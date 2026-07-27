Lịch Âm Dương ngày 28/07/2026: Ngày tốt Tốc Hỷ, giờ hoàng đạo và lời khuyên xuất hành Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 28/07/2026 (15/6 Âm Lịch). Ngày Quý Mão mang điềm Tốc Hỷ, thích hợp thực hiện các giao dịch, ký kết và cầu tài lộc vào buổi sáng.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 28/07/2026

Theo lịch Âm Dương, Thứ Ba ngày 28/07/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ Âm Lịch. Đây là ngày Quý Mão, thuộc hành Kim (Kim Bạc Kim). Trong dân gian, ngày này được đánh giá là ngày tốt, không phạm các ngày kỵ lớn như Nguyệt kỵ, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật, thích hợp để tiến hành nhiều công việc quan trọng.

Thông tin tổng quan về lịch Âm Dương ngày 28/07/2026

Việc nắm rõ các thông số về can chi và ngũ hành giúp người đọc chủ động hơn trong các hoạt động thường ngày:

Dương Lịch: Thứ Ba, ngày 28/07/2026.

Thứ Ba, ngày 28/07/2026. Âm Lịch: Ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ (tháng Ất Mùi).

Ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ (tháng Ất Mùi). Can Chi: Ngày Quý Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Ngày Quý Mão có Can sinh Chi (Thủy sinh Mộc), được xem là ngày cát (bảo nhật).

Ngày Quý Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Ngày Quý Mão có Can sinh Chi (Thủy sinh Mộc), được xem là ngày cát (bảo nhật). Nạp âm: Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc). Ngũ hành Kim khắc Mộc, tuy nhiên không gây ảnh hưởng bất lợi đối với tuổi Kỷ Hợi.

Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc). Ngũ hành Kim khắc Mộc, tuy nhiên không gây ảnh hưởng bất lợi đối với tuổi Kỷ Hợi. Trực: Thành (Cát lợi cho việc lập hợp đồng, giao dịch, mở cửa hàng, khởi tạo).

Thành (Cát lợi cho việc lập hợp đồng, giao dịch, mở cửa hàng, khởi tạo). Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Tốc Hỷ (Cát). Tin vui đến nhanh chóng, công việc mưu đại sự dễ thành công nếu tiến hành vào buổi sáng, càng sớm càng tốt.

Giờ tốt và giờ cần lưu ý trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các kế hoạch trong ngày diễn ra hanh thông và thuận lợi hơn:

Khung giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý: 23:00 - 23:59

23:00 - 23:59 Dần: 03:00 - 04:59

03:00 - 04:59 Mão: 05:00 - 06:59

05:00 - 06:59 Ngọ: 11:00 - 12:59

11:00 - 12:59 Mùi: 13:00 - 14:59

13:00 - 14:59 Dậu: 17:00 - 18:59

Khung giờ Hắc Đạo (Nên lưu ý)

Sửu: 01:00 - 02:59

01:00 - 02:59 Thìn: 07:00 - 08:59

07:00 - 08:59 Tỵ: 09:00 - 10:59

09:00 - 10:59 Thân: 15:00 - 16:59

15:00 - 16:59 Tuất: 19:00 - 20:59

19:00 - 20:59 Hợi: 21:00 - 22:59

Mức độ tương hợp và xung kỵ về tuổi

Xét theo phong thủy dân gian, tính chất ngũ hành của ngày Quý Mão có sự tương tác khác nhau đối với từng nhóm tuổi:

Tuổi hợp: Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi tạo thành Mộc cục. Những người thuộc các tuổi này dễ gặp nhiều điều thuận lợi.

Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi tạo thành Mộc cục. Những người thuộc các tuổi này dễ gặp nhiều điều thuận lợi. Tuổi xung kỵ: Cần lưu ý đối với tuổi Đinh Dậu và Tân Dậu do ngũ hành và can chi tương xung. Các tuổi Dậu, Tý, Thìn, Ngọ, Thân nên cẩn trọng hơn trong giao tiếp và công việc.

Các việc nên làm và kiêng cữ trong ngày

Sự kết hợp giữa Trực Thành và các sao chiếu mang lại lời khuyên cụ thể cho ngày 28/07/2026:

Những việc nên ưu tiên

Lập khế ước, giao dịch buôn bán, cho vay, thu nợ và mở cửa hàng kinh doanh.

Khởi tạo, động thổ, san nền, gắn cửa, sửa chữa phòng bếp hoặc làm kho vựa.

Cưới gả, kết hôn, làm lễ cầu thân, nhập học, chăm sóc cây cối và công việc chăn nuôi.

Những việc nên hạn chế

Tránh các hoạt động liên quan đến kiện tụng, tranh chấp hoặc đào giếng.

Theo Nhị thập bát tú (Sao Chủy), ngày này kiêng kỵ việc chôn cất, sửa đắp mồ mả hoặc làm công việc thuộc về tang lễ.

Hướng và giờ xuất hành may mắn

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc triển khai công việc ngoài văn phòng, bạn có thể tham khảo hướng và thời điểm sau:

Hướng xuất hành: Đi hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui), đi hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (may mắn tài lộc).

Đi hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui), đi hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (may mắn tài lộc). Khung giờ xuất hành tốt: Giờ Thìn (07:00 - 08:59) và giờ Tuất (19:00 - 20:59) rất thuận lợi cho buôn bán, giao thương. Ngoài ra, giờ Dần (03:00 - 04:59) và giờ Thân (15:00 - 16:59) cũng mang lại nhiều cơ hội may mắn và tin mừng.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn trải nghiệm và sắp xếp công việc một cách chủ động, tích cực.