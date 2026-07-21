Lịch Âm Dương ngày 22/7/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy quan trọng Khám phá chi tiết Âm Dương lịch ngày 22/7/2026 với các khung giờ tốt, hướng xuất hành đại cát và những việc nên làm để đón nhận năng lượng tích cực trong ngày.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 22/7/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 22/7/2026 Dương lịch rơi vào ngày 9/6 Âm lịch. Đây là ngày Đinh Dậu, thuộc hành Hỏa, được đánh giá là ngày cát trung bình (chế nhật) do Can khắc Chi. Trong phong thủy, đây là thời điểm có sự đan xen giữa các cát tinh và hung tinh, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng khi triển khai các công việc trọng đại.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 22/07/2026

Tiêu chí Thông tin chi tiết Dương lịch Thứ Tư, ngày 22/07/2026 Âm lịch Ngày 09/06 năm Bính Ngọ (Tháng Ất Mùi) Can Chi Ngày Đinh Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ Ngũ hành Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi) Trực Mãn (Tốt cho việc cầu tài lộc, nhập kho) Tiết khí Tiểu Thử (Nóng nhẹ)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn. Dưới đây là các khung giờ trong ngày Đinh Dậu:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23h-01h): Thuận lợi cho các việc cầu bình an.

Thuận lợi cho các việc cầu bình an. Dần (03h-05h): Tốt cho việc khởi đầu dự án mới.

Tốt cho việc khởi đầu dự án mới. Mão (05h-07h): Khung giờ đẹp để xuất hành hoặc gặp gỡ đối tác.

Khung giờ đẹp để xuất hành hoặc gặp gỡ đối tác. Ngọ (11h-13h): Thời điểm năng lượng đỉnh cao, tốt cho giao dịch.

Thời điểm năng lượng đỉnh cao, tốt cho giao dịch. Mùi (13h-15h): Phù hợp cho các việc gia đình, tình cảm.

Phù hợp cho các việc gia đình, tình cảm. Dậu (17h-19h): Giờ tốt để tổng kết công việc.

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu)

Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h). Trong những khung giờ này, nên hạn chế thực hiện các quyết định quan trọng.

Phân tích phong thủy và lời khuyên truyền thống

Tuổi xung và tuổi hợp

Ngày Đinh Dậu có sự tương tác mạnh mẽ với các tuổi khác nhau. Theo quy luật ngũ hành và can chi:

Tuổi hợp: Ngày Dậu lục hợp với Thìn; tam hợp với Sửu và Tỵ tạo thành Kim cục. Đây là những tuổi có thể gặp nhiều may mắn trong ngày này.

Ngày Dậu lục hợp với Thìn; tam hợp với Sửu và Tỵ tạo thành Kim cục. Đây là những tuổi có thể gặp nhiều may mắn trong ngày này. Tuổi xung khắc: Đặc biệt lưu ý hai tuổi Tân Mão và Quý Mão. Những người thuộc tuổi này nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói và các giao dịch tài chính.

Ý nghĩa các sao và trực

Ngày này sở hữu Sao Bích (Bích Thủy Du), một trong những cát tú (sao tốt) chủ trị về xây cất, cưới hỏi và kinh doanh. Kết hợp với Trực Mãn (biểu trưng cho sự đầy đủ, sung túc), đây là thời điểm lý tưởng để thu nợ, nhập kho hoặc mua sắm hàng hóa.

Tuy nhiên, theo quan niệm Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Đinh không nên cắt tóc để tránh các vấn đề về sức khỏe (mụn nhọt), và ngày Dậu nên hạn chế tổ chức tiệc tùng linh đình vì chủ nhà có thể gặp bất lợi.

Hướng dẫn xuất hành và cầu tài lộc

Để tăng thêm sự may mắn khi ra khỏi nhà, bạn có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành theo phương pháp của Khổng Minh và Lý Thuần Phong:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Chính Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Chính Đông để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ xuất hành đẹp: Khung giờ từ 07h-09h (Thìn) và 19h-21h (Tuất) được coi là giờ đại cát, mọi việc hòa hợp, buôn bán có lời.

Việc nên làm và không nên làm

Nên làm: Khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, ký kết hợp đồng kinh doanh, làm các việc thiện nguyện, thu hồi nợ cũ.

Khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, ký kết hợp đồng kinh doanh, làm các việc thiện nguyện, thu hồi nợ cũ. Không nên làm: Nhậm chức, nộp đơn từ hành chính, uống thuốc chữa bệnh (theo quan niệm dân gian về Trực Mãn), cắt tóc hoặc tổ chức hội họp khách khứa quá lớn.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm theo văn hóa dân gian.