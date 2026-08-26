Lịch Âm Dương ngày 27/8/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc và hướng xuất hành Xem lịch Âm Dương ngày 27/8/2026 tức ngày 15 tháng 7 Âm Lịch năm Bính Ngọ; cập nhật chi tiết khung giờ hoàng đạo, tuổi hợp xung và gợi ý xuất hành cát lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 27/08/2026

Ngày 27/08/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Năm, tương ứng ngày 15 tháng Bảy (tháng Bính Thân) năm Bính Ngọ theo Âm Lịch. Đây là ngày Rằm tháng Bảy, mang năng lượng ngày Quý Dậu với nạp âm Kiếm Phong Kim (vàng mũi kiếm). Xét theo quy luật ngũ hành, Chi sinh Can (Dậu Kim sinh Quý Thủy) tạo nên thế ngày cát (nghĩa nhật), thuận lợi cho nhiều hoạt động chuẩn bị chu đáo vào buổi sáng.

Tổng quan lịch vạn niên ngày 27/08/2026

Thông tin Chi tiết Dương Lịch Thứ Năm, ngày 27/08/2026 Âm Lịch Ngày 15/07/2026 (Ngày Quý Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ) Ngũ Hành Kiếm Phong Kim (Kim khắc Mộc, trừ tuổi Kỷ Hợi được lợi) Trực Trực Trừ (Thuận cho thanh lọc, chữa bệnh, dọn dẹp) Khổng Minh Lục Diệu Tốc Hỷ (Vui vẻ, may mắn đến nhanh vào buổi sáng) Nhị Thập Bát Tú Sao Đẩu (Đẩu Mộc Giải - Kiết Tú, tốt cho nhiều công việc) Ngày Kỵ Không phạm Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Nguyệt Tận, Dương Công Kỵ Nhật

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn thời điểm thích hợp có thể hỗ trợ công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là phân bổ các khung giờ trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (tốt): Tý (23:00 - 23:59), Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Tý (23:00 - 23:59), Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Dậu (17:00 - 18:59). Giờ Hắc Đạo (nên cẩn trọng): Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Đánh giá theo phong thủy và nhị thập bát tú

Theo thuyết Khổng Minh Lục Diệu, ngày 27/08/2026 trúng ngày Tốc Hỷ, mang ý nghĩa tin vui đến nhanh chóng. Đặc điểm của Tốc Hỷ là buổi sáng vượng khí hơn buổi chiều, vì vậy các kế hoạch quan trọng nên được triển khai sớm đầu ngày để tận dụng tối đa năng lượng tích cực.

Hệ thống Nhị Thập Bát Tú ghi nhận sự chủ trị của Sao Đẩu (Đẩu Mộc Giải), một cát tú biểu trưng cho sự hanh thông trong xây đắp, giao dịch, cầu công danh và chỉnh trang nhà cửa. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, sao này có phần kiêng kỵ việc di chuyển đường thủy.

Về Thập Nhị Kiến Trừ, ngày thuộc Trực Trừ. Trực này khuyến nghị các việc mang tính dọn dẹp, chữa bệnh, bốc thuốc, động thổ đắp nền hoặc xả tang, tạo tiền đề giải tỏa những điều cũ để đón nhận vận hội mới.

Xem tuổi hợp, xung và hướng xuất hành cát lợi

Dựa trên quy luật can chi và ngũ hành, ngày Quý Dậu có các mối tương quan cụ thể như sau:

Tuổi hợp: Lục hợp với tuổi Thìn; Tam hợp với tuổi Sửu và Tỵ (tạo thành Kim cục).

Lục hợp với tuổi Thìn; Tam hợp với tuổi Sửu và Tỵ (tạo thành Kim cục). Tuổi xung khắc cần lưu ý: Kỵ tuổi Đinh Mão và Tân Mão; ngày Dậu xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Người thuộc nhóm tuổi này nên giữ tâm thế điềm tĩnh, tránh tranh chấp không cần thiết.

Kỵ tuổi Đinh Mão và Tân Mão; ngày Dậu xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Người thuộc nhóm tuổi này nên giữ tâm thế điềm tĩnh, tránh tranh chấp không cần thiết. Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui), đi về hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Tránh hướng Tây Nam do gặp Hạc Thần.

Lời khuyên cho các hoạt động trong ngày

Nhìn chung, ngày 27/08/2026 là ngày có nhiều yếu tố cát tinh hỗ trợ nếu biết sắp xếp công việc hợp lý. Các hoạt động giao dịch, buôn bán, sửa sang gia đạo hay thăm khám sức khỏe đều có thể tiến hành thuận lợi, đặc biệt trong các khung giờ hoàng đạo buổi sáng.

Các thông tin phong thủy mang tính tham khảo và chiêm nghiệm văn hóa dân gian. Yếu tố quyết định thành công vẫn nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thái độ tích cực và nỗ lực của mỗi cá nhân trong từng công việc hàng ngày.