Lịch Âm Dương ngày 29/7/2026: Giờ hoàng đạo, tuổi xung và việc nên lưu ý Thứ Tư 29/7/2026, tức ngày 16 tháng Sáu năm Ất Mùi Âm lịch, được ghi nhận là ngày xấu theo một số hệ thống truyền thống. Người đọc có thể tham khảo giờ hoàng đạo, tuổi xung và các việc nên cân nhắc.

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Tóm tắt: Ngày 29/7/2026 Dương lịch, tức ngày 16 tháng Sáu năm Ất Mùi Âm lịch, là ngày Giáp Thìn, nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Theo dữ liệu lịch truyền thống, đây là ngày có nhiều yếu tố cần thận trọng, nhất là việc xây dựng, cưới hỏi, khởi sự và xuất hành xa. Các thông tin phong thủy chỉ mang tính tham khảo, người đọc nên ưu tiên kế hoạch thực tế, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giao tiếp hài hòa.

Thông tin lịch ngày 29/7/2026

Ngày Dương lịch Thứ Tư, ngày 29/7/2026 Ngày Âm lịch Ngày 16 tháng Sáu năm Ất Mùi Âm lịch, năm Bính Ngọ Can chi Ngày Giáp Thìn Đánh giá tổng quan Ngày xấu theo tóm tắt lịch; theo Ngũ Hành là ngày cát trung bình, thuộc chế nhật. Ngày kỵ Ngày Sát Chủ Dương: kỵ tiến hành việc liên quan đến xây dựng, cưới hỏi, buôn bán, mua bán nhà, nhận việc, đầu tư.

Trong cách xem lịch dân gian, Can Chi là hệ thống ghép Thiên Can và Địa Chi để gọi tên ngày. Ngũ Hành là cách phân loại quan hệ giữa năm yếu tố Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. Những khái niệm này phản ánh quan niệm truyền thống, không phải cơ sở để khẳng định kết quả của một sự việc.

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Giờ hoàng đạo là những khung giờ được lịch truyền thống xem là thuận hơn để sắp xếp công việc. Ngày 29/7 có các giờ hoàng đạo: Dần 03:00-04:59; Thìn 07:00-08:59; Tỵ 09:00-10:59; Thân 15:00-16:59; Dậu 17:00-18:59; Hợi 21:00-22:59.

Giờ hắc đạo là các khung giờ thường được khuyến nghị cân nhắc kỹ hơn: Tí 23:00-00:59; Sửu 01:00-02:59; Mão 05:00-06:59; Ngọ 11:00-12:59; Mùi 13:00-14:59; Tuất 19:00-20:59.

Ngũ Hành, tuổi xung và tuổi cần lưu ý

Ngày Giáp Thìn, tức Can khắc Chi, Mộc khắc Thổ; là ngày cát trung bình, chế nhật.

Nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, kỵ các tuổi Mậu Tuất và Canh Tuất.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc với hành Kim, ngoại trừ tuổi Nhâm Thân và Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành Thủy cục.

Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất.

Tam Sát kỵ mệnh các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Lục hợp và tam hợp là các nhóm địa chi được quan niệm là có sự tương hòa. Ngược lại, xung, hình, hại, phá và tuyệt mô tả những quan hệ được xem là kém thuận trong hệ thống này. Người thuộc các tuổi được nêu có thể xem đây là lời nhắc để chuẩn bị chu đáo hơn, thay vì lo ngại quá mức.

Các sao và trực ngày theo lịch truyền thống

Bành Tổ Bách Kỵ Nhật

Giáp: “Bất khai thương, tài vật hao vong” – Không mở cửa hàng buôn bán vì hao tiền mất.

Thìn: “Bất khốc khấp chủ trọng tang” – Không nên khóc lóc, chủ sẽ trùng tang.

Khổng Minh Lục Diệu

Ngày Xích Khẩu, tức ngày Hung. Theo quan niệm truyền thống, nên đề phòng miệng lưỡi, mâu thuẫn hay tranh cãi; mưu sự có thể khó thành, dễ xảy ra thị phi hoặc bất đồng nội bộ. Câu lưu truyền: “Xích Khẩu là quả bần cùng/Sinh ra khẩu thiệt bàn cùng thị phi/Chẳng thời mất của nó khi/Không thì chó cắn phân ly vợ chồng.”

