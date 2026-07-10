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    Lịch Âm Dương ngày 11/7/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý ngày Tam Nương

    Tuệ Nhân10/07/2026 16:22

    Ngày 11/7/2026 Dương lịch rơi vào ngày Tam Nương theo Âm lịch. Người dân cần lưu ý các khung giờ hoàng đạo và hướng xuất hành để mọi việc trong ngày nghỉ cuối tuần thêm thuận lợi.

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    Tổng quan lịch Âm Dương ngày 11/07/2026

    Ngày mai, Thứ Bảy ngày 11/07/2026 (Dương lịch), nhằm ngày 27 tháng Năm năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Bính Tuất, thuộc hành Thổ (Ốc Thượng Thổ - Đất trên nóc nhà). Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Tam Nương, một thời điểm được khuyến nghị nên thận trọng khi triển khai các kế hoạch quan trọng.

    Thông tinChi tiết
    Dương lịch11/07/2026 (Thứ Bảy)
    Âm lịch27/05/2026 (Ngày Bính Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ)
    Tiết khíTiểu Thử (Nắng nhẹ)
    Ngũ hànhNgày Bính Tuất - Can sinh Chi (Hỏa sinh Thổ), là ngày Cát (Bảo nhật)
    TrựcTrực Định (Tốt cho việc lắp đặt, học hành)

    Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

    Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tinh thần thoải mái và công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là các khung giờ trong ngày 11/07/2026:

    Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

    • Dần (03:00 - 04:59)
    • Thìn (07:00 - 08:59)
    • Tỵ (09:00 - 10:59)
    • Thân (15:00 - 16:59)
    • Dậu (17:00 - 18:59)
    • Hợi (21:00 - 22:59)

    Giờ Hắc Đạo (Giờ cần lưu ý)

    • Tý (23:00 - 00:59); Sửu (01:00 - 02:59); Mão (05:00 - 06:59); Ngọ (11:00 - 12:59); Mùi (13:00 - 14:59); Tuất (19:00 - 20:59).

    Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

    Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

    • Hỷ Thần: Hướng Tây Nam (Đón niềm vui).
    • Tài Thần: Hướng Đông (Cầu tài lộc).
    • Tuổi xung khắc: Canh Thìn và Nhâm Thìn cần thận trọng hơn trong giao tiếp và đi lại.

    Lời khuyên về việc nên làm và không nên làm

    Dựa trên các yếu tố phong thủy như Sao Liễu và Trực Định, ngày 11/07/2026 mang những đặc điểm riêng biệt:

    Việc nên làm

    Nhờ có Trực Định, ngày này khá phù hợp cho các hoạt động mang tính chất ổn định và xây dựng nền tảng như: nhập học, nộp đơn từ, sửa sang phòng bếp, lắp đặt máy móc hoặc mua thêm vật nuôi trong gia đình.

    Việc nên tránh

    Do trùng vào ngày Tam Nương và có Sao Liễu (một hung tú), bạn nên hạn chế khởi công các công trình lớn, cưới hỏi, động thổ hoặc các việc liên quan đến thủy lợi (đào ao, tháo nước). Ngoài ra, ngày Xích Khẩu cũng nhắc nhở mỗi người nên giữ lời ăn tiếng nói, tránh tranh cãi vô ích để giữ hòa khí trong gia đình và xã hội.

    Giải thích thuật ngữ phong thủy

    • Ngày Tam Nương: Theo văn hóa dân gian, đây là những ngày trong tháng cần sự tĩnh tại, tránh phô trương hoặc làm việc đại sự.
    • Trực Định: Có nghĩa là sự kiên định, bền vững. Các việc liên quan đến kế hoạch dài hạn thường được ưu tiên.
    • Xích Khẩu: Ám chỉ sự mâu thuẫn, thị phi. Lời khuyên là nên "nhẫn" để mọi sự được bình an.

    * Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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      Lịch Âm Dương ngày 11/7/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý ngày Tam Nương
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