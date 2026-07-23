Lịch Âm Dương ngày 24/07/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy Xem lịch Âm Dương ngày 24/07/2026 (11/6 Âm lịch) với chi tiết giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung hợp cùng lời khuyên tham khảo cho công việc.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 24/07/2026

Thứ Sáu, ngày 24/07/2026 Dương Lịch (tức ngày 11 tháng 6 năm Ất Mùi Âm Lịch) được đánh giá là ngày có cát khí trung bình, rơi vào quẻ Tiểu Cát trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu. Đây là thời điểm thuận lợi để triển khai các công việc thường nhật, gặp gỡ đối tác và duy trì nhịp sống hài hòa.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 24/07/2026

Việc nắm rõ các thông tin cơ bản về Âm Dương lịch sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình công việc cá nhân và gia đình trong ngày:

Dương Lịch: Ngày 24/07/2026 (Thứ Sáu).

Ngày 24/07/2026 (Thứ Sáu). Âm Lịch: Ngày 11/06/2026 (Ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ).

Ngày 11/06/2026 (Ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ). Ngũ Hành: Bình Địa Mộc (Gỗ bằng phẳng); ngày Kỷ Hợi có Can khắc Chi (Thổ khắc Thủy), thuộc ngày cát trung bình.

Bình Địa Mộc (Gỗ bằng phẳng); ngày Kỷ Hợi có Can khắc Chi (Thổ khắc Thủy), thuộc ngày cát trung bình. Khổng Minh Lục Diệu: Trúng ngày Tiểu Cát - chủ về sự tốt lành vừa phải, công việc ít gặp trở ngại, dễ có quý nhân phù trợ.

Trúng ngày - chủ về sự tốt lành vừa phải, công việc ít gặp trở ngại, dễ có quý nhân phù trợ. Trực: Trực Định (Tốt cho việc sửa chữa, lắp đặt, học hành, cầu tài).

Khung giờ hoàng đạo và hướng xuất hành thuận lợi

Lựa chọn khung giờ tốt và hướng xuất hành phù hợp có thể mang lại tâm lý tự tin và tinh thần thoải mái khi khởi hành chuyến đi hay thực hiện các công việc quan trọng.

Các giờ hoàng đạo trong ngày:

Giờ Sửu: 01:00 - 02:59

01:00 - 02:59 Giờ Thìn: 07:00 - 08:59

07:00 - 08:59 Giờ Ngọ: 11:00 - 12:59

11:00 - 12:59 Giờ Mùi: 13:00 - 14:59

13:00 - 14:59 Giờ Tuất: 19:00 - 20:59

19:00 - 20:59 Giờ Hợi: 21:00 - 22:59

Hướng xuất hành đón may mắn:

Nếu bạn có kế hoạch đi xa hoặc khởi hành chuyến công tác, việc chọn đúng hướng có thể hỗ trợ tinh thần hanh thông:

Đón Hỷ Thần (Niềm vui, may mắn): Nên đi về hướng Đông Bắc.

Nên đi về hướng Đông Bắc. Đón Tài Thần (Tài lộc, hợp tác): Nên đi về hướng Nam.

Việc nên làm và kiêng cữ theo phong thủy truyền thống

Theo phong thủy dân gian, mỗi ngày đều mang những nguồn năng lượng riêng. Việc tham khảo các yếu tố nên hoặc không nên làm giúp bạn cân nhắc và đưa ra quyết định hợp lý.

Các việc nên ưu tiên thực hiện:

Do nằm trong ngày có Trực Định và quẻ Tiểu Cát, bạn nên tập trung vào công việc học tập, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, sửa sang nhẹ nhà cửa hoặc lắp đặt thiết bị. Những công việc cầu tài lộc ở mức độ vừa phải cũng dễ thu về kết quả khả quan.

Các việc nên hạn chế:

Theo quan niệm Bành Tổ Bách Kỵ và sao Ngưu (một sao xấu trong Nhị Thập Bát Tú đối với đại sự), ngày này không thực sự tối ưu cho các sự kiện trọng đại như tổ chức đám cưới, động thổ xây dựng lớn hay đơn phương phá bỏ các hợp đồng giao kèo sẵn có.

Đánh giá tuổi xung hợp trong ngày

Sự tương hợp hay xung khắc về tuổi mang tính chất tham khảo giúp mỗi người chú ý hơn trong giao tiếp và hợp tác công việc:

Tuổi hợp: Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi (tạo thành Mộc cục).

Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi (tạo thành Mộc cục). Tuổi cần lưu ý: Ngày Kỷ Hợi xung kỵ nhất với các tuổi Quý Tỵ và Ất Mùi. Những người thuộc nhóm tuổi này nên giữ thái độ điềm tĩnh, cẩn trọng khi ra quyết định quan trọng.

Lời khuyên cho ngày mới

Dù các chỉ số Âm Dương lịch mang tính chất gợi ý, yếu tố quyết định sự thành công trong ngày vẫn chính là sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần tích cực của bản thân. Hãy luôn chủ động trong mọi việc, duy trì giao tiếp ôn hòa để tận hưởng một ngày Thứ Sáu làm việc hiệu quả và bình an.