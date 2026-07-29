Lịch Âm Dương ngày 30/07/2026: Ngày tốt Tiểu Cát, giờ hoàng đạo và hướng xuất hành Xem thông tin chi tiết lịch Âm Dương ngày 30/07/2026, bao gồm giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp, việc nên làm và hướng xuất hành mang lại may mắn.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 30/07/2026

Thứ Năm, ngày 30/07/2026 Dương Lịch (tức ngày 17 tháng 6 Âm Lịch) được đánh giá là ngày tốt (Tiểu Cát), không phạm phải các ngày kỵ lớn như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ thông tin về giờ hoàng đạo, ngũ hành, các việc nên làm và hướng xuất hành để độc giả tham khảo cho các kế hoạch cá nhân.

Tổng quan thông tin lịch Âm Dương ngày 30/07/2026

Năm Dương Lịch: 2026

2026 Ngày Dương Lịch: 30/07/2026 (Thứ Năm)

30/07/2026 (Thứ Năm) Ngày Âm Lịch: 17/06/2026 (Ngày Ất Tỵ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ)

17/06/2026 (Ngày Ất Tỵ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Ngũ Hành: Ất Tỵ - Nạp âm Phúc Đăng Hỏa (Can sinh Chi: Mộc sinh Hỏa - Bảo nhật, rất tốt)

Ất Tỵ - Nạp âm Phúc Đăng Hỏa (Can sinh Chi: Mộc sinh Hỏa - Bảo nhật, rất tốt) Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Tiểu Cát (mọi việc diễn ra thuận lợi, hanh thông, ít gặp trở ngại)

Ngày Tiểu Cát (mọi việc diễn ra thuận lợi, hanh thông, ít gặp trở ngại) Trực: Trực Khai

Trực Khai Sao: Khuê Mộc Lang (Bình Tú)

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ tốt để triển khai công việc giúp gia tăng sự tự tin và thuận lợi. Dưới đây là danh sách các khung giờ trong ngày:

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Sửu (01:00 - 02:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ hắc đạo (Nên cân nhắc cẩn trọng)

Tý (23:00 - 00:59)

Dần (03:00 - 04:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Phân tích ngũ hành và tuổi xung hợp

Ngày Ất Tỵ mang nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Theo nguyên lý ngũ hành, Hỏa khắc Kim, tuy nhiên các tuổi Quý Dậu và Ất Mùi thuộc hành Kim lại không bị ảnh hưởng xấu.

Tuổi kỵ trong ngày: Kỷ Hợi và Tân Hợi (nên cẩn trọng khi thực hiện các việc lớn).

Kỷ Hợi và Tân Hợi (nên cẩn trọng khi thực hiện các việc lớn). Cặp tuổi hợp: Ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu tạo thành Kim cục.

Gợi ý việc nên làm và kiêng cữ theo phong thủy

Dựa trên sự kết hợp của Nhị Thập Bát Tú (sao Khuê) và Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Khai), bạn có thể chủ động sắp xếp công việc cho phù hợp:

Việc nên làm: Nhập học, cầu công danh, xuất hành, khởi tạo, san nền, xây dựng kho vựa, lắp đặt máy móc, tu sửa cây cối, gieo cấy hoặc học nghề mới.

Nhập học, cầu công danh, xuất hành, khởi tạo, san nền, xây dựng kho vựa, lắp đặt máy móc, tu sửa cây cối, gieo cấy hoặc học nghề mới. Việc nên kiêng cữ: Động thổ, an táng, chôn cất, khai trương, dựng cửa, đào ao móc giếng, đóng giường và các vụ việc thưa kiện. Ngoài ra, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên gieo hạt trồng cây hoặc di chuyển đường xa bằng xe cộ để tránh thất thoát tài sản.

Hướng và giờ xuất hành may mắn

Để chuyến đi diễn ra suôn sẻ và gặt hái tài lộc, bạn có thể tham khảo hướng và thời điểm xuất hành dưới đây:

Hướng Tây Bắc: Đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui).

Đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui). Hướng Đông Nam: Đón Tài Thần (mang lại tài lộc, kinh doanh thuận lợi).

Các khung giờ xuất hành đẹp theo Lý Thuần Phong bao gồm giờ Thìn (07:00 - 09:00) và Tuất (19:00 - 21:00) mang lại may mắn, bình an; giờ Thân (03:00 - 05:00 và 15:00 - 17:00) rất tốt cho buôn bán, kinh doanh có lời.

Nhìn chung, ngày 30/07/2026 là ngày có nhiều sao tốt chủ trị, thích hợp cho việc học hành và khởi đầu các kế hoạch cá nhân. Các thông tin phong thủy mang tính chất tham khảo, giúp bạn chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm phù hợp để mọi việc diễn ra được thuận lợi và an tâm nhất.