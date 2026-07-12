Lịch âm dương ngày 13/7/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy cho ngày mới Xem lịch âm dương ngày 13/7/2026 (tức 29/5 Âm lịch). Cập nhật chi tiết giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý về tuổi xung khắc để có một ngày làm việc hiệu quả.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 13/7/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Hai, ngày 13/07/2026 Dương lịch là một ngày có sự đan xen giữa các yếu tố cát và hung theo quan niệm truyền thống. Đây là thời điểm thích hợp để mỗi cá nhân cân nhắc kỹ lưỡng các kế hoạch công việc, ưu tiên sự ổn định và cẩn trọng trong các quyết định quan trọng.

Thông tin tổng quan về ngày 13/07/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 13/07/2026 (Thứ Hai) Âm lịch 29/05/2026 (Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Tiết khí Tiểu Thử (Nắng nhẹ) Ngũ hành Phích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Trực Trực Phá (Nên phá dỡ, tránh xây dựng mới) Sao Sao Trương (Tốt cho khởi công, cưới hỏi)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là một nét văn hóa truyền thống giúp tâm lý thêm vững vàng khi thực hiện các công việc trong ngày.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23h-01h) : Mọi việc hòa hợp, kinh doanh thuận lợi.

: Mọi việc hòa hợp, kinh doanh thuận lợi. Sửu (01h-03h) : Thích hợp cho các việc mang tính bền vững.

: Thích hợp cho các việc mang tính bền vững. Mão (05h-07h) : Giờ tốt để chuẩn bị kế hoạch.

: Giờ tốt để chuẩn bị kế hoạch. Ngọ (11h-13h) : Gặp nhiều may mắn, tin vui từ xa.

: Gặp nhiều may mắn, tin vui từ xa. Thân (15h-17h) : Cầu tài lộc, nhà cửa yên lành.

: Cầu tài lộc, nhà cửa yên lành. Dậu (17h-19h): Thích hợp cho các công việc cần sự tỉ mỉ.

Giờ Hắc Đạo (Giờ cần lưu ý)

Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Luận giải ngũ hành và tuổi xung khắc

Ngày Mậu Tý có sự khắc chế giữa Can (Mậu - Thổ) và Chi (Tý - Thủy). Theo quan niệm phong thủy, đây là ngày cát trung bình. Đặc biệt, nạp âm Phích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét) mang năng lượng mạnh mẽ nhưng cần sự kiểm soát.

Tuổi xung khắc với ngày: Nhâm Ngọ và Giáp Ngọ. Những người thuộc tuổi này nên thận trọng hơn trong giao tiếp và đi lại.

Nhâm Ngọ và Giáp Ngọ. Những người thuộc tuổi này nên thận trọng hơn trong giao tiếp và đi lại. Tuổi hợp: Ngày Tý lục hợp với Sửu; tam hợp với Thìn và Thân tạo thành Thủy cục, mang lại sự hanh thông nhất định cho các tuổi này.

Lời khuyên về việc nên làm và kiêng cữ

Dựa trên các hệ thống sao và trực trong ngày, dưới đây là những gợi ý mang tính tham khảo để bạn tối ưu hóa công việc:

Việc nên làm

Dù là ngày trực Phá (thường mang ý nghĩa phá cũ xây mới), nhưng nhờ có sao Trương (Kiết Tú) chiếu mệnh, một số việc vẫn được xem là thuận lợi:

Phá dỡ công trình cũ, dọn dẹp nhà cửa, chặt cỏ, phá đất.

Các việc liên quan đến xây cất, che mái hoặc cưới gả (theo sao Trương).

Tế tự, giải oan hoặc xử lý các vấn đề tồn đọng về pháp lý.

Việc không nên làm

Hạn chế khởi công xây dựng nhà cửa mới hoặc nhập trạch do ảnh hưởng của sao Thiên Tặc và Nguyệt Phá.

Tránh các cuộc tranh luận gay gắt hoặc kiện tụng không cần thiết vào các giờ hắc đạo.

Không nên mua bán ruộng đất hoặc gieo quẻ bói toán theo lời dạy của tiền nhân (Bành Tổ Bách Kỵ Nhật).

Hướng xuất hành đại cát

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hướng Đông Nam: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng). Hướng Bắc: Đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài lộc, kinh doanh).

Đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài lộc, kinh doanh). Lưu ý: Nên tránh hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần (hướng xấu trong ngày này).

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.