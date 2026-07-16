Lịch Âm Dương ngày 17/7/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý quan trọng Thông tin chi tiết về Âm Dương lịch ngày 17/7/2026 giúp bạn chủ động sắp xếp công việc. Theo quan niệm truyền thống, đây là ngày cần thận trọng trong giao tiếp và các việc đại sự.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 17/7/2026

Ngày 17/07/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Sáu, tức ngày 04/06 Âm Lịch năm Bính Ngọ. Theo hệ thống lịch vạn niên, đây là ngày Nhâm Thìn, một ngày được đánh giá là cần sự cẩn trọng trong các quyết định lớn và giao tiếp xã hội. Việc nắm bắt các khung giờ Hoàng đạo và hướng xuất hành sẽ giúp bạn có một ngày làm việc thuận lợi và bình an hơn.

Thông tin tổng quan về ngày 17/07/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về hệ thống Âm Dương lịch trong ngày:

Tiêu chí Thông tin chi tiết Dương Lịch Thứ Sáu, ngày 17/07/2026 Âm Lịch Ngày 04 tháng 06 năm Bính Ngọ (Ngày Nhâm Thìn) Ngũ Hành Trường Lưu Thủy (Nước dòng sông dài) Trực Trực Thâu (Tốt cho việc thu hoạch, mua sắm) Sao Sao Cang (Cang Kim Long) - Một trong các hung tú

Khung giờ tốt và giờ cần lưu ý

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp với tính chất công việc là nét văn hóa truyền thống nhằm tìm kiếm sự an tâm và thuận lợi.

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00-04:59)

Thìn (07:00-08:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Giờ Hắc đạo (Giờ cần thận trọng)

Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Lời khuyên cho các hoạt động trong ngày

Dựa trên các yếu tố phong thủy dân gian như Nhị thập bát tú và Khổng Minh Lục Diệu, ngày 17/07/2026 có những khuyến nghị cụ thể:

Việc nên làm: Nhờ Trực Thâu, ngày này khá thuận lợi cho các công việc liên quan đến nông nghiệp như cấy lúa, gặt hái, hoặc các hoạt động mua bán, chăn nuôi. Các công việc như tu sửa cây cối, nộp đơn từ hành chính cũng được xem là phù hợp.

Việc nên tránh: Đây là ngày Xích Khẩu và Sát Chủ Dương, do đó nên hạn chế khởi công xây dựng, cưới hỏi hoặc bắt đầu những dự án kinh doanh lớn. Đặc biệt, cần giữ thái độ ôn hòa, tránh tranh cãi hoặc xung đột miệng tiếng để duy trì các mối quan hệ tốt đẹp.

Hướng xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hướng chính Nam: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự hanh thông).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự hanh thông). Hướng chính Tây: Đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài lộc, kinh doanh).

Đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài lộc, kinh doanh). Lưu ý: Nên tránh hướng chính Bắc vì quan niệm dân gian cho rằng đây là hướng gặp Hạc Thần, không có lợi cho hành trình.

Giải thích ý nghĩa phong thủy

Để hiểu rõ hơn về tính chất ngày này, người đọc có thể tham khảo các thuật ngữ sau:

Ngày Xích Khẩu: Mang ý nghĩa về sự bất đồng, mâu thuẫn. Lời khuyên là nên "uốn lưỡi bảy lần" trước khi nói để tránh thị phi.

Mang ý nghĩa về sự bất đồng, mâu thuẫn. Lời khuyên là nên "uốn lưỡi bảy lần" trước khi nói để tránh thị phi. Sao Cang (Cang Kim Long): Một vì sao trong Nhị thập bát tú, thường được cho là không phù hợp cho việc cưới hỏi hay xây cất nhà cửa vì dễ gặp trắc trở.

Một vì sao trong Nhị thập bát tú, thường được cho là không phù hợp cho việc cưới hỏi hay xây cất nhà cửa vì dễ gặp trắc trở. Trực Thâu: Mang ý nghĩa thu vào, thu hoạch. Đây là thời điểm tốt để thu nợ, mua sắm tài sản hoặc tích trữ hàng hóa.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và trải nghiệm văn hóa dân gian.