Xích Khẩu trong Lục Diệu thường được diễn giải là dấu hiệu cần thận trọng trong lời nói và quan hệ giao tiếp. Trong thực tế, đây có thể là gợi ý hữu ích để giữ bình tĩnh, trao đổi rõ ràng và tránh quyết định khi đang nóng vội.

Nhị Thập Bát Tú

Tên sao: Sâm. Tên ngày: Sâm Thủy Viên – Đỗ Mậu, tốt, thuộc Bình Tú; tướng tinh con vượn, chủ trị ngày thứ Tư.

Nên làm: Khởi công tạo tác như dựng cửa, trổ cửa, xây cất nhà, nhập học, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương hoặc đi thuyền.

Khởi công tạo tác như dựng cửa, trổ cửa, xây cất nhà, nhập học, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương hoặc đi thuyền. Kiêng cữ: Cưới gả, đóng giường, lót giường, chôn cất hoặc kết bạn.

Cưới gả, đóng giường, lót giường, chôn cất hoặc kết bạn. Ngoại lệ: Sâm Thủy Viên, con vượn, là Thủy tinh, sao tốt; rất tốt cho mua bán, kinh doanh, xây cất và thi cử đỗ đạt; kỵ an táng và cưới gả.

Sâm Thủy Viên, con vượn, là Thủy tinh, sao tốt; rất tốt cho mua bán, kinh doanh, xây cất và thi cử đỗ đạt; kỵ an táng và cưới gả. Ngày Tuất, Sao Sâm Đăng Viên, nên phó nhậm để cầu công danh hiển hách.

Câu lưu truyền về sao Sâm: “Sâm tinh tạo tác vượng nhân gia, Văn tinh triều diệu, đại quang hoa, Chỉ nhân tạo tác điền tài vượng, Mai táng chiêu tật, táng hoàng sa. Khai môn, phóng thủy gia quan chức, Phòng phòng tôn tử kiến điền gia, Hôn nhân hứa định tao hình khắc, Nam nữ chiêu khai mộ lạc hoa.”

Thập Nhị Kiến Trừ

Ngày có Trực Thâu. Nên làm: cấy lúa, gặt lúa, mua trâu, nuôi tằm, đi săn thú cá, tu sửa cây cối; động thổ, san nền, đắp nền; nữ nhân khởi ngày uống thuốc chưa bệnh; lên quan lãnh chức, thừa kế chức tước hoặc sự nghiệp, vào làm hành chính, nộp đơn dâng sớ. Không nên: bắt đầu công việc mới, đi du lịch và tang lễ.

Trực Thâu là một trong 12 trực của hệ Thập Nhị Kiến Trừ, được dùng trong lịch truyền thống để tham khảo tính chất của từng ngày. Khi có các kế hoạch quan trọng, yếu tố pháp lý, tiến độ, ngân sách và điều kiện thực tế vẫn cần được ưu tiên.

Ngọc Hạp Thông Thư và hướng xuất hành

Nhóm sao Thông tin Sao tốt Thiên Mã, Lộc mã trùng với Bạch hổ – xấu: tốt cho xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc; Phổ Hộ: tốt mọi việc, làm phúc, giá thú, xuất hành; Đại Hồng Sa: tốt mọi việc. Sao xấu Thiên Cương, hay Diệt Môn: xấu mọi việc; Địa phá: kỵ xây dựng; Bạch Hổ: kỵ mai táng; Ngũ hư: kỵ khởi tạo, giá thú, an táng; Ngũ hư: kỵ khởi tạo, giá thú, an táng; Hoang vu: xấu mọi việc; Tứ thời cô quả: kỵ giá thú; Quỷ khốc: xấu với tế tự, mai táng. Ngày xuất hành theo Khổng Minh Ngày Thanh Long Túc: đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có; kiện cáo cũng đuối lý. Hướng xuất hành Hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần; hướng Đông Nam để đón Tài Thần.

