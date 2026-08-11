Lịch âm dương ngày 12/8/2026: Thông tin chi tiết về giờ hoàng đạo và hướng xuất hành Xem chi tiết lịch âm dương ngày 12/8/2026 với thông tin giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và hướng xuất hành thuận lợi giúp công việc tiến hành hanh thông.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 12/8/2026

Ngày 12/08/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Tư, tức ngày 1 tháng 7 Âm Lịch (ngày Mậu Ngọ, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ). Đây là ngày đầu tháng Âm Lịch, mang năng lượng của Mùng 1, phù hợp cho việc thành tâm cầu an và giữ tinh thần tích cực, cẩn trọng trong các giao dịch lớn.

Tổng quan lịch âm dương ngày 12/08/2026

Dưới đây là các thông tin chi tiết về ngũ hành, sao chiếu và trực của ngày 12/08/2026 để bạn đọc tham khảo:

Âm Lịch: Ngày 1 tháng 7 năm Bính Ngọ (Mùng 1 Tết Trung Nguyên/tháng Vu Lan)

Ngày 1 tháng 7 năm Bính Ngọ (Mùng 1 Tết Trung Nguyên/tháng Vu Lan) Ngũ Hành: Ngày Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời). Ngày Chi sinh Can (Hỏa sinh Thổ), được coi là ngày cát.

Ngày Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời). Ngày Chi sinh Can (Hỏa sinh Thổ), được coi là ngày cát. Sao (Nhị thập bát tú): Sao Chẩn (Chẩn Thủy Dẫn) - Cát tú, rất tốt cho khởi công, cưới hỏi, xây dựng.

Sao Chẩn (Chẩn Thủy Dẫn) - Cát tú, rất tốt cho khởi công, cưới hỏi, xây dựng. Thập nhị kiến trừ: Trực Khai - Thuận lợi cho xuất hành, di chuyển, khởi công, nhập học.

Trực Khai - Thuận lợi cho xuất hành, di chuyển, khởi công, nhập học. Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Không Vong - Nên giữ sự kiên nhẫn, tránh vội vàng trong các quyết định đầu tư lớn.

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ tốt sẽ giúp các kế hoạch cá nhân và công việc diễn ra thuận lợi hơn:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Giờ Hắc Đạo (Khuyên cẩn trọng)

Dần (03:00 - 04:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tị (09:00 - 10:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Xem tuổi xung hợp và hướng xuất hành

Việc nắm rõ sự xung hợp về tuổi giúp bạn chuẩn bị tốt hơn trong các cuộc hợp tác và giao tiếp hàng ngày.

Tuổi hợp: Tuổi Mùi (Lục hợp), tuổi Dần và Tuất (Tam hợp thành Hỏa cục).

Tuổi Mùi (Lục hợp), tuổi Dần và Tuất (Tam hợp thành Hỏa cục). Tuổi xung kỵ cần lưu ý: Nhâm Tý và Giáp Tý (kỵ nạp âm); tuổi Tý (tương xung). Các tuổi Nhâm Thân và Giáp Ngọ mang hành Kim không lo ngại sự khắc chế của Hỏa.

Nhâm Tý và Giáp Tý (kỵ nạp âm); tuổi Tý (tương xung). Các tuổi Nhâm Thân và Giáp Ngọ mang hành Kim không lo ngại sự khắc chế của Hỏa. Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui); đi về hướng Bắc để đón Tài Thần (thuận lợi tài lộc). Tránh đi về hướng Đông do gặp Hạc Thần.

Lời khuyên việc nên và không nên làm

Dựa trên sự kết hợp của sao Chẩn và Trực Khai, bạn có thể chủ động sắp xếp công việc:

Việc nên cân nhắc thực hiện:

Thực hiện các công việc sửa sang phòng lối, sắp xếp nhà cửa, tu sửa cây cối.

Khởi công nhẹ, may mặc, nhập học, học kỹ nghệ hoặc cầu chữa bệnh.

Xuất hành, thăm hỏi người thân, làm việc thiện lành nhân ngày đầu tháng Âm Lịch.

Việc nên hạn chế:

Không nên nhận giao dịch đất đai lớn hoặc lợp lại mái nhà (theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật).

Tránh chôn cất, đi tàu thuyền đường dài hoặc tranh chấp, cãi vả không cần thiết.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn đời sống phong thủy tích cực và chủ động hơn trong công việc hàng ngày.