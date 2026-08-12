Lịch Âm Dương ngày 13/8/2026: Giờ hoàng đạo tốt và hướng xuất hành may mắn cho mọi nhà Xem lịch Âm Dương ngày 13/8/2026 tức ngày 1/7 Âm Lịch. Tra cứu giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và các việc nên làm để công việc diễn ra thuận lợi, may mắn.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 13/08/2026

Theo Âm Dương lịch, Thứ Năm ngày 13/08/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 01/07/2026 Âm Lịch (ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ). Nhờ có Can Chi tương đồng (cùng hành Thổ), đây được đánh giá là ngày cát lành, rất thích hợp để triển khai các công việc cá nhân cũng như kế hoạch gia đình.

Thông tin tổng quan Âm Dương lịch ngày 13/08/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch 13/08/2026 (Thứ Năm) Âm Lịch 01/07/2026 (Ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ) Ngũ Hành Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời) Trực Trực Bế Sao tốt Sao Tỉnh (Tỉnh Mộc Hãn) - Cát Tú Lục Diệu Đại An (Tốt lành, bình an)

Giờ Hoàng Đạo và Giờ Hắc Đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là các khung giờ trong ngày 13/08/2026:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc Đạo (Tránh việc quan trọng): Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Đánh giá tuổi xung hợp và ý nghĩa phong thủy

Ngày Kỷ Mùi có sự kết hợp đặc biệt về ngũ hành và địa chi. Để ứng dụng hiệu quả, người đọc có thể tham khảo một số giải thích phong thủy sau:

Tuổi hợp: Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi tạo thành Mộc cục. Những người thuộc các tuổi này dễ gặp nhiều may mắn trong ngày.

Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi tạo thành Mộc cục. Những người thuộc các tuổi này dễ gặp nhiều may mắn trong ngày. Tuổi xung kỵ: Cần lưu ý đối với tuổi Quý Sửu và Ất Sửu do chịu ảnh hưởng của ngũ hành khắc. Tuổi Thân, Tý, Thìn rơi vào Tam Sát nên cẩn trọng khi thực hiện công việc lớn.

Cần lưu ý đối với tuổi Quý Sửu và Ất Sửu do chịu ảnh hưởng của ngũ hành khắc. Tuổi Thân, Tý, Thìn rơi vào Tam Sát nên cẩn trọng khi thực hiện công việc lớn. Đại An (Lục Diệu): Ý chỉ sự bình an, mọi việc tiến hành ổn định, tâm trí thư thái và dễ đón nhận sự hỗ trợ từ người xung quanh.

Ý chỉ sự bình an, mọi việc tiến hành ổn định, tâm trí thư thái và dễ đón nhận sự hỗ trợ từ người xung quanh. Sao Tỉnh (Nhị Thập Bát Tú): Sao tốt chủ về công danh, chăn nuôi, xây cất cửa nhà, học hành thăng tiến và mở mang đường nước.

Lời khuyên việc nên làm và không nên làm

Dựa trên các chỉ số cát hung của ngày 13/08/2026, dân gian khuyến nghị một số việc nên thực hiện hoặc chủ động hạn chế:

Việc nên làm

Khởi công dựng cửa, trổ cửa, làm cầu, xây đắp tường rào.

Sửa sang cây cối, mở thông đường nước, đào mương, móc giếng.

Nhập học, nhậm chức hoặc xuất hành đi xa bằng đường thủy.

Việc không nên làm

Tránh tự ý phá hủy giao kèo, hợp đồng đã ký kết.

Không nên tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của chuyên gia y tế.

Hạn chế thực hiện việc an táng, làm sanh phần hay tu bổ mộ phần.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc khởi công công việc, gia chủ có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hướng Đông Bắc: Đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và tinh thần phấn chấn.

Đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và tinh thần phấn chấn. Hướng Nam: Đón Tài Thần, hỗ trợ thuận lợi cho các giao dịch tài chính.

Đón Tài Thần, hỗ trợ thuận lợi cho các giao dịch tài chính. Khung giờ xuất hành đẹp: Giờ Thân (15:00-17:00) và giờ Tuất (19:00-21:00) được đánh giá là thời điểm công việc dễ thành, đi lại bình an.

Các thông tin Âm Dương lịch trên đây mang tính chất tham khảo theo văn hóa dân gian. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng thái độ tích cực luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công trong mọi công việc.