Lịch Âm Dương ngày 20/08/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo, tuổi xung và hướng xuất hành cát lợi Thông tin chi tiết về Lịch Âm Dương ngày 20/08/2026 tức ngày 8/7 Âm Lịch năm Bính Ngọ, kèm danh sách giờ hoàng đạo, hướng tốt và lời khuyên phong thủy.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 20/08/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 20/08/2026 Dương Lịch trùng với ngày 08 tháng 07 Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Bính Dần, tháng Bính Thân, mang ngũ hành Lô Trung Hỏa (Lửa trong lò). Bài viết tổng hợp các thông tin Lịch Âm Dương, giờ tốt, tuổi xung hợp và hướng xuất hành nhằm hỗ trợ bạn đọc sắp xếp công việc cá nhân một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Tổng quan Lịch Âm Dương ngày 20/08/2026

Việc tra cứu các yếu tố ngũ hành và can chi của ngày giúp bạn chọn lựa thời điểm thích hợp cho từng nhóm công việc cụ thể:

Yếu tố phong thủy Thông tin chi tiết Thứ trong tuần Thứ Năm Ngày Dương Lịch 20/08/2026 Ngày Âm Lịch 08/07/2026 (Ngày Bính Dần, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ) Ngũ hành nạp âm Lô Trung Hỏa (Chi sinh Can: Mộc sinh Hỏa - Cát nhật) Thập nhị kiến trừ Trực Phá Nhị thập bát tú Sao Giác (Giác Mộc Giao) - Sao tốt Khổng Minh Lục Diệu Lưu Liên (Hung)

Chi tiết giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Lựa chọn khoảng thời gian phù hợp trong ngày giúp các kế hoạch diễn ra suôn sẻ và mang lại cảm giác chủ động, tự tin.

Khung giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Giờ Tý (23:00 - 00:59): Thích hợp cho việc lập kế hoạch, tư duy công việc.

Thích hợp cho việc lập kế hoạch, tư duy công việc. Giờ Sửu (01:00 - 02:59): Thuận lợi cho nghỉ ngơi, chuẩn bị năng lượng mới.

Thuận lợi cho nghỉ ngơi, chuẩn bị năng lượng mới. Giờ Thìn (07:00 - 08:59): Thời điểm đẹp để bắt đầu ngày làm việc, gặp gỡ đối tác.

Thời điểm đẹp để bắt đầu ngày làm việc, gặp gỡ đối tác. Giờ Tỵ (09:00 - 10:59): Thích hợp trao đổi thông tin, giải quyết công việc tồn đọng.

Thích hợp trao đổi thông tin, giải quyết công việc tồn đọng. Giờ Mùi (13:00 - 14:59): Khoảng thời gian tốt cho các giao dịch nhẹ nhàng, học tập.

Khoảng thời gian tốt cho các giao dịch nhẹ nhàng, học tập. Giờ Tuất (19:00 - 20:59): Thuận lợi cho đoàn tụ gia đình, sum họp bạn bè.

Khung giờ hắc đạo (Nên cẩn trọng)

Giờ Dần (03:00 - 04:59)

Giờ Mão (05:00 - 06:59)

Giờ Ngọ (11:00 - 12:59)

Giờ Thân (15:00 - 16:59)

Giờ Dậu (17:00 - 18:59)

Giờ Hợi (21:00 - 22:59)

Đánh giá tuổi xung hợp và hướng xuất hành

Mối quan hệ ngũ hành giúp xác định các tuổi tương hợp hoặc những lưu ý cần thiết trong quá trình tương tác công việc.

Tuổi hợp ngày: Tuổi Hợi (Lục hợp); tuổi Ngọ và Tuất (Tam hợp thành Hỏa cục).

Tuổi Hợi (Lục hợp); tuổi Ngọ và Tuất (Tam hợp thành Hỏa cục). Tuổi xung kỵ cần lưu ý: Canh Thân và Nhâm Thân (đặc biệt kỵ do nạp âm và hành xung).

Canh Thân và Nhâm Thân (đặc biệt kỵ do nạp âm và hành xung). Hướng xuất hành đón may mắn: Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui), hoặc đi về hướng Đông để đón Tài Thần (thuận lợi tài lộc). Nên tránh đi hướng Nam do gặp Hạc Thần.

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui), hoặc đi về hướng để đón Tài Thần (thuận lợi tài lộc). Nên tránh đi hướng Nam do gặp Hạc Thần. Khung giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ Mùi (13h-15h) và giờ Dậu (17h-19h) rất tốt cho việc di chuyển, giao thương hoặc cầu tin vui.

Lời khuyên việc nên làm và nên hạn chế

Mỗi ngày Âm Dương đều mang những năng lượng đặc trưng riêng. Việc nắm rõ tính chất ngày sẽ giúp bạn cân nhắc các kế hoạch hợp lý.

Những việc nên làm

Cầu phúc, học hành, thi cử, phát triển bản thân.

Sắp xếp lại không gian sống, dọn dẹp nhà cửa, tháo dỡ công trình cũ (phù hợp với tính chất của Trực Phá).

Thực hiện các công việc thiện nguyện, giải tỏa mâu thuẫn nhờ sự hỗ trợ của các sao cát như Giải Thần, Thánh Tâm.

Những việc nên hạn chế

Tránh khởi công các đại sự như động thổ, cất nóc, cưới hỏi hay an táng do rơi vào ngày Dương Công Kỵ Nhật và Sao Nguyệt Phá.

Hạn chế tu sửa khu vực bếp nấu để đảm bảo an toàn về hỏa trụi theo quan niệm Bành Tổ Bách Kỵ Nhật.

Thận trọng khi ký kết hợp đồng quan trọng hay xử lý hồ sơ pháp lý phức tạp do ngày gặp quẻ Lưu Liên.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Lô Trung Hỏa: Nghĩa là ngọn lửa trong lò, đại diện cho nguồn năng lượng ấm áp, kiên trì nhưng cần được duy trì đúng cách.

Nghĩa là ngọn lửa trong lò, đại diện cho nguồn năng lượng ấm áp, kiên trì nhưng cần được duy trì đúng cách. Trực Phá: Là trạng thái Nhật Nguyệt tương xung, thích hợp cho việc phá bỏ cái cũ để xây dựng cái mới, không nên tiến hành xây dựng hay làm việc lớn mang tính khởi đầu.

Là trạng thái Nhật Nguyệt tương xung, thích hợp cho việc phá bỏ cái cũ để xây dựng cái mới, không nên tiến hành xây dựng hay làm việc lớn mang tính khởi đầu. Lưu Liên: Khái niệm chỉ sự trễ nải, dây dưa. Khi gặp quẻ này, các kế hoạch nên được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và thực hiện từng bước cẩn trọng.

Những thông tin trên đây mang tính chất tham khảo theo văn hóa dân gian, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn tối ưu cho sinh hoạt hàng ngày. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, chủ động và cẩn trọng trong mọi quyết định để đạt được kết quả tốt nhất.