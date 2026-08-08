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    Lịch bán kết AFF Cup 2026 chính thức: Việt Nam gặp Malaysia, lượt về tại Mỹ Đình

    Văn Khoa 08/08/2026 21:52

    Lịch bán kết AFF Cup 2026 chính thức đã được xác định sau khi lượt trận cuối bảng B khép lại. Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia, trong khi Singapore chạm trán Thái Lan ở cặp bán kết còn lại.

    Sau khi kết thúc vòng bảng với 10 điểm, tuyển Việt Nam giữ vững ngôi nhất bảng A. Singapore đứng thứ hai với 8 điểm và cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé vào vòng bán kết.

    Tại bảng B, Thái Lan giành ngôi nhất bảng, còn Malaysia cán đích ở vị trí thứ hai. Theo phân nhánh của AFF Cup 2026, đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B, còn đội nhì bảng A đối đầu đội nhất bảng B.

    Như vậy, vòng bán kết ASEAN Cup 2026 sẽ chứng kiến hai cặp đấu Việt Nam - Malaysia và Singapore - Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về để xác định hai cái tên giành quyền vào chung kết.

    Lịch bán kết AFF Cup 2026

    NgàyLượtTrận đấu
    15/8/2026Lượt điSingapore - Thái Lan
    16/8/2026Lượt điMalaysia - Việt Nam
    18/8/2026Lượt vềThái Lan - Singapore
    19/8/2026Lượt vềViệt Nam - Malaysia

    Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Malaysia ngày 16/8, trước khi trở về sân Mỹ Đình đá trận lượt về vào 20h00 ngày 19/8.

    Việc giành ngôi đầu bảng A giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế được chơi trận quyết định trên sân nhà. Hai lượt bán kết sẽ quyết định tấm vé của Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2026 (ASEAN Cup 2026).

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        Lịch bán kết AFF Cup 2026 chính thức: Việt Nam gặp Malaysia, lượt về tại Mỹ Đình
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