Lịch Âm Dương ngày 25/07/2026: Giờ hoàng đạo và định hướng công việc thuận lợi Thông tin lịch Âm Dương ngày 25/07/2026 chi tiết về giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và các khuyến nghị phong thủy giúp bạn sắp xếp công việc hiệu quả.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 25/07/2026

Ngày 25/07/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Bảy, ứng với ngày 12 tháng Sáu Âm Lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Canh Tý, mang ngũ hành Bích Thượng Thổ. Việc nắm bắt thông tin lịch Âm Dương và các yếu tố phong thủy sẽ giúp quý độc giả chủ động lên kế hoạch phù hợp cho các hoạt động trong ngày.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 25/07/2026

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngũ hành, can chi và các sao chiếu trong ngày:

Dương Lịch: Thứ Bảy, ngày 25/07/2026

Thứ Bảy, ngày 25/07/2026 Âm Lịch: Ngày 12/06/2026 (tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ)

Ngày 12/06/2026 (tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Can Chi ngày: Canh Tý (Can sinh Chi: Kim sinh Thủy, được đánh giá là ngày cát)

Canh Tý (Can sinh Chi: Kim sinh Thủy, được đánh giá là ngày cát) Nạp âm: Bích Thượng Thổ (Đất trên tường)

Bích Thượng Thổ (Đất trên tường) Trực: Trực Chấp (Tốt cho việc lập khế ước, giao dịch, san nền)

Trực Chấp (Tốt cho việc lập khế ước, giao dịch, san nền) Cát tinh: Giải Thần (Tốt cho tế tự, giải oan, tháo gỡ vướng mắc)

Giải Thần (Tốt cho tế tự, giải oan, tháo gỡ vướng mắc) Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Không Vong (Nhắc nhở cẩn trọng trong tiến độ và quản lý tài chính)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Để các công việc quan trọng tiến hành thuận lợi hơn, bạn có thể tham khảo các khung giờ tốt trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Giờ Tý (23h00 - 01h00)

Giờ Sửu (01h00 - 03h00)

Giờ Mão (05h00 - 07h00)

Giờ Ngọ (11h00 - 13h00)

Giờ Thân (15h00 - 17h00)

Giờ Dậu (17h00 - 19h00)

Giờ Hắc Đạo (Giờ cẩn trọng)

Giờ Dần (03h00 - 05h00)

Giờ Thìn (07h00 - 09h00)

Giờ Tỵ (09h00 - 11h00)

Giờ Mùi (13h00 - 15h00)

Giờ Tuất (19h00 - 21h00)

Giờ Hợi (21h00 - 23h00)

Xem tuổi xung hợp và hướng xuất hành

Trong phong thủy truyền thống, sự tương hợp giữa tuổi của gia chủ và địa chi của ngày có vai trò hỗ trợ tinh thần tích cực.

Tuổi hợp: Ngày Tý nằm trong nhóm Lục hợp với Sửu, Tam hợp với Thìn và Thân (tạo thành Thủy cục), rất thuận lợi cho người thuộc các tuổi này tiến hành trao đổi, hợp tác.

Tuổi xung kỵ: Các tuổi Giáp Ngọ và Bính Ngọ cần chú ý giữ sự bình tĩnh, tránh vội vàng khi xử lý các quyết định lớn trong ngày do bị xung kỵ với ngũ hành và can chi ngày.

Hướng xuất hành: Nếu có kế hoạch đi xa hoặc khởi hành công việc, gia chủ có thể chọn hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để đón Tài Thần.

Lời khuyên việc nên làm và không nên làm

Bên cạnh yếu tố lịch tiết khí, các chuyên gia khuyến nghị người đọc nên cân nhắc tính chất công việc để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Một số việc nên làm: Lập hợp đồng, giao dịch tài chính quy mô vừa phải, chỉnh sửa nhà cửa, động thổ san nền, may mặc phục trang hoặc tìm kiếm giải pháp giải quyết những mâu thuẫn tồn đọng.

Các việc nên hạn chế: Tránh khởi công đại sự, cưới hỏi, chôn cất, mở cửa hàng kinh doanh lớn hoặc di chuyển đường xa do ảnh hưởng từ sao Nữ Thổ Bức và quẻ Bạch Hổ Túc.

Nhìn chung, những thông tin phong thủy mang tính chất tham khảo, giúp bạn chủ động hơn trong đời sống. Ý chí, sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần tích cực vẫn luôn là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi kế hoạch trong ngày.