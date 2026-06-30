Lịch âm dương ngày 1/7/2026: Xem giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 1/7/2026 (tức ngày 17/5 âm lịch). Cập nhật giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc và lời khuyên phong thủy để ngày mới thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 01/07/2026

Ngày 1/7/2026 Dương lịch rơi vào Thứ Tư, tức ngày 17 tháng Năm năm Giáp Ngọ theo Âm lịch. Đây là ngày Bính Tý, thuộc hành Thủy, được đánh giá là ngày có nhiều yếu tố cần lưu ý trong việc triển khai các kế hoạch cá nhân và công việc.

Thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 1/7/2026

Dương lịch 01/07/2026 (Thứ Tư) Âm lịch 17/05/2026 (Ngày Bính Tý, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ) Tiết khí Hạ chí (Giữa mùa hè) Ngũ hành Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe) Trực Phá (Nên phá dỡ, kỵ khởi công mới)

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ lành (hoàng đạo) giúp tăng thêm sự tự tin và thuận lợi khi thực hiện các công việc quan trọng. Ngược lại, nên hạn chế các khung giờ xấu (hắc đạo) để tránh những rắc rối không đáng có.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00-00:59)

Sửu (01:00-02:59)

Mão (05:00-06:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu)

Dần (03:00-04:59)

Thìn (07:00-08:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Tuổi xung khắc và hướng xuất hành

Trong ngày Bính Tý, những người tuổi Canh Ngọ và Mậu Ngọ cần thận trọng hơn trong giao tiếp và đi lại do có sự xung khắc với can chi của ngày.

Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo hướng xuất hành sau:

Hướng Tây Nam: Hướng đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng).

Hướng đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng). Hướng Đông: Hướng đón Tài Thần (thuận lợi cho tài lộc, kinh doanh).

Hướng đón Tài Thần (thuận lợi cho tài lộc, kinh doanh). Lưu ý: Nên tránh hướng Tây Nam nếu muốn tránh Hạc Thần (hướng xấu trong ngày này).

Giải thích thuật ngữ phong thủy và lời khuyên

Ngày 1/7/2026 có sự xuất hiện của Không Vong và Trực Phá, đây là những khái niệm mang tính nhắc nhở trong phong thủy truyền thống.

Giải thích thuật ngữ

Không Vong: Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là trạng thái biểu thị sự trống rỗng, dễ gặp bế tắc hoặc trì trệ. Do đó, không nên thực hiện những giao dịch tài chính lớn hay ký kết hợp đồng quan trọng.

Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là trạng thái biểu thị sự trống rỗng, dễ gặp bế tắc hoặc trì trệ. Do đó, không nên thực hiện những giao dịch tài chính lớn hay ký kết hợp đồng quan trọng. Trực Phá: Là ngày Nhật Nguyệt tương xung, thường chỉ phù hợp cho việc phá dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng, không nên khởi công xây dựng mới.

Là ngày Nhật Nguyệt tương xung, thường chỉ phù hợp cho việc phá dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng, không nên khởi công xây dựng mới. Sao Sâm: Một trong Nhị Thập Bát Tú, sao này khá tốt cho việc học hành, kinh doanh nhưng lại kỵ việc cưới hỏi hay an táng.

Lời khuyên cho ngày mới

Dựa trên các thông số lịch âm dương, ngày mai là thời điểm thích hợp để bạn tập trung hoàn thiện các công việc cũ, dọn dẹp không gian sống hoặc lên kế hoạch chi tiết thay vì bắt đầu một dự án hoàn toàn mới. Trong giao tiếp, hãy giữ thái độ ôn hòa để tránh các cuộc tranh luận vô ích do ảnh hưởng của giờ hắc đạo.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.