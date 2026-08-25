Lịch Âm Dương ngày 26/08/2026: Tra cứu giờ hoàng đạo cát lành, tuổi xung và việc nên làm Xem lịch Âm Dương ngày 26/08/2026 tức 14/7 Âm lịch để nắm bắt các khung giờ hoàng đạo cát lợi, hướng xuất hành đón may mắn và những việc nên làm thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 26/08/2026

Theo niên lịch, Thứ Tư ngày 26/08/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ Âm Lịch (tháng Bính Thân, ngày Nhâm Thân). Đây là ngày cát (nghĩa nhật) do Địa chi sinh Thiên can (Thân Kim sinh Nhâm Thủy), nạp âm Kiếm Phong Kim mang lại nhiều năng lượng tích cực cho các kế hoạch cá nhân.

Tổng quan lịch vạn niên ngày 26/08/2026

Dưới đây là các thông số phong thủy cơ bản giúp bạn chủ động sắp xếp công việc trong ngày:

Dương Lịch: 26/08/2026 (Thứ Tư).

26/08/2026 (Thứ Tư). Âm Lịch: Ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ.

Ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ. Can Chi: Ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Ngũ hành: Kiếm Phong Kim (Vàng trong kiếm), khắc Mộc (riêng tuổi Mậu Tuất không kỵ).

Kiếm Phong Kim (Vàng trong kiếm), khắc Mộc (riêng tuổi Mậu Tuất không kỵ). Sao chiếu: Bích Thủy Du (Sao Bích - Kiết tú, mang điềm lành).

Bích Thủy Du (Sao Bích - Kiết tú, mang điềm lành). Trực: Kiến (Tốt cho việc nhậm chức, khởi công, giao dịch).

Kiến (Tốt cho việc nhậm chức, khởi công, giao dịch). Lục diệu: Lưu Liên (Khuyên nên cẩn trọng, kiên nhẫn khi xử lý giấy tờ).

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành việc quan trọng giúp gia tăng sự tự tin và thuận lợi.

Khung giờ Chi tiết các giờ Giờ Hoàng Đạo Tý (23:00 - 23:59), Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Mùi (13:00 - 14:59), Tuất (19:00 - 20:59). Giờ Hắc Đạo Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Thân (15:00 - 16:59), Dậu (17:00 - 18:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Tuổi hợp, tuổi xung và ý nghĩa phong thủy

Ngày Nhâm Thân có mối quan hệ tương hợp và tương xung cần chú ý:

Tuổi hợp: Tam hợp với Tý và Thìn (tạo Thủy cục); Lục hợp với Tỵ.

Tam hợp với Tý và Thìn (tạo Thủy cục); Lục hợp với Tỵ. Tuổi xung khắc: Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão. Người mang tuổi Bính Dần và Canh Dần nên cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn.

Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão. Người mang tuổi Bính Dần và Canh Dần nên cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn. Thuật ngữ phong thủy: Kiết tú (Sao Bích) tượng trưng cho sự vững chãi, tốt cho học hành, xây dựng và giao thương. Lưu Liên mang ý nghĩa mọi việc cần sự điềm đạm, tránh hấp tấp để hạn chế phát sinh sai sót.

Việc nên làm và hướng xuất hành may mắn

Dựa trên sự kết hợp giữa các cát tinh (Minh Tinh, Mãn Đức Tinh, Phúc Hậu) và các sao kỵ, dưới đây là những gợi ý mang tính chất tham khảo:

Việc nên cân nhắc: Khai trương, nhận việc mới, làm việc thiện, trồng cây, ký kết nhỏ hoặc xuất hành gặp gỡ đối tác.

Khai trương, nhận việc mới, làm việc thiện, trồng cây, ký kết nhỏ hoặc xuất hành gặp gỡ đối tác. Việc nên hạn chế: Động thổ, đào giếng, dỡ lợp nhà do có sao Thổ phủ và Lục Bất Thành chiếu. Tránh nóng vội trong các thủ tục hành chính phức tạp.

Động thổ, đào giếng, dỡ lợp nhà do có sao Thổ phủ và Lục Bất Thành chiếu. Tránh nóng vội trong các thủ tục hành chính phức tạp. Hướng xuất hành: Hướng chính Nam để đón Hỷ Thần, hướng Tây để đón Tài Thần; nên tránh hướng Tây Nam (hướng có Hạc Thần).

Hướng chính Nam để đón Hỷ Thần, hướng Tây để đón Tài Thần; nên tránh hướng Tây Nam (hướng có Hạc Thần). Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ 09:00 - 11:00 (Tỵ) hoặc 13:00 - 15:00 (Mùi) rất thuận tiện cho giao dịch và di chuyển an toàn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm giúp quý độc giả thêm góc nhìn lạc quan và chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc một cách hiệu quả nhất.