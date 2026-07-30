Lịch Âm Dương ngày 31/07/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy quan trọng Lịch Âm Dương ngày 31/07/2026 (18/06 Âm Lịch) rơi vào ngày Bính Ngọ. Cùng tìm hiểu giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc nên làm để ngày mới thuận lợi.

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Theo Âm Dương lịch, Thứ Sáu ngày 31/07/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 18 tháng 6 năm Ất Mùi (Âm Lịch). Đây là ngày Bính Ngọ, mang nạp âm Thiên Hà Thủy. Việc tham khảo các thông tin về giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và hướng xuất hành sẽ giúp gia chủ chủ động sắp xếp công việc và kế hoạch cá nhân một cách thuận lợi hơn.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 31/07/2026

Yếu tố phong thủy Thông tin chi tiết Dương Lịch Thứ Sáu, ngày 31/07/2026 Âm Lịch Ngày 18 tháng 6 năm Ất Mùi (Năm Bính Ngọ) Ngũ Hành Nạp âm Thiên Hà Thủy (Nước trên trời). Ngày Bính Ngọ có Can Chi tương đồng (cùng Hỏa), thuộc ngày cát. Trực Trực Bế (Thích hợp cho việc củng cố, xây đắp, bảo vệ) Nhị Thập Bát Tú Sao Lâu (Lâu Kim Cẩu) - Cát Tú (Sao tốt)

Xác định giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Giờ hoàng đạo được hiểu là những khoảng thời gian hội tụ năng lượng tích cực, thích hợp để tiến hành công việc quan trọng. Trong khi đó, giờ hắc đạo là khung giờ nên cẩn trọng hơn trong các hoạt động giao tiếp và ký kết.

Giờ Hoàng Đạo (Khung giờ tốt): Tý (23h00 - 01h00), Sửu (01h00 - 03h00), Mão (05h00 - 07h00), Ngọ (11h00 - 13h00), Thân (15h00 - 17h00), Dậu (17h00 - 19h00).

Tý (23h00 - 01h00), Sửu (01h00 - 03h00), Mão (05h00 - 07h00), Ngọ (11h00 - 13h00), Thân (15h00 - 17h00), Dậu (17h00 - 19h00). Giờ Hắc Đạo (Khung giờ xấu): Dần (03h00 - 05h00), Thìn (07h00 - 09h00), Tỵ (09h00 - 11h00), Mùi (13h00 - 15h00), Tuất (19h00 - 21h00), Hợi (21h00 - 23h00).

Gợi ý công việc nên làm và kiêng cữ theo truyền thống

Dựa trên sự kết hợp giữa các sao chiếu và Trực trong ngày, gia chủ có thể cân nhắc các hoạt động phù hợp nhằm đạt kết quả tốt nhất:

Việc nên làm: Nhờ có sao tốt Lâu Kim Cẩu soi chiếu, ngày này rất thích hợp cho việc khởi công xây dựng, cất lầu, làm cổng cửa, làm thủy lợi, cưới hỏi, tu sửa cây cối hoặc điều trị bệnh tật (trừ chữa bệnh mắt).

Nhờ có sao tốt Lâu Kim Cẩu soi chiếu, ngày này rất thích hợp cho việc khởi công xây dựng, cất lầu, làm cổng cửa, làm thủy lợi, cưới hỏi, tu sửa cây cối hoặc điều trị bệnh tật (trừ chữa bệnh mắt). Việc không nên làm: Ngày này trùng với các ngày kỵ dân gian như Tam Nương, Thụ Tử và gặp quẻ Không Vong. Gia chủ nên hạn chế tiến hành các việc đại sự như nhập học, lên chức, thừa kế sự nghiệp, lợp mái nhà, sửa bếp, lót giường hoặc di chuyển đường thủy.

Tuổi xung hợp và hướng xuất hành thuận lợi

Lựa chọn hướng xuất hành đúng phong thủy và nắm rõ tuổi xung kỵ giúp chuyến đi hay công việc giao thương diễn ra suôn sẻ hơn:

Tuổi hợp: Ngày Ngọ thuộc lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành Hỏa cục.

Ngày Ngọ thuộc lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành Hỏa cục. Tuổi xung kỵ: Tuổi Canh Tý kỵ trực tiếp với nạp âm của ngày. Ngoài ra, các tuổi xung với Ngọ bao gồm Tý, Ngọ, Dậu, Sửu, Mão, Hợi. Các tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không ngại Thủy khắc.

Tuổi Canh Tý kỵ trực tiếp với nạp âm của ngày. Ngoài ra, các tuổi xung với Ngọ bao gồm Tý, Ngọ, Dậu, Sửu, Mão, Hợi. Các tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không ngại Thủy khắc. Hướng xuất hành: Để đón Hỷ Thần (niềm vui và sự hòa hợp), nên xuất hành về hướng Tây Nam. Để đón Tài Thần (may mắn về tiền bạc), nên đi về hướng Đông.

Để đón Hỷ Thần (niềm vui và sự hòa hợp), nên xuất hành về hướng Tây Nam. Để đón Tài Thần (may mắn về tiền bạc), nên đi về hướng Đông. Giờ xuất hành tốt: Các khung giờ khởi hành đẹp trong ngày gồm 01h00 - 03h00 / 13h00 - 15h00 (mọi việc hòa hợp, dễ gặp may); 05h00 - 07h00 / 17h00 - 19h00 (cầu tài hướng Tây Nam rất tốt); 09h00 - 11h00 / 21h00 - 23h00 (gặp nhiều tin vui, gặp gỡ thuận lợi).

Lời khuyên tổng kết

Các thông tin Âm Dương lịch và phong thủy ngày 31/07/2026 mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn định hướng cho kế hoạch cá nhân. Yếu tố cốt lõi mang lại thành công vẫn là sự chủ động, tinh thần cẩn trọng và thái độ làm việc tích cực của mỗi người trong cuộc sống.