Lịch âm dương ngày 3/7/2026: Giờ hoàng đạo và lời khuyên phong thủy Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 3/7/2026 (tức 19/5 Âm lịch). Dù là ngày có tính chất trì hoãn, việc lựa chọn đúng giờ hoàng đạo sẽ giúp các hoạt động khởi công, cưới hỏi diễn ra thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 03/07/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 3/7/2026 Dương lịch rơi vào ngày 19 tháng 5 Âm lịch, năm Bính Ngọ. Đây là ngày Mậu Dần, thuộc hành Thổ, được đánh giá là ngày có tính chất đối xung giữa Chi và Can (Mộc khắc Thổ). Trong phong thủy, đây được coi là ngày cần sự thận trọng nhưng vẫn có những khung giờ đại cát để triển khai công việc quan trọng.

Thông tin tổng quan về lịch âm dương

Tiêu chí Chi tiết Ngày Dương lịch 03/07/2026 (Thứ Sáu) Ngày Âm lịch 19/05/2026 (Ngày Mậu Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Thành Đầu Thổ (Đất trên thành) Trực Thành (Tốt cho việc lập khế ước, giao dịch, khởi tạo) Sao Lâu (Lâu Kim Cẩu - Sao tốt chủ về tài lộc, công danh)

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ tốt (hoàng đạo) giúp gia tăng sự tự tin và hy vọng về kết quả tốt đẹp. Ngược lại, nên hạn chế các việc lớn vào giờ xấu (hắc đạo).

Giờ Hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h). Giờ Hắc đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Luận giải phong thủy về ngày Mậu Dần

Ngày này chịu ảnh hưởng của sao Lưu Liên. Trong dân gian, Lưu Liên mang ý nghĩa "nấn ná", dễ khiến công việc bị dây dưa, chậm trễ hoặc gặp chuyện thị phi. Vì vậy, đối với các thủ tục hành chính, pháp lý hoặc ký kết hợp đồng, bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản và chuẩn bị tâm lý kiên nhẫn.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của sao Lâu Kim Cẩu (một trong Nhị thập bát tú) lại mang đến tín hiệu tích cực cho việc xây dựng, cưới hỏi và học hành. Sao này chủ về tiền bạc dồi dào, gia đình hòa thuận.

Tuổi xung và hợp

Người xưa quan niệm rằng mỗi ngày sẽ có những tuổi đặc biệt tương hợp hoặc tương khắc dựa trên thiên can và địa chi:

Tuổi hợp: Ngày Dần lục hợp với Hợi; tam hợp với Ngọ và Tuất (tạo thành Hỏa cục).

Ngày Dần lục hợp với Hợi; tam hợp với Ngọ và Tuất (tạo thành Hỏa cục). Tuổi xung khắc: Những người tuổi Nhâm Thân và Giáp Thân cần lưu ý hơn trong các quyết định quan trọng vào ngày này.

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày

Dựa trên các yếu tố phong thủy, dưới đây là những gợi ý mang tính chất tham khảo cho ngày 3/7/2026:

Việc nên làm: Khởi công xây dựng, dựng cửa, cưới gả, giao dịch kinh doanh, cầu thầy chữa bệnh, nhập học hoặc làm lễ cầu thân.

Khởi công xây dựng, dựng cửa, cưới gả, giao dịch kinh doanh, cầu thầy chữa bệnh, nhập học hoặc làm lễ cầu thân. Việc nên tránh: Kiện tụng, tranh chấp và các việc liên quan đến đường thủy (đi thuyền) hay lót giường. Đặc biệt, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên thực hiện các lễ tế tự hoặc nhận ruộng đất trong ngày này.

Kiện tụng, tranh chấp và các việc liên quan đến đường thủy (đi thuyền) hay lót giường. Đặc biệt, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên thực hiện các lễ tế tự hoặc nhận ruộng đất trong ngày này. Hướng xuất hành: Để đón Hỷ Thần (niềm vui), nên đi về hướng Đông Nam. Để đón Tài Thần (tài lộc), nên chọn hướng Bắc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.