Lịch âm dương ngày 8/7/2026: Ngày Đại An thuận lợi cho khởi sự và cưới gả Tra cứu lịch âm dương ngày 8/7/2026 để biết giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tốt và những lưu ý về tuổi xung khắc giúp bạn chủ động sắp xếp công việc hiệu quả.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 08/07/2026

Ngày 8/7/2026 Dương lịch (tức ngày 24/5 Âm lịch) được đánh giá là thời điểm có nhiều yếu tố cát tường theo quan niệm dân gian. Đây là ngày Đại An, mang ý nghĩa bình an, tự tại và gặp nhiều thuận lợi khi triển khai các kế hoạch cá nhân hoặc công việc tập thể.

Thông tin tổng quan lịch âm dương ngày 8/7/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về thời gian và ngũ hành của ngày này:

Dương lịch: 8/7/2026 (Thứ Tư).

8/7/2026 (Thứ Tư). Âm lịch: 24/5/2026 (Ngày Quý Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ).

24/5/2026 (Ngày Quý Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ). Tiết khí: Tiểu Thử (Chớm nóng).

Tiểu Thử (Chớm nóng). Ngũ hành: Ngày Quý Mùi thuộc hành Mộc (Dương Liễu Mộc). Theo quy luật tương sinh tương khắc, đây là ngày Chi khắc Can (Thổ khắc Thủy), được coi là ngày hung (phạt nhật) ở mức độ nhẹ, cần lưu ý khi thực hiện các việc đại sự.

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tăng thêm sự tự tin và thuận lợi khi thực hiện công việc:

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00 - 04:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ hắc đạo (Giờ xấu)

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Giải thích ý nghĩa phong thủy ngày 8/7/2026

Ngày này hội tụ nhiều sao tốt và trực có lợi cho các hoạt động đời sống:

Khổng Minh Lục Diệu - Đại An: Đây là trạng thái tốt nhất để cầu sự bình yên. Mọi việc tiến hành trong ngày này thường mang lại cảm giác an tâm, ít gặp trở ngại bất ngờ.

Đây là trạng thái tốt nhất để cầu sự bình yên. Mọi việc tiến hành trong ngày này thường mang lại cảm giác an tâm, ít gặp trở ngại bất ngờ. Nhị Thập Bát Tú - Sao Chẩn: Đây là một trong những cát tú (sao tốt). Sao Chẩn chủ trị về sự hưng thịnh, đặc biệt tốt cho việc cưới hỏi, xây cất lầu gác hoặc các nghi thức truyền thống.

Đây là một trong những cát tú (sao tốt). Sao Chẩn chủ trị về sự hưng thịnh, đặc biệt tốt cho việc cưới hỏi, xây cất lầu gác hoặc các nghi thức truyền thống. Trực Trừ: Trong hệ thống Thập Nhị Kiến Trừ, Trực Trừ có ý nghĩa là loại bỏ cái cũ, đón nhận cái mới. Do đó, ngày này rất phù hợp để dọn dẹp, chữa bệnh hoặc cúng tế.

Lời khuyên về những việc nên làm và kiêng kỵ

Dựa trên các chỉ số phong thủy, người đọc có thể tham khảo các gợi ý sau để tối ưu hóa kế hoạch trong ngày:

Việc nên làm

Khởi công, xây dựng: Các công việc liên quan đến động thổ, ban nền hoặc sửa chữa nhà cửa.

Các công việc liên quan đến động thổ, ban nền hoặc sửa chữa nhà cửa. Giao dịch, ký kết: Ngày Thiên Thương rất tốt cho việc gặp gỡ đối tác, cầu tài lộc hoặc thăng tiến trong công việc.

Ngày Thiên Thương rất tốt cho việc gặp gỡ đối tác, cầu tài lộc hoặc thăng tiến trong công việc. Cưới hỏi: Sao Chẩn chiếu sáng mang lại năng lượng tích cực cho việc hỷ sự.

Sao Chẩn chiếu sáng mang lại năng lượng tích cực cho việc hỷ sự. Sức khỏe: Thích hợp cho việc thăm khám, bốc thuốc hoặc bắt đầu một liệu trình điều trị bệnh.

Việc cần thận trọng

Di chuyển đường thủy: Theo quan niệm xưa, nên hạn chế đi thuyền trong ngày sao Chẩn.

Theo quan niệm xưa, nên hạn chế đi thuyền trong ngày sao Chẩn. Tranh chấp pháp lý: Tránh các việc kiện tụng hoặc đối đầu gay gắt vì dễ rơi vào thế yếu lý.

Tránh các việc kiện tụng hoặc đối đầu gay gắt vì dễ rơi vào thế yếu lý. Tuổi xung khắc: Những người tuổi Đinh Sửu và Tân Sửu cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và các quyết định quan trọng để tránh va chạm không đáng có.

Hướng xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc triển khai công việc mới, bạn có thể tham khảo các hướng sau:

Hướng Đông Nam: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng). Hướng Tây Bắc: Đón Tài Thần (mang lại tài lộc, thuận lợi kinh doanh).

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực để sắp xếp công việc và cuộc sống một cách hài hòa.