Lịch âm dương ngày 21/7/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý về phong thủy Xem chi tiết lịch âm dương ngày 21/7/2026 với các thông tin về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc. Đây là ngày có sao tốt phù hợp cho việc khởi công, xây cất và kinh doanh.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 21/07/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Ba, ngày 21/07/2026 Dương Lịch là một ngày có nhiều yếu tố phong thủy đáng chú ý. Đây là thời điểm không phạm vào các ngày kỵ lớn như Tam Nương hay Nguyệt Kỵ, tạo điều kiện thuận lợi cho một số hoạt động quan trọng trong đời sống.

Thông tin tổng quan về ngày 21/07/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về lịch âm dương và ngũ hành của ngày này để bạn đọc tham khảo:

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 21/07/2026 (Thứ Ba) Âm lịch 08/06/2026 (Ngày Bính Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi) Tiết khí Tiểu Thử (Nắng nhẹ) Trực Trừ (Tốt cho việc tẩy trần, quét dọn, chữa bệnh)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt (hoàng đạo) được quan niệm sẽ giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Ngược lại, nên hạn chế triển khai việc lớn vào các giờ xấu (hắc đạo).

Giờ tốt (Hoàng đạo)

Giờ Tý (23h-01h): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Thuận lợi cho khởi đầu mới. Giờ Sửu (01h-03h): Mọi việc bình yên, nhà cửa ổn định.

Mọi việc bình yên, nhà cửa ổn định. Giờ Thìn (07h-09h): Thích hợp cho các công việc hành chính.

Thích hợp cho các công việc hành chính. Giờ Tỵ (09h-11h): Giờ rất tốt lành, kinh doanh có lợi, phụ nữ có tin vui.

Giờ rất tốt lành, kinh doanh có lợi, phụ nữ có tin vui. Giờ Mùi (13h-15h): Tốt cho cầu tài lộc theo hướng Tây Nam.

Tốt cho cầu tài lộc theo hướng Tây Nam. Giờ Tuất (19h-21h): Thích hợp để hội họp, tuy nhiên cần tránh tranh luận gắt gao.

Giờ xấu (Hắc đạo)

Các khung giờ cần lưu ý thận trọng bao gồm: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Phân tích các yếu tố phong thủy đặc biệt

Trong ngày Bính Thân này, sự xuất hiện của Sao Thất (Thất Hỏa Trư) là một dấu hiệu tích cực. Đây là một trong những "Kiết Tú" (sao tốt), chủ trị về xây cất, cưới gả và thủy lợi. Theo quan niệm dân gian, nếu khởi công hoặc kinh doanh vào ngày có Sao Thất chiếu sẽ dễ gặp vinh hoa, phú quý.

Tuy nhiên, ngày này cũng rơi vào trạng thái Lưu Liên trong Khổng Minh Lục Diệu. Điều này ám chỉ sự chậm trễ hoặc những chuyện dây dưa khó giải quyết dứt điểm. Vì vậy, đối với các công việc liên quan đến giấy tờ, thủ tục pháp lý, bạn nên kiên nhẫn và kiểm tra kỹ lưỡng, tránh nóng vội.

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc khai trương, bạn có thể tham khảo các hướng và lưu ý về tuổi sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Đông để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Tuổi bị xung khắc: Những người tuổi Canh Dần và Nhâm Dần nên thận trọng hơn trong mọi việc vào ngày này do xung với can chi của ngày.

Lời khuyên cho ngày 21/07/2026

Dựa trên các phân tích phong thủy, dưới đây là những gợi ý mang tính tham khảo dành cho bạn:

Việc nên làm: Động thổ, sửa sang nhà cửa, thực hiện các nghi lễ thờ cúng, cầu thầy chữa bệnh hoặc bắt đầu các kế hoạch kinh doanh dài hạn.

Động thổ, sửa sang nhà cửa, thực hiện các nghi lễ thờ cúng, cầu thầy chữa bệnh hoặc bắt đầu các kế hoạch kinh doanh dài hạn. Việc nên tránh: Hạn chế sửa chữa bếp lò (để phòng hỏa hoạn theo quan niệm Bành Tổ), tránh việc an giường hoặc thay đổi vị trí ngủ. Ngoài ra, trong giao tiếp cần giữ thái độ ôn hòa để tránh thị phi, cãi vã do ảnh hưởng của giờ hắc đạo.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.