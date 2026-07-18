Lịch Âm Dương ngày 19/7/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy quan trọng Khám phá lịch Âm Dương ngày 19/7/2026 với thông tin về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc. Bài viết cung cấp góc nhìn tham khảo giúp bạn chủ động hơn trong công việc.

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Tổng quan lịch Âm Dương ngày 19/7/2026

Ngày 19/07/2026 Dương lịch rơi vào Chủ Nhật, nhằm ngày 06/06 Âm lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Giáp Ngọ, tháng Ất Mùi. Theo quan niệm truyền thống, đây là ngày Sa Trung Kim (Vàng trong cát), được đánh giá là ngày cát (bảo nhật) do có Can sinh Chi (Mộc sinh Hỏa).

Trong hệ thống lịch vạn niên, ngày này chịu ảnh hưởng của Sao Phòng, một trong những đại kiết tinh thuộc Nhị thập bát tú, chủ về sự hưng vượng tài sản và thuận lợi trong nhiều công việc quan trọng.

Chi tiết giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp được tin rằng sẽ giúp các hoạt động trong ngày diễn ra thuận lợi hơn. Dưới đây là danh sách các giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày 19/07/2026:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Giờ Hắc Đạo (Giờ cần lưu ý)

Dần (03:00 - 04:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Việc nên làm và kiêng kỵ theo phong thủy

Dựa trên các chỉ số từ Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ, người đọc có thể tham khảo các hoạt động sau:

Việc nên làm

Nhờ có sự hiện diện của Sao Phòng (Phòng Nhật Thố), ngày này rất tốt cho các việc khởi công tạo tác, đặc biệt là cưới gả, xây dựng nhà cửa, mua bán bất động sản hoặc phương tiện giao thông. Trực Bế cũng ủng hộ các việc như xây đắp tường rào, lắp cửa, kê gác hoặc sửa chữa cây cối.

Việc không nên làm

Dù có nhiều sao tốt, nhưng do phạm ngày Thụ Tử và Không Vong, một số quan niệm cho rằng nên hạn chế mở cửa hàng buôn bán lớn lần đầu hoặc lợp lại mái nhà. Ngoài ra, cần tránh các việc liên quan đến nhậm chức, thừa kế hoặc chữa bệnh về mắt.

Tuổi xung khắc và hướng xuất hành

Để tăng cường sự hanh thông, việc lưu ý đến hướng đi và tuổi hợp - xung là điều cần thiết.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Mậu Tý và Nhâm Tý nên thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng vào ngày này.

Những người tuổi Mậu Tý và Nhâm Tý nên thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng vào ngày này. Hướng xuất hành: Để đón Hỷ Thần (niềm vui), nên đi về hướng Đông Bắc. Để đón Tài Thần (tài lộc), nên chọn hướng Đông Nam.

Để đón Hỷ Thần (niềm vui), nên đi về hướng Đông Bắc. Để đón Tài Thần (tài lộc), nên chọn hướng Đông Nam. Giờ xuất hành tốt: Theo Lý Thuần Phong, các khung giờ từ 13h-15h (giờ Đại An) và 17h-19h (giờ Tốc Hỷ) là những thời điểm lý tưởng để bắt đầu chuyến đi hoặc gặp gỡ đối tác.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Để hiểu rõ hơn về các thông tin trên, người đọc có thể tham khảo ý nghĩa các thuật ngữ sau:

Ngày Thụ Tử: Theo dân gian, đây là ngày trăm sự đều kỵ, thường được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc.

Theo dân gian, đây là ngày trăm sự đều kỵ, thường được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc. Không Vong: Chỉ trạng thái bế tắc hoặc tiến độ công việc bị trì trệ, không đạt được kết quả như ý.

Chỉ trạng thái bế tắc hoặc tiến độ công việc bị trì trệ, không đạt được kết quả như ý. Sao Phòng: Một trong 28 chòm sao (Nhị Thập Bát Tú), biểu trưng cho sự may mắn, phúc thọ và thăng tiến.

Một trong 28 chòm sao (Nhị Thập Bát Tú), biểu trưng cho sự may mắn, phúc thọ và thăng tiến. Trực Bế: Một trong 12 trực, mang ý nghĩa ngăn chặn, phù hợp để xây tường, lấp hang lỗ nhưng kỵ khai trương, xuất hành.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.