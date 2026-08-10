Lịch Âm Dương ngày 11/08/2026: Ngày Tiểu Cát tốt lành, giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy Lịch Âm Dương ngày 11/08/2026 tức ngày 29/06 Âm Lịch là ngày Tiểu Cát tốt lành. Cập nhật giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và việc nên kiêng kỵ trong ngày.

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Lịch Âm Dương ngày 11/08/2026 nhằm ngày 29 tháng 6 Âm Lịch, thuộc ngày Tiểu Cát theo Khổng Minh Lục Diệu. Đây là ngày mang năng lượng tích cực, công việc tiến hành thường gặp thuận lợi và dễ có quý nhân trợ giúp. Việc nắm bắt các thông tin phong thủy như giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc nên làm sẽ giúp quý bạn đọc sắp xếp công việc hiệu quả, đạt kết quả tốt nhất.

Tổng quan Lịch Âm Dương ngày 11/08/2026

Dưới đây là các thông tin chi tiết về Lịch Âm Dương ngày 11/08/2026 để người đọc tiện theo dõi và tra cứu:

Dương Lịch: Thứ Ba, ngày 11/08/2026.

Thứ Ba, ngày 11/08/2026. Âm Lịch: Ngày 29/06/2026 (Tháng Ất Mùi, Năm Bính Ngọ).

Ngày 29/06/2026 (Tháng Ất Mùi, Năm Bính Ngọ). Can Chi: Ngày Đinh Tỵ. Can Chi tương đồng (cùng hành Hỏa), đây là ngày cát.

Ngày Đinh Tỵ. Can Chi tương đồng (cùng hành Hỏa), đây là ngày cát. Ngũ Hành: Nạp âm Sa Trung Thổ (Đất trong cát). Khắc với hành Thủy, ngoại trừ các tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi không bị ảnh hưởng.

Nạp âm Sa Trung Thổ (Đất trong cát). Khắc với hành Thủy, ngoại trừ các tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi không bị ảnh hưởng. Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Tiểu Cát. Mọi việc khởi xướng có nhiều thuận lợi, mưu sự hanh thông, ít gặp trở ngại.

Ngày Tiểu Cát. Mọi việc khởi xướng có nhiều thuận lợi, mưu sự hanh thông, ít gặp trở ngại. Thập Nhị Kiến Trừ: Trực Khai. Quẻ tốt cho các việc khởi công, làm nhà, xuất hành và học tập.

Trực Khai. Quẻ tốt cho các việc khởi công, làm nhà, xuất hành và học tập. Sao tốt: Thiên Thành, Phúc Sinh, Dịch Mã, Phúc Hậu, Đại Hồng Sa.

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng theo quan niệm dân gian để triển khai các công việc quan trọng được suôn sẻ.

Các khung giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Giờ Sửu (01:00 - 02:59): Thích hợp cho việc khởi động kế hoạch nhẹ nhàng.

Thích hợp cho việc khởi động kế hoạch nhẹ nhàng. Giờ Thìn (07:00 - 08:59): Thuận lợi cho việc giao dịch, bắt đầu ngày mới hanh thông.

Thuận lợi cho việc giao dịch, bắt đầu ngày mới hanh thông. Giờ Ngọ (11:00 - 12:59): Giờ tốt để cầu tài lộc, gặp gỡ đối tác.

Giờ tốt để cầu tài lộc, gặp gỡ đối tác. Giờ Mùi (13:00 - 14:59): Khung giờ ôn hòa, thích hợp duy trì tiến độ công việc.

Khung giờ ôn hòa, thích hợp duy trì tiến độ công việc. Giờ Tuất (19:00 - 20:59): Tốt cho họp mặt gia đình, cầu bình an.

Tốt cho họp mặt gia đình, cầu bình an. Giờ Hợi (21:00 - 22:59): Thích hợp nghỉ ngơi, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.

Các khung giờ hắc đạo (Cần lưu ý)

Bên cạnh giờ tốt, người đọc nên lưu ý hạn chế triển khai công việc đại sự vào các khung giờ hắc đạo gồm: Giờ Tí (23:00 - 00:59), Giờ Dần (03:00 - 04:59), Giờ Mão (05:00 - 06:59), Giờ Tỵ (09:00 - 10:59), Giờ Thân (15:00 - 16:59) và Giờ Dậu (17:00 - 18:59).

Việc nên làm và việc hạn chế trong ngày 11/08/2026

Dựa trên sự kết hợp giữa Thập Nhị Kiến Trừ và Nhị Thập Bát Tú, người đọc có thể cân nhắc các hoạt động sau:

Việc nên làm: Xuất hành đi xa, khởi tạo, san nền động thổ, làm phòng bếp, may mặc, sửa chữa cây cối, nhập học, cầu thầy chữa bệnh và công việc chăn nuôi.

Xuất hành đi xa, khởi tạo, san nền động thổ, làm phòng bếp, may mặc, sửa chữa cây cối, nhập học, cầu thầy chữa bệnh và công việc chăn nuôi. Việc kiêng kỵ: Theo sao Dực Hỏa Xà, nên hạn chế các việc như cưới hỏi, chôn cất, làm nhà quy mô lớn hoặc đặt gác đòn đông. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian Bành Tổ, ngày này hạn chế cắt tóc hay đi xa mang theo nhiều tài sản giá trị lớn.

Theo sao Dực Hỏa Xà, nên hạn chế các việc như cưới hỏi, chôn cất, làm nhà quy mô lớn hoặc đặt gác đòn đông. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian Bành Tổ, ngày này hạn chế cắt tóc hay đi xa mang theo nhiều tài sản giá trị lớn. Tuổi xung kỵ cần lưu ý: Tân Hợi và Quý Hợi. Người thuộc các tuổi này nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và các quyết định tài chính.

Hướng xuất hành mang lại may mắn

Để chuyến đi thuận lợi và đón nhận năng lượng tích cực, bạn đọc có thể lựa chọn hướng xuất hành theo gợi ý:

Hướng chính Nam: Đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và sự may mắn trong tình cảm, tinh thần.

Đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và sự may mắn trong tình cảm, tinh thần. Hướng Đông: Đón Tài Thần, thuận lợi cho việc cầu tài lộc, kinh doanh buôn bán.

Đón Tài Thần, thuận lợi cho việc cầu tài lộc, kinh doanh buôn bán. Lưu ý: Nên tránh hướng Đông gặp Hạc Thần hoặc hướng Huyền Vũ để hạn chế tranh cãi không cần thiết.

Các thông tin về Lịch Âm Dương và phong thủy ngày 11/08/2026 mang tính chất tham khảo, giúp quý bạn đọc có thêm góc nhìn chủ động trong việc sắp xếp thời gian biểu. Tinh thần lạc quan, sự chuẩn bị chu đáo cùng nỗ lực bản thân luôn là yếu tố quyết định sự thành công trong mọi việc.