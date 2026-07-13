Lịch âm dương ngày 14/7/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý quan trọng ngày mùng 1 đầu tháng Thông tin chi tiết lịch âm dương ngày 14/7/2026 (tức 1/6 Âm lịch). Xem danh sách giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc và những việc nên làm để đón may mắn trong ngày đầu tháng mới.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 14/07/2026

Tổng quan lịch âm dương ngày 14/07/2026

Ngày mai, Thứ Ba ngày 14/07/2026 Dương lịch, đánh dấu sự bắt đầu của tháng mới trong hệ thống lịch tiết khí khi rơi vào ngày mùng 1 tháng 6 Âm lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Kỷ Sửu, thuộc hành Hỏa (Phích Lịch Hỏa - Lửa sấm sét).

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày Kỷ Sửu có Can Chi tương đồng (cùng hành Thổ) nên được xem là ngày cát. Tuy nhiên, do có sự xuất hiện của một số sao xấu, người dân nên cân nhắc kỹ khi triển khai các công việc trọng đại để đảm bảo sự hanh thông.

Chi tiết giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tăng cường sự tự tin và thuận lợi khi triển khai công việc. Dưới đây là danh sách các khung giờ trong ngày:

Giờ Hoàng đạo (Tốt): Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc đạo (Xấu): Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Ngũ hành và Tuổi xung khắc

Ngày Kỷ Sửu thuộc hành Hỏa, khắc với hành Kim. Tuy nhiên, riêng tuổi Quý Dậu (hành Kim) không bị ảnh hưởng bởi sự xung khắc này. Để tránh những rắc rối không đáng có, các tuổi sau cần đặc biệt lưu ý:

Tuổi xung khắc theo ngày: Quý Mùi, Ất Mùi.

Quý Mùi, Ất Mùi. Tuổi bị Tam Sát kỵ mệnh: Dần, Ngọ, Tuất.

Việc nên làm và cần tránh theo truyền thống

Dựa trên các hệ thống sao Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ, ngày 14/07/2026 mang những đặc điểm riêng biệt:

Những việc nên triển khai

Sao Vĩ (Vĩ Hỏa Hổ) là một ngôi sao tốt, chủ về sự hưng vượng. Ngày này rất thuận lợi cho các hoạt động: sửa chữa nhà cửa, đào ao giếng, các vụ thủy lợi, cưới hỏi hoặc xây cất. Đặc biệt, những việc liên quan đến phá dỡ cái cũ để xây dựng cái mới (Trực Phá) cũng được khuyến khích.

Những việc nên hạn chế

Theo quan niệm Bành Tổ, không nên phá bỏ các giao kèo hoặc giấy tờ quan trọng trong ngày Kỷ để tránh tổn thương cho các bên. Đồng thời, do ảnh hưởng của sao Chu Tước và các sao xấu như Tiểu Hồng Sa, cần hạn chế: nhập trạch (về nhà mới), khai trương kinh doanh hoặc mua sắm các tài sản lớn như ô tô, nhà đất.

Hướng xuất hành và giải thích thuật ngữ

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hướng Đông Bắc: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng). Hướng Nam: Đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài lộc, kinh doanh).

Đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài lộc, kinh doanh). Lưu ý: Nên tránh hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần (hướng xấu).

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Đại An: Là trạng thái bình an, ổn định. Mọi việc tiến hành trong ngày này thường mang lại cảm giác yên tâm, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ.

Là trạng thái bình an, ổn định. Mọi việc tiến hành trong ngày này thường mang lại cảm giác yên tâm, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ. Trực Phá: Là ngày Nhật Nguyệt tương xung. Trong phong thủy, trực này thường chỉ sự thay đổi mạnh mẽ, phù hợp để dọn dẹp, phá bỏ những rào cản cũ.

Là ngày Nhật Nguyệt tương xung. Trong phong thủy, trực này thường chỉ sự thay đổi mạnh mẽ, phù hợp để dọn dẹp, phá bỏ những rào cản cũ. Phích Lịch Hỏa: Nghĩa là lửa từ sấm sét, tượng trưng cho sự dứt khoát, mạnh mẽ và nhanh chóng.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm theo văn hóa truyền thống.