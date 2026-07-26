Lịch Âm Dương ngày 27/07/2026: Giờ hoàng đạo và dự báo chi tiết Xem Âm Dương lịch ngày 27/07/2026 chi tiết về giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy giúp bạn chủ động cho mọi kế hoạch.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 27/07/2026

Ngày 27/07/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Hai, tức ngày 14 tháng 6 (tháng Ất Mùi) Âm Lịch năm Bính Ngọ. Đây là thời điểm giao thoa năng lượng cần sự cẩn trọng và tính toán hợp lý trong công việc cũng như đời sống cá nhân.

Tổng quan thông tin Lịch Âm Dương ngày 27/07/2026

Thông tin Chi tiết Dương Lịch 27/07/2026 (Thứ Hai) Âm Lịch 14/06/2026 (Ngày Nhâm Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Ngũ Hành Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc) Trực Trực Nguy Sao Sao Nguy (Nguy Nguyệt Yến)

Xét theo Ngũ Hành, ngày Nhâm Dần có Can sinh Chi (Thủy sinh Mộc), được xem là ngày cát (bảo nhật). Mặc dù nạp âm Kim Bạc Kim khắc với hành Mộc, nhưng người tuổi Mậu Tuất lại hưởng lợi từ sự tương khắc này. Các tuổi kỵ trong ngày cần chú ý bao gồm Bính Thân và Canh Thân.

Khung giờ đẹp và hướng xuất hành may mắn

Lựa chọn thời điểm thích hợp sẽ giúp tinh thần thoải mái, công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là các khung giờ hoàng đạo và hướng khởi hành được khuyến nghị trong ngày:

1. Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00 - 23:59)

(23:00 - 23:59) Sửu (01:00 - 02:59)

(01:00 - 02:59) Thìn (07:00 - 08:59)

(07:00 - 08:59) Tỵ (09:00 - 10:59)

(09:00 - 10:59) Mùi (13:00 - 14:59)

(13:00 - 14:59) Tuất (19:00 - 20:59)

2. Hướng xuất hành

Để đón nhiều may mắn và năng lượng tích cực, người dân có thể chọn các hướng xuất hành sau:

Hướng chính Nam: Đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui).

Đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui). Hướng Tây: Đón Tài Thần (thuận lợi cho tài lộc, kinh doanh).

Góc nhìn phong thủy và lời khuyên ứng xử

Ngày 27/07/2026 phạm phải ngày Nguyệt Kỵ và rơi vào nhịp Lưu Liên theo Khổng Minh Lục Diệu. Điều này gợi ý rằng các việc quan trọng liên quan đến ký kết hợp đồng lớn, thủ tục hành chính phức tạp hay xây dựng nhà cửa nên cân nhắc triển khai cẩn trọng, tránh vội vã.

Bên cạnh đó, sao Thiên Tài, Ngũ Phú và Mẫu Thương trong ngày lại mang tín hiệu tích cực cho việc cầu tài lộc nhỏ, giao lưu học hỏi hoặc dọn dẹp nhà cửa. Lời khuyên chung cho ngày này là giữ tâm thế ôn hòa, tập trung hoàn thiện công việc tồn đọng và hạn chế tranh cãi không cần thiết để duy trì sự an yên.