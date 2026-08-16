Lịch âm dương ngày 17/08/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và các lưu ý phong thủy quan trọng Thông tin tra cứu lịch âm dương Thứ Hai ngày 17/08/2026 chi tiết về giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy trong ngày.

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Theo lịch vạn niên, Thứ Hai ngày 17/08/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 05 tháng 07 năm Bính Thân Âm Lịch (can chi ngày Quý Hợi). Đây là thời điểm vừa chứa đựng các khung giờ hoàng đạo thuận lợi cho việc giao lưu, công tác, vừa có một số lưu ý về tiết khí và ngũ hành mà người dân có thể tham khảo để chủ động sắp xếp lịch trình công việc hiệu quả.

Tổng quan lịch âm dương ngày 17/08/2026

Dương Lịch: Thứ Hai, ngày 17/08/2026.

Thứ Hai, ngày 17/08/2026. Âm Lịch: Ngày 05/07/2026 (Ngày Quý Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ).

Ngày 05/07/2026 (Ngày Quý Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ). Ngũ Hành: Ngày Quý Hợi có Can Chi tương đồng (Thủy), thuộc nạp âm Đại Hải Thủy. Theo quy luật ngũ hành, hành Thủy khắc hành Hỏa (trừ các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc Hỏa không bị ảnh hưởng).

Ngày Quý Hợi có Can Chi tương đồng (Thủy), thuộc nạp âm Đại Hải Thủy. Theo quy luật ngũ hành, hành Thủy khắc hành Hỏa (trừ các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc Hỏa không bị ảnh hưởng). Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Tiểu Cát (cát lành nhỏ), mưu sự dễ gặp may mắn và có quý nhân trợ giúp.

Ngày Tiểu Cát (cát lành nhỏ), mưu sự dễ gặp may mắn và có quý nhân trợ giúp. Thập Nhị Kiến Trừ: Trực Bình.

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các công việc quan trọng trong ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái và công việc tiến hành suôn lợi hơn.

Các giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Giờ Sửu (01:00 - 02:59): Thích hợp nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho ngày mới.

Thích hợp nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho ngày mới. Giờ Thìn (07:00 - 08:59): Thích hợp bắt đầu các công việc buổi sáng, trao đổi thông tin.

Thích hợp bắt đầu các công việc buổi sáng, trao đổi thông tin. Giờ Ngọ (11:00 - 12:59): Thời gian lý tưởng cho việc gặp gỡ, đàm phán nhẹ nhàng.

Thời gian lý tưởng cho việc gặp gỡ, đàm phán nhẹ nhàng. Giờ Mùi (13:00 - 14:59): Thuận lợi cho việc xử lý các giấy tờ, công việc văn phòng.

Thuận lợi cho việc xử lý các giấy tờ, công việc văn phòng. Giờ Tuất (19:00 - 20:59): Thời điểm thích hợp sum họp gia đình, kết nối bạn bè.

Thời điểm thích hợp sum họp gia đình, kết nối bạn bè. Giờ Hợi (21:00 - 22:59): Thuận lợi cho việc thư giãn, quy hoạch kế hoạch cá nhân.

Các giờ Hắc Đạo (Cần lưu ý)

Các khung giờ như giờ Tí (23:00 - 0:59), Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tị (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59) và Dậu (17:00 - 18:59) là những thời điểm nên tập trung làm việc nội bộ, tránh đưa ra các quyết định vội vàng hay tham gia tranh luận gay gắt.

Xung hợp tuổi và Hướng xuất hành

Bên cạnh việc chọn giờ, yếu tố tuổi tác và hướng di chuyển cũng được quan tâm theo nét văn hóa dân gian truyền thống:

Tuổi hợp: Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi tạo thành Mộc cục.

Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi tạo thành Mộc cục. Tuổi xung kỵ: Các tuổi Đinh Tỵ và Ất Tỵ nên chú ý cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và quản lý tài chính. Bên cạnh đó, ngày này xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân.

Các tuổi Đinh Tỵ và Ất Tỵ nên chú ý cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và quản lý tài chính. Bên cạnh đó, ngày này xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân. Hướng xuất hành: Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui), nên đi về hướng Đông Nam. Để đón Tài Thần (thuận lợi tài lộc), nên chọn hướng Tây Bắc. Nên tránh hướng Đông Nam nếu trùng với phương Hạc Thần.

Giải thích ý nghĩa các thuật ngữ phong thủy

Ngày Nguyệt Kỵ: Mùng 5 Âm Lịch là một trong các ngày Nguyệt Kỵ theo quan niệm dân gian, nhắc nhở con người làm việc cẩn trọng, tránh đi xa hoặc đầu tư rủi ro cao.

Mùng 5 Âm Lịch là một trong các ngày Nguyệt Kỵ theo quan niệm dân gian, nhắc nhở con người làm việc cẩn trọng, tránh đi xa hoặc đầu tư rủi ro cao. Đại Hải Thủy: Tượng trưng cho nguồn nước biển lớn, thể hiện sức mạnh bao la nhưng cũng cần sự bình tĩnh để kiểm soát năng lượng.

Tượng trưng cho nguồn nước biển lớn, thể hiện sức mạnh bao la nhưng cũng cần sự bình tĩnh để kiểm soát năng lượng. Trực Bình: Thuộc hệ thống Thập Nhị Kiến Trừ, mang ý nghĩa công bằng, thích hợp cho các công việc mang tính sửa chữa, củng cố, đắp bù hoặc bảo dưỡng.

Thuộc hệ thống Thập Nhị Kiến Trừ, mang ý nghĩa công bằng, thích hợp cho các công việc mang tính sửa chữa, củng cố, đắp bù hoặc bảo dưỡng. Sao Tâm (Hung tú): Thuộc Nhị Thập Bát Tú, khuyên nên cẩn trọng với các việc đại sự như cưới hỏi hay khởi công xây dựng quy mô lớn.

Lời khuyên việc nên làm và nên tránh

Việc nên làm

Trong ngày 17/08/2026, các hoạt động mang tính củng cố nền tảng như sửa chữa nhà cửa, bồi đắp công trình, nhập kho, sắp xếp lại không gian sống hoặc thừa kế công việc đều rất phù hợp. Ngoài ra, tinh thần giao lưu học hỏi, tìm kiếm sự tư vấn từ người có kinh nghiệm cũng mang lại hiệu quả cao.

Việc không nên làm

Theo kinh nghiệm dân gian, nên hạn chế tiến hành tranh chấp thưa kiện, cưới hỏi hay khởi công các dự án lớn mang tính rủi ro tài chính cao. Nếu có kế hoạch xuất hành xa, nên kiểm tra kỹ hành lý và phương tiện di chuyển.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, nghiệm lý dân gian và giải trí, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn phong phú để chủ động xây dựng kế hoạch làm việc hiệu quả trong ngày.