Lịch Âm Dương ngày 30/06/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý quan trọng Cập nhật chi tiết lịch Âm Dương ngày 30/06/2026, các khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành thuận lợi và những việc nên làm để mang lại sự hanh thông, thuận lợi.

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Theo lịch vạn niên, ngày 30/06/2026 Dương lịch (tức ngày 16 tháng Năm Âm lịch) mang các đặc điểm về ngũ hành và các sao chiếu mệnh khác nhau. Đây là thông tin mang tính chất tham khảo giúp bạn sắp xếp công việc cá nhân một cách phù hợp và khoa học hơn.

Thông tin tổng quan về ngày 30/06/2026

Dương lịch: Thứ Ba, ngày 30/06/2026.

Thứ Ba, ngày 30/06/2026. Âm lịch: Ngày 16/05/2026 (Ngày Ất Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ).

Ngày 16/05/2026 (Ngày Ất Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ). Ngũ hành: Ngày Ất Hợi thuộc hành Hỏa (Sơn Đầu Hỏa). Trong đó, Chi sinh Can (Thủy sinh Mộc) được xem là ngày cát.

Ngày Ất Hợi thuộc hành Hỏa (Sơn Đầu Hỏa). Trong đó, Chi sinh Can (Thủy sinh Mộc) được xem là ngày cát. Tuổi xung khắc: Những người tuổi Kỷ Tỵ và Tân Tỵ cần lưu ý hơn trong các hoạt động quan trọng vào ngày này.

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp có thể giúp tâm lý thoải mái và công việc diễn ra thuận lợi hơn.

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt):

Sửu (01h - 03h)

Thìn (07h - 09h)

Ngọ (11h - 13h)

Mùi (13h - 15h)

Tuất (19h - 21h)

Hợi (21h - 23h)

Giờ hắc đạo (Giờ nên thận trọng):

Tý (23h - 01h)

Dần (03h - 05h)

Mão (05h - 07h)

Tỵ (09h - 11h)

Thân (15h - 17h)

Dậu (17h - 19h)

Việc nên làm và kiêng kỵ theo truyền thống

Dựa trên các quan niệm dân gian về Trực Chấp và Nhị Thập Bát Tú (Sao Chủy), ngày này có những điểm đáng lưu ý sau:

Việc nên làm:

Ngày này được đánh giá là phù hợp cho các hoạt động như ký kết hợp đồng, giao dịch kinh doanh, động thổ san nền hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia y tế. Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Tiểu Cát, mang ý nghĩa mọi việc thuận lợi, dễ gặp quý nhân hỗ trợ.

Việc không nên làm:

Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên gieo hạt trồng cây hoặc tiến hành các thủ tục cưới hỏi. Đặc biệt, theo sao Chủy, cần tránh các việc liên quan đến xây cất lớn hoặc mai táng để đảm bảo sự bình an.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để khởi đầu ngày mới với tâm thế tích cực, bạn có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành sau:

Hỷ Thần (Hướng may mắn): Xuất hành theo hướng Tây Bắc.

Xuất hành theo hướng Tây Bắc. Tài Thần (Hướng tài lộc): Xuất hành theo hướng Đông Nam.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong:

Từ 15h - 17h: Khung giờ rất tốt lành, thuận lợi cho việc buôn bán, kinh doanh hoặc gặp gỡ đối tác.

Khung giờ rất tốt lành, thuận lợi cho việc buôn bán, kinh doanh hoặc gặp gỡ đối tác. Từ 19h - 21h: Mọi việc dễ thành, nhà cửa yên ấm, người đi xa bình an.

Giải thích ý nghĩa thuật ngữ phong thủy

Tiểu Cát: Là ngày cát lợi nhỏ, mọi sự hanh thông, ít gặp trở ngại, thường có người giúp đỡ.

Là ngày cát lợi nhỏ, mọi sự hanh thông, ít gặp trở ngại, thường có người giúp đỡ. Trực Chấp: Mang ý nghĩa bảo thủ, giữ gìn, thích hợp cho việc lập kế hoạch hoặc thực hiện các công việc đã định sẵn hơn là khởi sự những thay đổi mang tính đột phá.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.