Hỷ Thần và Tài Thần là các khái niệm dân gian gắn với niềm vui và tài lộc. Việc chọn hướng xuất hành có thể được xem như một nét văn hóa tinh thần; người đi đường vẫn nên tuân thủ quy định giao thông, theo dõi thời tiết và chủ động bảo đảm an toàn.

Khung giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

11h-13h, giờ Ngọ; 23h-01h, giờ Tí: Mưu sự khó thành, cầu lộc và cầu tài mờ mịt; kiện cáo nên hoãn lại. Người đi xa chưa có tin; mất tiền, mất của nếu đi hướng Nam thì tìm nhanh mới thấy. Nên đề phòng tranh cãi, mâu thuẫn, miệng tiếng; việc làm chậm nhưng cần chắc chắn.

Mưu sự khó thành, cầu lộc và cầu tài mờ mịt; kiện cáo nên hoãn lại. Người đi xa chưa có tin; mất tiền, mất của nếu đi hướng Nam thì tìm nhanh mới thấy. Nên đề phòng tranh cãi, mâu thuẫn, miệng tiếng; việc làm chậm nhưng cần chắc chắn. 13h-15h, giờ Mùi; 01h-03h, giờ Sửu: Tin vui sắp tới; nếu cầu lộc, cầu tài thì đi hướng Nam. Đi công việc gặp gỡ có nhiều may mắn, người đi có tin về; chăn nuôi được xem là thuận lợi.

Tin vui sắp tới; nếu cầu lộc, cầu tài thì đi hướng Nam. Đi công việc gặp gỡ có nhiều may mắn, người đi có tin về; chăn nuôi được xem là thuận lợi. 15h-17h, giờ Thân; 03h-05h, giờ Dần: Dễ tranh luận, cãi cọ; người ra đi nên hoãn lại nếu có thể. Nên tránh hội họp, tranh luận, việc quan; trường hợp buộc phải đi cần giữ lời nói để hạn chế xung đột.

Dễ tranh luận, cãi cọ; người ra đi nên hoãn lại nếu có thể. Nên tránh hội họp, tranh luận, việc quan; trường hợp buộc phải đi cần giữ lời nói để hạn chế xung đột. 17h-19h, giờ Dậu; 05h-07h, giờ Mão: Là giờ tốt lành theo lịch truyền thống; buôn bán, kinh doanh có lời, người đi sắp về nhà, mọi việc trong nhà hòa hợp.

Là giờ tốt lành theo lịch truyền thống; buôn bán, kinh doanh có lời, người đi sắp về nhà, mọi việc trong nhà hòa hợp. 19h-21h, giờ Tuất; 07h-09h, giờ Thìn: Cầu tài không có lợi hoặc dễ trái ý; nếu ra đi có thể gặp bất lợi. Việc quan trọng cần thận trọng.

Cầu tài không có lợi hoặc dễ trái ý; nếu ra đi có thể gặp bất lợi. Việc quan trọng cần thận trọng. 21h-23h, giờ Hợi; 09h-11h, giờ Tỵ: Mọi công việc được xem là tốt lành; cầu tài nên đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành bình yên.

Lời khuyên tham khảo trong ngày

Với các thông tin trên, người đọc có thể ưu tiên hoàn thiện công việc đang thực hiện, chăm sóc cây cối, học tập hoặc chuẩn bị kỹ các thủ tục hành chính. Nếu dự định tổ chức cưới hỏi, tang lễ, khởi tạo việc lớn, xây dựng hoặc đi xa, nên cân nhắc thêm lịch trình, điều kiện gia đình và các yếu tố thực tế trước khi quyết định.

Đáng lưu ý, ngày Xích Khẩu được nhắc đến như một lời nhắc về giao tiếp. Giữ thái độ điềm tĩnh, lắng nghe đầy đủ và trao đổi trên tinh thần tôn trọng có thể giúp hạn chế hiểu lầm. Nhìn chung, lịch Âm Dương là nguồn tham khảo văn hóa; sự chủ động, trách nhiệm và chuẩn bị cẩn trọng vẫn là nền tảng cho một ngày hiệu quả.