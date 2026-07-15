Lịch Âm Dương ngày 16/7/2026: Ngày tốt Tốc Hỷ, thuận lợi khởi sự Thứ Năm ngày 16/7/2026 (nhằm ngày 3/6 Âm lịch) được đánh giá là ngày cát lành, đặc biệt tốt cho các việc mưu cầu công danh và hôn nhân vào buổi sáng nhờ sao Tốc Hỷ chiếu mệnh.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 16/7/2026

Theo hệ thống lịch vạn niên, ngày 16/07/2026 là ngày Tân Mão, một ngày có tính chất "Cát trung bình" (Chế nhật) do Can khắc Chi. Đây là thời điểm thích hợp để triển khai các kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, tuy nhiên cần lưu ý sự phân hóa giữa các khung giờ trong ngày để đạt hiệu quả cao nhất.

Thông tin chi tiết lịch Âm Dương ngày 16/07/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về thời gian và ngũ hành trong ngày:

Dương lịch: 16/07/2026 (Thứ Năm).

16/07/2026 (Thứ Năm). Âm lịch: 03/06/2026 - Ngày Tân Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

03/06/2026 - Ngày Tân Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tiết khí: Tiểu Thử (Nắng nhẹ).

Tiểu Thử (Nắng nhẹ). Ngũ hành: Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách). Ngày này hành Mộc khắc hành Thổ (trừ các tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ không sợ Mộc).

Âm dương lịch ngày mai 16/07 - Lịch vạn niên ngày 16/07/2026

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động diễn ra thuận lợi và giảm thiểu rủi ro theo quan niệm dân gian.

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Phân tích ý nghĩa phong thủy

Ngày Tốc Hỷ - Niềm vui đến nhanh

Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Tốc Hỷ. Ý nghĩa của từ này là niềm vui bất ngờ và nhanh chóng. Tuy nhiên, đặc điểm của ngày này là buổi sáng rất tốt nhưng buổi chiều có xu hướng giảm nhiệt. Do đó, các công việc quan trọng như ký kết hợp đồng, cầu tài lộc nên thực hiện sớm để tận dụng vượng khí.

Sao Giác (Nhị Thập Bát Tú)

Sao Giác là một trong những sao tốt (Bình Tú), chủ về vinh hiển và thăng tiến. Ngày có sao Giác chiếu rất thuận lợi cho việc thi cử, công danh và hôn nhân. Tuy nhiên, cần đặc biệt kiêng cữ việc chôn cất hoặc sửa chữa mộ phần trong ngày này để tránh những rủi ro không đáng có.

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các chỉ số từ Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Thành) và Ngọc Hạp Thông Thư, người dân có thể tham khảo các hoạt động sau:

Việc nên làm

Giao dịch, kinh doanh: Lập khế ước, mở cửa hàng, thu hồi nợ hoặc ký kết hợp đồng mới.

Lập khế ước, mở cửa hàng, thu hồi nợ hoặc ký kết hợp đồng mới. Xây dựng: Động thổ, san nền, gắn cửa hoặc sửa chữa phòng bếp.

Động thổ, san nền, gắn cửa hoặc sửa chữa phòng bếp. Gia đình: Tổ chức lễ cưới hỏi, cầu thân hoặc làm lễ nhập học cho con cái.

Tổ chức lễ cưới hỏi, cầu thân hoặc làm lễ nhập học cho con cái. Xuất hành: Nên đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần và Tài Thần.

Việc không nên làm

Kiện tụng: Tránh các tranh chấp pháp lý hoặc cãi vã trong ngày này.

Tránh các tranh chấp pháp lý hoặc cãi vã trong ngày này. Mai táng: Kỵ các việc liên quan đến cải táng hoặc chôn cất.

Kỵ các việc liên quan đến cải táng hoặc chôn cất. Lợp nhà: Do phạm phải sao Thiên Hỏa nên cần cân nhắc khi thi công phần mái.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm theo quan niệm dân gian.