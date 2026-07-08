Lịch âm dương ngày 9/7/2026: Xem giờ hoàng đạo và lời khuyên để mọi sự hanh thông Khám phá lịch âm dương ngày 9/7/2026 (25/5 Âm lịch). Bài viết cung cấp thông tin về giờ hoàng đạo, tuổi xung và lời khuyên hữu ích giúp bạn khởi đầu ngày mới thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 09/07/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai - Thứ Năm, ngày 09/07/2026 Dương lịch, nhằm ngày 25 tháng Năm Âm lịch năm Giáp Ngọ. Đây là ngày Giáp Thân, thuộc tháng Bính Ngọ, tiết Tiểu Thử. Trong văn hóa truyền thống, việc xem ngày giờ trước khi thực hiện các công việc quan trọng giúp mang lại sự an tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho mọi kế hoạch.

Tổng quan về lịch âm dương ngày 09/07/2026

Ngày Giáp Thân có ngũ hành nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Trong phong thủy, đây là ngày có Chi khắc Can (Kim khắc Mộc), nên được xem là ngày hung (phạt nhật). Người dân cần lưu ý cân nhắc kỹ trước khi quyết định các việc đại sự.

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 09/07/2026 Âm lịch 25/05/2026 (Ngày Giáp Thân, tháng Bính Ngọ, năm Giáp Ngọ) Tiết khí Tiểu Thử (Nắng nhẹ) Trực Mãn (Tốt cho việc lưu trữ, mua sắm)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ tốt (hoàng đạo) giúp gia tăng sự thuận lợi, trong khi tránh các giờ xấu (hắc đạo) giúp hạn chế những rắc rối không đáng có.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Giờ Tý (23h-01h): Thuận lợi cho việc khởi đầu.

Thuận lợi cho việc khởi đầu. Giờ Sửu (01h-03h): Mọi việc dễ thành, bình an.

Mọi việc dễ thành, bình an. Giờ Thìn (07h-09h): Tốt cho các cuộc gặp gỡ, giao dịch.

Tốt cho các cuộc gặp gỡ, giao dịch. Giờ Tỵ (09h-11h): May mắn về tài lộc, tin vui từ xa.

May mắn về tài lộc, tin vui từ xa. Giờ Mùi (13h-15h): Nhà cửa yên lành, người đi bình yên.

Nhà cửa yên lành, người đi bình yên. Giờ Tuất (19h-21h): Thích hợp cho việc nghỉ ngơi, sum họp.

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Các khung giờ: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h). Trong những khung giờ này, nên hạn chế tranh cãi hoặc thực hiện các quyết định quan trọng.

Tuổi xung khắc và hướng xuất hành

Dựa trên quy luật ngũ hành, ngày Giáp Thân đặc biệt xung khắc với các tuổi: Mậu Dần và Bính Dần. Những người thuộc tuổi này nên thận trọng hơn trong giao tiếp và đi lại.

Về hướng xuất hành, để cầu may mắn và tài lộc, bạn có thể tham khảo:

Hướng Đông Bắc: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự đồng thuận).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự đồng thuận). Hướng Đông Nam: Đón Tài Thần (mang lại tài lộc, kinh doanh thuận lợi).

Đón Tài Thần (mang lại tài lộc, kinh doanh thuận lợi). Lưu ý: Nên tránh hướng Tây Bắc vì gặp Hạc Thần (không tốt cho sức khỏe và tinh thần).

Việc nên làm và không nên làm theo truyền thống

Dưới góc độ phong thủy và các vì sao (Nhị Thập Bát Tú), ngày 09/07/2026 có những điểm đáng lưu ý sau:

Việc nên làm

Xây dựng và sửa chữa: Sao Tỉnh chủ trị ngày này rất tốt cho việc trổ cửa, dựng cửa, mở đường nước hoặc đào mương, móc giếng.

Sao Tỉnh chủ trị ngày này rất tốt cho việc trổ cửa, dựng cửa, mở đường nước hoặc đào mương, móc giếng. Công danh và học tập: Đây là thời điểm thuận lợi để nhậm chức, nhập học hoặc bắt đầu các khóa đào tạo kỹ nghệ.

Đây là thời điểm thuận lợi để nhậm chức, nhập học hoặc bắt đầu các khóa đào tạo kỹ nghệ. Giao dịch: Thuận lợi cho việc mua hàng, bán hàng, nhập kho hoặc thu nợ.

Việc không nên làm

Tâm linh và hậu sự: Tuyệt đối kiêng cữ việc mai táng, tu sửa mộ phần hoặc đóng thọ đường do phạm phải ngày Sát Chủ Âm.

Tuyệt đối kiêng cữ việc mai táng, tu sửa mộ phần hoặc đóng thọ đường do phạm phải ngày Sát Chủ Âm. Kinh doanh: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên mở cửa hàng mới vì dễ hao tài.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên mở cửa hàng mới vì dễ hao tài. Hành chính: Hạn chế nộp đơn từ, kiện cáo hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý quan trọng vì dễ gặp sự trễ nải (Lưu Liên).

Giải thích các thuật ngữ phong thủy

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về các thông tin trên, dưới đây là giải thích ngắn gọn về một số thuật ngữ:

Lưu Liên: Là trạng thái mọi việc dễ bị dây dưa, chậm trễ, khó đạt được kết quả nhanh chóng.

Là trạng thái mọi việc dễ bị dây dưa, chậm trễ, khó đạt được kết quả nhanh chóng. Sát Chủ Âm: Một ngày kỵ đặc biệt trong lịch pháp, thường chỉ liên quan đến các việc về người đã khuất, không nên động chạm đến mồ mả.

Một ngày kỵ đặc biệt trong lịch pháp, thường chỉ liên quan đến các việc về người đã khuất, không nên động chạm đến mồ mả. Trực Mãn: Tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc, rất tốt cho việc cầu tài và lưu giữ tài sản.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm theo văn hóa truyền thống, giúp bạn có thêm góc nhìn để sắp xếp công việc một cách chủ động và tích cực hơn.