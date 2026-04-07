Lịch Âm Dương ngày 5/7/2026: Xem giờ hoàng đạo và các lưu ý quan trọng để hanh thông Cập nhật lịch Âm Dương ngày 5/7/2026 (21/5 Âm lịch). Thông tin chi tiết về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tài lộc và những việc nên làm để gặp nhiều may mắn.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 5/7/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai Chủ Nhật ngày 5/7/2026 Dương lịch, nhằm ngày 21 tháng Năm năm Bính Ngọ Âm lịch. Đây là ngày Canh Thìn, thuộc hành Kim (Bạch Lạp Kim), được đánh giá là ngày cát (nghĩa nhật) do Chi sinh Can (Thổ sinh Kim).

Thông tin tổng quan về ngày 5/7/2026

Ngày 5/7/2026 là ngày có sự kết hợp giữa các yếu tố phong thủy đặc trưng. Dưới đây là các thông tin cơ bản về thời gian và ngũ hành:

Dương lịch: 5/7/2026 (Chủ Nhật)

5/7/2026 (Chủ Nhật) Âm lịch: 21/5/2026 (Ngày Canh Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ)

21/5/2026 (Ngày Canh Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Ngày Bạch Lạp Kim (Vàng trong nến). Ngày này hành Kim khắc hành Mộc, tuy nhiên tuổi Mậu Tuất không bị ảnh hưởng tiêu cực do tính chất đặc thù.

Ngày Bạch Lạp Kim (Vàng trong nến). Ngày này hành Kim khắc hành Mộc, tuy nhiên tuổi Mậu Tuất không bị ảnh hưởng tiêu cực do tính chất đặc thù. Trực: Khai (Tốt cho việc khởi đầu, sửa sang, xuất hành).

Khai (Tốt cho việc khởi đầu, sửa sang, xuất hành). Tiết khí: Hạ chí.

Giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các công việc trong ngày diễn ra thuận lợi hơn. Bạn có thể tham khảo các khung giờ sau:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00 - 04:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Những việc nên và không nên làm trong ngày 5/7/2026

Dựa trên các quan niệm truyền thống về Nhị thập bát tú và Thập nhị kiến trừ, ngày này có những điểm đáng chú ý sau:

Việc nên làm

Nhờ có Trực Khai và sao Minh Tinh, ngày này rất thuận lợi cho các hoạt động khởi đầu như: Xuất hành, đi tàu thuyền, khởi tạo, động thổ, san nền, xây dựng kho vựa, sửa chữa bếp, may mặc, lắp đặt máy móc hoặc các việc liên quan đến chăn nuôi, trồng trọt và học tập.

Việc cần kiêng kỵ

Đáng lưu ý, đây là ngày Sát Chủ Dương và có sao Mão Nhật Kê (sao xấu). Theo truyền thống, cần tuyệt đối tránh việc an táng (chôn cất) vì được coi là đại kỵ. Ngoài ra, các việc như cưới hỏi, khai trương, đóng giường hay trổ cửa cũng nên cân nhắc kỹ hoặc dời sang ngày khác phù hợp hơn để tránh những rủi ro không đáng có.

Ngày này cũng phạm phải Xích Khẩu, dễ dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi. Do đó, trong giao tiếp và làm việc nhóm, mỗi người nên giữ thái độ ôn hòa, tránh lời qua tiếng lại gây mất đoàn kết.

Hướng xuất hành tài lộc

Để tăng thêm sự thuận lợi khi đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, bạn có thể lựa chọn hướng xuất hành theo gợi ý sau:

Hướng Tây Bắc: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng). Hướng Tây Nam: Đón Tài Thần (mang lại tài lộc, may mắn về tiền bạc).

Đón Tài Thần (mang lại tài lộc, may mắn về tiền bạc). Lưu ý: Nên tránh hướng Tây vì đây là hướng của Hạc Thần (hướng xấu trong ngày này).

Lời khuyên phong thủy

Ngày 5/7/2026 có sự đan xen giữa các yếu tố tốt và xấu. Trong khi Trực Khai ủng hộ các công việc xây dựng và sửa sang, thì ngày Sát Chủ và sao Mão lại cảnh báo về việc đại sự như cưới hỏi hay an táng. Lời khuyên tốt nhất là tập trung vào các công việc thường nhật, dọn dẹp nhà cửa, tu sửa nhẹ nhàng và giữ tinh thần lạc quan. Các thông tin trên mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn để sắp xếp kế hoạch cá nhân một cách chủ động và hiệu quả nhất.