Lịch Âm Dương ngày 28/6/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý quan trọng Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 28/6/2026 với các khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành thuận lợi và những khuyến nghị về việc nên làm theo quan niệm dân gian.

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Tổng quan lịch Âm Dương ngày 28/06/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai Chủ Nhật, ngày 28/06/2026 Dương lịch, nhằm ngày 14 tháng Năm năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây được đánh giá là ngày Quý Dậu, thuộc hành Kim, được xem là ngày Cát (ngày tốt) do Chi sinh Can.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý đây cũng là ngày Nguyệt Kỵ (ngày 14 Âm lịch). Theo quan niệm dân gian, những ngày này thường cần sự cẩn trọng hơn trong các quyết định lớn liên quan đến di chuyển hoặc kinh doanh.

Thông tin Chi tiết Dương lịch 28/06/2026 Âm lịch 14/05/2026 (Ngày Quý Dậu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Bính Ngọ) Tiết khí Hạ Chí Ngũ hành Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm) Trực Bình (Tốt cho việc sửa chữa, xây đắp)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động trong ngày diễn ra thuận lợi và mang lại tâm lý tự tin hơn.

Khung giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Giờ Tý (23h-01h): Thuận lợi cho mưu sự.

Thuận lợi cho mưu sự. Giờ Dần (03h-05h): Tốt cho các cuộc gặp gỡ, tin vui.

Tốt cho các cuộc gặp gỡ, tin vui. Giờ Mão (05h-07h): Khung giờ bình yên.

Khung giờ bình yên. Giờ Ngọ (11h-13h): Tốt cho cầu tài lộc, nhà cửa êm ấm.

Tốt cho cầu tài lộc, nhà cửa êm ấm. Giờ Mùi (13h-15h): Thích hợp cho các việc cần sự chắc chắn.

Thích hợp cho các việc cần sự chắc chắn. Giờ Dậu (17h-19h): Giờ tốt để hoàn tất công việc.

Khung giờ Hắc đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Giờ Sửu (01h-03h), Giờ Thìn (07h-09h), Giờ Tỵ (09h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Tuất (19h-21h), Giờ Hợi (21h-23h).

Việc nên làm và kiêng kỵ theo truyền thống

Dựa trên các sao tốt và nhị thập bát tú, ngày 28/06/2026 có những đặc điểm riêng biệt mà người đọc có thể tham khảo:

Những việc nên làm

Xây dựng và sửa chữa: Trực Bình và sao Mão rất tốt cho việc xây cất, sửa chữa nhà cửa, bồi đắp đê điều hoặc lót đá, xây bờ kè.

Trực Bình và sao Mão rất tốt cho việc xây cất, sửa chữa nhà cửa, bồi đắp đê điều hoặc lót đá, xây bờ kè. Cầu tài lộc: Các sao Nguyệt Tài, Minh Đường Hoàng Đạo ủng hộ việc khai trương, giao dịch và di chuyển để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Các sao Nguyệt Tài, Minh Đường Hoàng Đạo ủng hộ việc khai trương, giao dịch và di chuyển để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Thừa kế: Thuận lợi cho việc tiếp nhận công việc hoặc kế thừa sự nghiệp.

Những việc cần cân nhắc (Kiêng kỵ)

An táng: Đây là việc đại kỵ trong ngày này theo sao Mão Nhật Kê. Các gia đình nên cân nhắc lựa chọn ngày khác phù hợp hơn cho việc tang lễ.

Đây là việc đại kỵ trong ngày này theo sao Mão Nhật Kê. Các gia đình nên cân nhắc lựa chọn ngày khác phù hợp hơn cho việc tang lễ. Cưới hỏi: Quan niệm xưa cho rằng ngày này không thực sự thuận lợi cho việc kết hôn hoặc đính hôn.

Quan niệm xưa cho rằng ngày này không thực sự thuận lợi cho việc kết hôn hoặc đính hôn. Kiện tụng: Theo Bành Tổ bách kỵ, không nên tiến hành các việc liên quan đến tranh chấp, kiện tụng vì dễ gặp bất lợi.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (may mắn, niềm vui) hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (may mắn, niềm vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ xuất hành đẹp: Khung giờ từ 07h-09h (giờ Thìn) và 19h-21h (giờ Tuất) được coi là giờ rất tốt, mang lại may mắn, buôn bán có lời, gia đạo hòa hợp.

Giải thích ý nghĩa phong thủy trong ngày

Để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ, người đọc cần lưu ý:

Kiếm Phong Kim: Nghĩa là vàng mũi kiếm. Đây là hành Kim mạnh nhất, không sợ lửa mà cần lửa để rèn giũa thành vật dụng hữu ích.

Nghĩa là vàng mũi kiếm. Đây là hành Kim mạnh nhất, không sợ lửa mà cần lửa để rèn giũa thành vật dụng hữu ích. Sao Minh Đường: Là một trong các sao tốt (Cát tinh) chủ về danh lợi, công danh và sự minh mẫn.

Là một trong các sao tốt (Cát tinh) chủ về danh lợi, công danh và sự minh mẫn. Ngày Tốc Hỷ: Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày có niềm vui nhanh chóng. Các việc quan trọng nên thực hiện vào buổi sáng để đạt kết quả tốt nhất.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm dựa trên các tài liệu về lịch cổ truyền.