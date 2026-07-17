Lịch âm dương ngày 18/7/2026: Ngày Tiểu Cát thuận lợi cho cầu tài và kinh doanh Xem chi tiết lịch âm dương ngày 18/07/2026 (tức 5/6 âm lịch). Khám phá các khung giờ hoàng đạo đẹp nhất trong ngày và lời khuyên phong thủy để mọi việc hanh thông.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 18/7/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 18/07/2026 dương lịch rơi vào Thứ Bảy, nhằm ngày 5 tháng 6 âm lịch năm Bính Ngọ. Đây được đánh giá là ngày Tiểu Cát (Quý Tỵ), thời điểm được cho là có sự che chở của quý nhân, giúp các dự định cá nhân và công việc diễn ra thuận lợi hơn.

Tổng quan thông tin lịch âm dương ngày 18/07/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 18/07/2026 (Thứ Bảy) Âm lịch 05/06/2026 (Ngày Quý Tỵ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Trường Lưu Thủy (Nước chảy dài) Tiết khí Tiểu Thử (Chớm nóng) Hướng xuất hành Hỷ Thần: Đông Nam | Tài Thần: Tây Bắc

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ tốt (Hoàng đạo) là một nét văn hóa truyền thống giúp con người cảm thấy tự tin và an tâm hơn khi thực hiện các việc quan trọng.

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt):

Giờ Sửu (01h-03h): Thuận lợi cho việc suy tính kế hoạch.

Thuận lợi cho việc suy tính kế hoạch. Giờ Thìn (07h-09h): Thời điểm tốt để bắt đầu công việc mới.

Thời điểm tốt để bắt đầu công việc mới. Giờ Ngọ (11h-13h): Mang lại tin vui và may mắn về tài lộc.

Mang lại tin vui và may mắn về tài lộc. Giờ Mùi (13h-15h): Phù hợp cho các cuộc gặp gỡ, hội họp.

Phù hợp cho các cuộc gặp gỡ, hội họp. Giờ Tuất (19h-21h): Nhà cửa yên lành, mọi việc bình an.

Nhà cửa yên lành, mọi việc bình an. Giờ Hợi (21h-23h): Thích hợp cho các việc cần sự chắc chắn, tỉ mỉ.

Giờ Hắc đạo (Giờ cần lưu ý):

Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các nguyên lý phong thủy truyền thống như Nhị thập bát tú và Thập nhị kiến trừ, ngày 18/07/2026 có những điểm đáng lưu ý sau:

Việc nên làm: Ngày này rất tốt cho các hoạt động mang tính mở mang như nhập học, học kỹ nghệ, sửa chữa phòng bếp, trồng trọt, chăn nuôi hoặc cầu thầy chữa bệnh. Việc thực hiện các hoạt động này vào giờ Hoàng đạo sẽ giúp tăng thêm sự hanh thông.

Ngày này rất tốt cho các hoạt động mang tính mở mang như nhập học, học kỹ nghệ, sửa chữa phòng bếp, trồng trọt, chăn nuôi hoặc cầu thầy chữa bệnh. Việc thực hiện các hoạt động này vào giờ Hoàng đạo sẽ giúp tăng thêm sự hanh thông. Việc không nên làm: Do trùng vào ngày Nguyệt Kỵ (mùng 5) và có sự xuất hiện của sao Đê (một hung tú), bạn nên hạn chế khởi công xây dựng quy mô lớn, cưới hỏi, chôn cất hoặc thực hiện các chuyến đi xa bằng đường thủy.

Do trùng vào ngày Nguyệt Kỵ (mùng 5) và có sự xuất hiện của sao Đê (một hung tú), bạn nên hạn chế khởi công xây dựng quy mô lớn, cưới hỏi, chôn cất hoặc thực hiện các chuyến đi xa bằng đường thủy. Tuổi xung khắc: Những người tuổi Đinh Hợi và Ất Hợi nên thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng vào ngày này.

Giải thích các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Ngày Tiểu Cát: Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày tốt lành, mọi việc ít gặp trở ngại, thường có quý nhân nâng đỡ, giúp mưu sự dễ thành.

Trực Khai: Tượng trưng cho sự khởi đầu, thông suốt. Trực này rất phù hợp để bắt đầu những công việc mang tính chất xây dựng nền tảng hoặc tiếp nhận kiến thức mới.

Ngày Nguyệt Kỵ: Dân gian có câu "Mùng năm, mười bốn, hai ba - Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn". Đây là lời nhắc nhở con người nên giữ tâm thế bình tĩnh, cẩn trọng trong giao tiếp và đi lại để tránh những rắc rối không đáng có.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.