Lịch âm dương ngày 12/7/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý ngày Tiểu Cát Xem chi tiết lịch âm dương ngày 12/07/2026 (tức 28/5 Âm lịch). Đây là ngày Tiểu Cát với nhiều khung giờ hoàng đạo thuận lợi cho việc giao dịch và mưu cầu bình an.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 12/07/2026

Thông tin tổng quan lịch âm dương ngày 12/07/2026

Ngày 12/07/2026 Dương lịch (Chủ Nhật) rơi vào ngày 28/05 Âm lịch, năm Giáp Ngọ. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là ngày Đinh Hợi, thuộc hành Thổ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, ngày này được gọi là ngày Tiểu Cát, mang ý nghĩa về sự hanh thông và may mắn ở mức độ vừa phải.

Chi tiết các thông số lịch vạn niên

Dương lịch: 12/07/2026 (Chủ Nhật).

12/07/2026 (Chủ Nhật). Âm lịch: 28/05/2026.

28/05/2026. Can chi: Ngày Đinh Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Giáp Ngọ.

Ngày Đinh Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Giáp Ngọ. Tiết khí: Tiểu Thử (Chớm nóng).

Tiểu Thử (Chớm nóng). Ngũ hành: Ngày Ốc Thượng Thổ (Đất trên nóc nhà).

Khung giờ tốt và xấu trong ngày

Việc lựa chọn giờ hoàng đạo giúp tăng thêm sự tự tin và thuận lợi khi triển khai các công việc quan trọng. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

Việc nên làm và kiêng cữ theo truyền thống

Dựa trên các chỉ số từ Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Chấp), người đọc có thể tham khảo các gợi ý sau để sắp xếp công việc phù hợp:

Những việc nên ưu tiên

Giao dịch và ký kết: Các hoạt động lập khế ước, giao dịch tài chính hoặc san nền, động thổ được đánh giá là khá thuận lợi.

Các hoạt động lập khế ước, giao dịch tài chính hoặc san nền, động thổ được đánh giá là khá thuận lợi. Xây dựng: Phù hợp cho việc xây đắp nền tường hoặc xây dựng phòng mới.

Phù hợp cho việc xây đắp nền tường hoặc xây dựng phòng mới. Mưu cầu sức khỏe: Tìm thầy thuốc hoặc thực hiện các biện pháp chữa bệnh.

Tìm thầy thuốc hoặc thực hiện các biện pháp chữa bệnh. Cầu tài lộc: Ngày Thiên Tài hỗ trợ tốt cho việc xuất hành cầu tài, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ.

Những việc cần lưu ý hạn chế

Hôn nhân: Theo quan niệm Bành Tổ Bách Kỵ, ngày Hợi không nên tổ chức cưới hỏi để tránh những bất hòa về sau.

Theo quan niệm Bành Tổ Bách Kỵ, ngày Hợi không nên tổ chức cưới hỏi để tránh những bất hòa về sau. Thay đổi nơi ở: Hạn chế dời nhà hoặc mở cửa hiệu buôn bán lớn trong ngày này.

Hạn chế dời nhà hoặc mở cửa hiệu buôn bán lớn trong ngày này. Vệ sinh cá nhân: Quan niệm dân gian nhắc nhở không nên cắt tóc hoặc cạo đầu (ngày Đinh) để tránh các vấn đề về sức khỏe ngoài da.

Quan niệm dân gian nhắc nhở không nên cắt tóc hoặc cạo đầu (ngày Đinh) để tránh các vấn đề về sức khỏe ngoài da. Xuất hành xa: Nếu không thực sự cần thiết, nên hạn chế đi chơi xa hoặc xuất tiền của lớn.

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo hướng xuất hành sau:

Hỷ Thần: Hướng chính Nam (đón niềm vui).

Hướng chính Nam (đón niềm vui). Tài Thần: Hướng Đông (đón tài lộc).

Hướng Đông (đón tài lộc). Hướng cần tránh: Tây Bắc (gặp Hạc Thần - không tốt).

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Tân Tỵ và Quý Tỵ nên thận trọng hơn trong mọi việc vào ngày này do xung khắc với ngũ hành của ngày.

Giải thích ý nghĩa thuật ngữ phong thủy

Tiểu Cát: Là ngày cát lợi nhỏ, mọi việc thường diễn ra suôn sẻ, ít gặp trở ngại lớn, có sự phù trợ của quý nhân.

Là ngày cát lợi nhỏ, mọi việc thường diễn ra suôn sẻ, ít gặp trở ngại lớn, có sự phù trợ của quý nhân. Trực Chấp: Mang ý nghĩa bảo thủ, giữ gìn cái cũ. Đây là thời điểm tốt để củng cố nền tảng, ký kết các văn bản mang tính cam kết lâu dài.

Mang ý nghĩa bảo thủ, giữ gìn cái cũ. Đây là thời điểm tốt để củng cố nền tảng, ký kết các văn bản mang tính cam kết lâu dài. Thiên Tài: Một trong những ngày tốt cho việc di chuyển, mang lại sự hanh thông và tin vui từ phương xa.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.