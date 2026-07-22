Lịch Âm Dương ngày 23/7/2026: Xem giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy Tra cứu Âm Dương lịch ngày 23/7/2026 (10/6 Âm lịch) để chọn giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lưu ý các tuổi xung khắc giúp mọi việc trong ngày thuận lợi, bình an.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 23/7/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Năm, ngày 23/07/2026 Dương lịch, nhằm ngày 10 tháng 6 Âm lịch năm Bính Ngọ. Đây được đánh giá là một ngày cát (tốt) nhờ sự tương đồng về Can Chi, mang lại năng lượng ổn định cho nhiều hoạt động quan trọng.

Thông tin chi tiết về Âm Dương lịch ngày 23/07/2026

Dương lịch: 23/07/2026 (Thứ Năm)

23/07/2026 (Thứ Năm) Âm lịch: 10/06/2026 (Ngày Mậu Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ)

10/06/2026 (Ngày Mậu Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng) Tiết khí: Đại Thử (Nắng nóng oi bức)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các kế hoạch cá nhân và công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là các khung giờ trong ngày 23/07/2026:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00 - 04:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Phân tích các yếu tố phong thủy và lời khuyên

Ngày 23/07/2026 chịu ảnh hưởng của sao Đẩu (Đẩu Mộc Giải), một trong những cát tú (sao tốt) trong Nhị thập bát tú. Sao này chủ trị về sự khởi tạo, rất có lợi cho các việc xây đắp, sửa chữa mộ phần, kinh doanh hoặc mưu cầu công danh.

Việc nên làm

Xây dựng, sửa chữa: Các hoạt động liên quan đến nhà cửa, mộ phần, thủy lợi hoặc khai trương được khuyến khích.

Các hoạt động liên quan đến nhà cửa, mộ phần, thủy lợi hoặc khai trương được khuyến khích. Giao dịch: Đây là thời điểm tốt để thực hiện các cuộc đàm phán kinh doanh hoặc ký kết hợp đồng.

Đây là thời điểm tốt để thực hiện các cuộc đàm phán kinh doanh hoặc ký kết hợp đồng. Xuất hành: Nên đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần.

Việc cần kiêng kỵ

Đề phòng mâu thuẫn: Ngày này phạm Xích Khẩu, dễ xảy ra tranh cãi hoặc thị phi. Lời khuyên là nên giữ thái độ hòa nhã, tránh tham gia vào các cuộc tranh luận không cần thiết.

Ngày này phạm Xích Khẩu, dễ xảy ra tranh cãi hoặc thị phi. Lời khuyên là nên giữ thái độ hòa nhã, tránh tham gia vào các cuộc tranh luận không cần thiết. Di chuyển đường thủy: Theo quan niệm truyền thống, sao Đẩu kỵ việc đi thuyền.

Theo quan niệm truyền thống, sao Đẩu kỵ việc đi thuyền. Tuổi xung khắc: Những người tuổi Nhâm Thìn và Giáp Ngọ cần thận trọng hơn trong mọi việc để tránh rủi ro.

Giải thích các thuật ngữ phong thủy cơ bản

Để bạn đọc dễ dàng tiếp cận, dưới đây là ý nghĩa của một số thuật ngữ xuất hiện trong lịch ngày 23/07/2026:

Sát Chủ Âm: Là ngày được cho là không thuận lợi cho các việc liên quan đến người đã khuất như mai táng hoặc tu sửa mộ phần. Tuy nhiên, theo Nhị thập bát tú, sao Đẩu lại tốt cho việc này, do đó người dân có thể cân nhắc kỹ lưỡng hoặc tham khảo thêm ý kiến chuyên gia.

Là ngày được cho là không thuận lợi cho các việc liên quan đến người đã khuất như mai táng hoặc tu sửa mộ phần. Tuy nhiên, theo Nhị thập bát tú, sao Đẩu lại tốt cho việc này, do đó người dân có thể cân nhắc kỹ lưỡng hoặc tham khảo thêm ý kiến chuyên gia. Xích Khẩu: Biểu thị cho sự xung đột về ngôn từ, mâu thuẫn. Trong ngày này, việc "giữ mồm giữ miệng" được ưu tiên hàng đầu.

Biểu thị cho sự xung đột về ngôn từ, mâu thuẫn. Trong ngày này, việc "giữ mồm giữ miệng" được ưu tiên hàng đầu. Trực Bình: Mang ý nghĩa của sự ổn định, cân bằng, rất tốt cho việc nhập kho, lắp đặt máy móc hoặc thừa kế sự nghiệp.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.