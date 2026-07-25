Lịch âm dương ngày 26/7/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và lời khuyên phong thủy Tra cứu âm dương lịch ngày 26/7/2026 (ngày 13/6 Âm lịch). Cập nhật giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và gợi ý công việc phù hợp giúp bạn chọn thời điểm tốt nhất.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 26/07/2026

Theo lịch vạn niên, Chủ Nhật ngày 26/07/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 13 tháng 6 năm Ất Mùi (Âm Lịch). Mặc dù ngày này rơi vào Trực Phá và có sao xấu, nhưng nhờ sự xuất hiện của Lục Diệu Đại An, các hoạt động duy trì sự ổn định, hoàn thiện việc cũ hoặc nghỉ ngơi thư giãn vẫn diễn ra thuận lợi.

Thông tin tổng quan lịch âm dương ngày 26/7/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch Chủ Nhật, ngày 26/07/2026 Âm Lịch Ngày 13/06/2026 (Tháng Ất Mùi, Năm Bính Ngọ) Can Chi Ngày Tân Sửu, Tháng Ất Mùi, Năm Bính Ngọ Ngũ Hành Bích Thượng Thổ (Đất trên tường) Trực / Sao Trực Phá - Sao Hư (Hư Nhật Thử) Lục Diệu Đại An (Quẻ tốt, chủ về bình an, ổn định)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp giúp bạn sắp xếp công việc hiệu quả và gặp nhiều may mắn hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00 - 04:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ Hắc Đạo (Giờ nên hạn chế việc quan trọng)

Tý (23:00 - 00:59), Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Phân tích phong thủy: Tuổi xung hợp và hướng xuất hành

Bên cạnh việc chọn giờ, yếu tố ngũ hành và tuổi tác cũng là điểm tham khảo đáng chú ý trong văn hóa dân gian.

Tuổi hợp và kỵ:

Tuổi hợp: Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành Kim cục. Đây là những tuổi có năng lượng hanh thông hơn.

Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành Kim cục. Đây là những tuổi có năng lượng hanh thông hơn. Tuổi kỵ: Cần lưu ý đối với tuổi Ất Mùi và Đinh Mùi. Nhóm tuổi Dần, Ngọ, Tuất phạm Tam Sát nên cẩn trọng khi thực hiện việc lớn.

Hướng xuất hành: Để cầu may mắn và tài lộc, bạn có thể chọn xuất hành về hướng Tây Nam (đón cả Hỷ Thần và Tài Thần).

Xem xét việc nên làm và nên kiêng cữ

Mỗi ngày theo quan niệm âm dương đều mang nguồn năng lượng riêng. Việc nắm rõ tính chất của ngày giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý.

Việc nên làm

Phá dỡ công trình cũ, dọn dẹp nhà cửa, phát quang bụi rậm.

Lấp hang lỗ, giải quyết các vấn đề tồn đọng hoặc chấm dứt những điều không tốt.

Nghỉ ngơi, sum họp gia đình, chăm sóc sức khỏe bản thân.

Việc kiêng cữ

Tránh khởi công động thổ, xây dựng nhà cửa, khai trương cửa hàng.

Hạn chế tổ chức cưới hỏi, nhập trạch hoặc ký kết hợp đồng kinh tế lớn.

Tránh xuất hành đường thủy hoặc nhậm chức mới.

Giải thích ý nghĩa thuật ngữ phong thủy trong ngày

Để hiểu rõ hơn về tính chất ngày 26/7/2026, chúng ta cùng điểm qua một số khái niệm truyền thống:

Lục Diệu Đại An: Ý chỉ sự yên ổn, vững chắc. Ngày Đại An giúp tinh thần an tĩnh, mọi việc diễn ra ở mức độ bình hòa, ít gặp biến cố lớn.

Ý chỉ sự yên ổn, vững chắc. Ngày Đại An giúp tinh thần an tĩnh, mọi việc diễn ra ở mức độ bình hòa, ít gặp biến cố lớn. Trực Phá: Ngày có sự tương xung giữa các năng lượng âm dương, thích hợp để loại bỏ cái cũ (phá dỡ, dọn dẹp) hơn là bắt đầu cái mới.

Ngày có sự tương xung giữa các năng lượng âm dương, thích hợp để loại bỏ cái cũ (phá dỡ, dọn dẹp) hơn là bắt đầu cái mới. Sao Hư: Thuộc Nhị Thập Bát Tú, chủ về việc giữ gìn hiện trạng, cẩn trọng trong giao tiếp để tránh những bất đồng không đáng có.

Nhìn chung, ngày 26/7/2026 là thời điểm lý tưởng để bạn sống chậm lại, giải quyết các công việc nhẹ nhàng và dành thời gian bên gia đình. Mọi thông tin phong thủy mang tính chất tham khảo, quan trọng nhất vẫn là sự chủ động, tinh thần lạc quan và nỗ lực của chính bạn trong cuộc sống.