nộp đơn từ hoặc chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch mới. Việc nên cẩn trọng: Do ảnh hưởng của ngày Xích Khẩu và hạn Sát Chủ Dương, nên tránh khởi công xây dựng nhà cửa lớn, động thổ, mua bán tài sản quy mô lớn hoặc tu sửa bếp nấu. Chi tiết này cũng nhắc nhở mỗi người giữ lời ăn tiếng nói, tránh va chạm mâu thuẫn không đáng có.

Giải thích thuật ngữ phong thủy và lời khuyên

Thuật ngữ Sa Trung Thổ nghĩa là "đất trong cát", biểu thị trạng thái năng lượng tĩnh, thích hợp cho sự vun bồi nền móng vững chắc thay vì các quyết định mạo hiểm, vội vàng. Trong khi đó, Xích Khẩu trong Lục Diệu là lời nhắc nhở về giao tiếp, khuyên con người nên ứng xử điềm đạm, giữ sự lắng nghe để giải quyết bất đồng.

Các thông tin về Lịch Âm Dương chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm dân gian. Yếu tố cốt lõi quyết định thành công trong mọi việc vẫn nằm ở tinh thần chủ động, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ ứng xử tích cực của mỗi cá nhân.