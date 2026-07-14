Lịch âm dương ngày 15/7/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy quan trọng Cập nhật thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 15/7/2026 (tức 2/6 âm lịch). Khám phá giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lời khuyên từ chuyên gia phong thủy.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 15/7/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai - Thứ Tư, ngày 15/07/2026 Dương lịch - là một ngày có nhiều yếu tố phong thủy đáng chú ý. Đây là thời điểm giúp mọi người có thể cân nhắc sắp xếp công việc cá nhân dựa trên các khung giờ cát tường và các lưu ý về tuổi xung hợp.

Thông tin tổng quan về ngày 15/07/2026

Ngày 15 tháng 7 năm 2026 Dương lịch rơi vào ngày 2 tháng 6 âm lịch năm Bính Ngọ. Dưới đây là các thông số chi tiết về ngày này:

Thông tin Chi tiết Dương lịch 15/07/2026 (Thứ Tư) Âm lịch 02/06/2026 (Ngày Canh Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Tiết khí Tiểu Thử (Nắng nhẹ) Ngũ hành Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách) Trực Nguy (Mọi việc nên cẩn trọng)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa dân gian để cầu mong sự hanh thông, thuận lợi.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23h-01h)

Sửu (01h-03h)

Thìn (07h-09h)

Tỵ (09h-11h)

Mùi (13h-15h)

Tuất (19h-21h)

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Phân tích phong thủy và tuổi xung khắc

Ngày Canh Dần có ngũ hành thuộc Mộc (Tùng Bách Mộc). Theo quy luật tương sinh tương khắc, ngày này có Can khắc Chi (Kim khắc Mộc), được coi là ngày cát trung bình.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Giáp Thân và Mậu Thân cần đặc biệt lưu ý trong các hoạt động quan trọng vào ngày này để tránh những trắc trở không đáng có. Ngược lại, ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, tạo thành Hỏa cục, mang lại sự hỗ trợ tốt cho những người thuộc nhóm tuổi này.

Lời khuyên về những việc nên và không nên làm

Dựa trên các chỉ số từ Nhị Thập Bát Tú (Sao Cơ) và Thập Nhị Kiến Trừ, đây là những gợi ý mang tính tham khảo cho các hoạt động trong ngày:

Việc nên làm

Khởi tạo: Các công việc liên quan đến xây dựng, tu bổ, khai trương hoặc xuất hành đều có dấu hiệu tích cực.

Các công việc liên quan đến xây dựng, tu bổ, khai trương hoặc xuất hành đều có dấu hiệu tích cực. Thủy lợi: Các hoạt động như đào kênh mương, tháo nước được cho là gặp nhiều thuận lợi.

Các hoạt động như đào kênh mương, tháo nước được cho là gặp nhiều thuận lợi. Cầu tài lộc: Ngày này có các sao tốt như Thiên Tài, Ngũ Phú chủ về tài lộc, phù hợp cho việc mở cửa hàng hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Việc cần hạn chế

Lưu ý về di chuyển: Tránh các việc liên quan đến đi thuyền hoặc đóng giường mới.

Tránh các việc liên quan đến đi thuyền hoặc đóng giường mới. Tranh chấp: Do phạm ngày Lưu Liên (Khổng Minh Lục Diệu), các vấn đề liên quan đến giấy tờ, kiện tụng hoặc ký kết hợp đồng không nên vội vàng để tránh dây dưa, thị phi.

Do phạm ngày Lưu Liên (Khổng Minh Lục Diệu), các vấn đề liên quan đến giấy tờ, kiện tụng hoặc ký kết hợp đồng không nên vội vàng để tránh dây dưa, thị phi. Xây dựng: Hạn chế các việc liên quan đến an táng hoặc xây dựng lớn do gặp sao Thổ Cẩm.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc bắt đầu công việc mới, bạn có thể tham khảo các hướng và khung giờ sau:

Hướng tốt: Xuất hành hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Tây Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Xuất hành hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Tây Nam để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ đẹp xuất hành: Khung giờ từ 09h-11h (Giờ Tỵ) và 21h-23h (Giờ Hợi) được đánh giá là rất tốt, mang lại may mắn và sự hòa hợp cho gia đình.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.