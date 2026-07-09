Lịch Âm Dương ngày 10/7/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý việc nên làm Thông tin chi tiết về Âm Dương lịch ngày 10/7/2026 (26/5 Âm lịch). Ngày Ất Dậu được đánh giá là thời điểm thuận lợi cho các hoạt động khởi sự vào buổi sáng để đón vận may.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 10/07/2026

Thứ Sáu, ngày 10/07/2026 Dương Lịch, nhằm ngày 26 tháng Năm năm Bính Ngọ Âm Lịch. Đây là ngày Ất Dậu, thuộc hành Thủy, được đánh giá là thời điểm có nhiều chuyển biến tích cực nếu biết tận dụng các khung giờ tốt trong ngày.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 10/07/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về ngày mai để người đọc tham khảo và sắp xếp công việc:

Thông tin Chi tiết Dương Lịch 10/07/2026 (Thứ Sáu) Âm Lịch 26/05/2026 (Ngày Ất Dậu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Bính Ngọ) Tiết khí Tiểu thử (Nắng nhẹ) Ngũ hành Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối) Trực Bình (Tốt cho việc sửa chữa, xây đắp)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động trong ngày diễn ra thuận lợi hơn:

Giờ hoàng đạo (Tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h). Giờ hắc đạo (Xấu): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Đánh giá ngày theo phong thủy truyền thống

Ngày 10/07/2026 được xem là ngày Tốc Hỷ. Theo quan niệm của Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày mang lại niềm vui nhanh chóng, đặc biệt tốt vào buổi sáng. Các kế hoạch mưu sự lớn nên được triển khai sớm để đạt được thành công mau lẹ.

Việc nên và không nên làm

Dựa trên các yếu tố về Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ, người dân có thể tham khảo các lời khuyên sau:

Nên làm: Nhập kho, gắn cửa, kê gác, sửa chữa tàu thuyền, bồi đắp thêm các công trình kiến trúc, lót giường, thừa kế sự nghiệp. Việc chôn cất hoặc phát quang đất đai cũng được xem là thuận lợi.

Nhập kho, gắn cửa, kê gác, sửa chữa tàu thuyền, bồi đắp thêm các công trình kiến trúc, lót giường, thừa kế sự nghiệp. Việc chôn cất hoặc phát quang đất đai cũng được xem là thuận lợi. Cần cân nhắc: Các việc liên quan đến khởi tạo lớn như xây cất nhà mới, cưới gả, đào ao giếng, trổ cửa hoặc động thổ. Theo sao Quỷ, những việc này có thể gặp một số bất lợi không mong muốn.

Các việc liên quan đến khởi tạo lớn như xây cất nhà mới, cưới gả, đào ao giếng, trổ cửa hoặc động thổ. Theo sao Quỷ, những việc này có thể gặp một số bất lợi không mong muốn. Lưu ý về nông nghiệp: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Ất không nên gieo hạt trồng cây vì cây khó phát triển tươi tốt.

Hướng xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, bạn có thể lựa chọn các hướng sau để tăng thêm sự hanh thông:

Hỷ Thần (Đón niềm vui): Hướng Tây Bắc.

Hướng Tây Bắc. Tài Thần (Cầu tài lộc): Hướng Đông Nam.

Hướng Đông Nam. Lưu ý: Tránh hướng Tây Bắc khi muốn tránh Hạc Thần (hướng xấu trong ngày này).

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, dưới đây là ý nghĩa một số thuật ngữ xuất hiện trong lịch ngày 10/07/2026:

Tuyền Trung Thủy: Nghĩa là nước trong suối, biểu trưng cho sự tinh khiết, chảy mãi không ngừng, mang tính thích nghi cao nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Nghĩa là nước trong suối, biểu trưng cho sự tinh khiết, chảy mãi không ngừng, mang tính thích nghi cao nhưng cũng rất mạnh mẽ. Trực Bình: Mang ý nghĩa bình ổn, công bằng. Đây là thời điểm thích hợp để dàn xếp các mâu thuẫn hoặc thực hiện các công việc có tính chất duy trì, sửa chữa.

Mang ý nghĩa bình ổn, công bằng. Đây là thời điểm thích hợp để dàn xếp các mâu thuẫn hoặc thực hiện các công việc có tính chất duy trì, sửa chữa. Tốc Hỷ: Điềm báo về những tin mừng đến nhanh. Tuy nhiên, đặc tính của Tốc Hỷ là vận hành nhanh nên thường chỉ tốt trong một khoảng thời gian nhất định (thường là buổi sáng).

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.