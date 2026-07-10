Nên biết Lịch cấm đường Hà Nội hôm nay 10/7/2026: 29 tuyến phố bị tạm cấm, hạn chế phương tiện Lịch cấm đường Hà Nội hôm nay 10/7/2026 tiếp tục được áp dụng tại 29 tuyến phố khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Theo phương án phân luồng của Công an TP Hà Nội, trong ngày 10/7/2026, nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô tiếp tục nằm trong diện tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông nhằm phục vụ chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Lịch cấm đường hôm nay 10/7/2026 tại Hà Nội

Trong ngày 10/7/2026, Hà Nội tiếp tục tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận. Phạm vi phân luồng tập trung ở khu vực trung tâm, nơi diễn ra các hoạt động phục vụ sự kiện và dự kiến có đông người dân, đại biểu, lực lượng chức năng tham gia.

Theo thông báo, lệnh tạm cấm áp dụng với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Một số phương tiện phục vụ công cộng và nhiệm vụ đặc biệt vẫn được phép lưu thông, gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ phục vụ sự kiện.

Đối với ô tô cá nhân và xe máy, lực lượng chức năng sẽ tổ chức hạn chế lưu thông tùy theo tình hình thực tế trên từng tuyến phố. Người dân khi di chuyển qua khu vực trung tâm cần quan sát biển báo, tuân thủ hướng dẫn của CSGT và chủ động chuyển hướng từ xa để tránh ùn tắc.

Riêng quy định cấm toàn bộ phương tiện trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong khung giờ 20h00 - 23h00 là lịch áp dụng trong tối 9/7. Sang ngày 10/7, khu vực này vẫn thuộc phạm vi cần theo dõi phân luồng, hạn chế phương tiện theo hướng dẫn trực tiếp của lực lượng chức năng.

Danh sách 29 tuyến phố tạm cấm, hạn chế hôm nay 10/7/2026

Các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận nằm trong diện tạm cấm, hạn chế lưu thông gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung và Lý Quốc Sư.

Đây đều là các tuyến phố có mật độ phương tiện cao, nằm gần khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ, các trục kết nối trung tâm và khu vực tổ chức sự kiện. Vì vậy, người dân không có việc cần thiết nên hạn chế đi vào khu vực này trong ngày 10/7 để giảm áp lực giao thông.

Các phương tiện thuộc diện bị cấm cần chủ động chuyển hướng từ xa, không dồn về các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Việc tuân thủ phương án phân luồng giúp hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm và thời điểm diễn ra hoạt động tập trung đông người.

Lộ trình thay thế khi đi qua trung tâm Hà Nội hôm nay

Để giảm ùn tắc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân lựa chọn các tuyến đường thay thế phù hợp với hướng di chuyển.

Với các phương tiện đi từ phía Đông, Đông Bắc như Gia Lâm, Long Biên sang phía Tây, Tây Bắc như Đống Đa và khu vực phía Tây thành phố, người dân có thể di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì, sau đó đi theo các tuyến đê 401, Yên Phụ, Thanh Niên hoặc Vành đai 3.

Với hướng di chuyển từ phía Bắc như Tây Hồ, Đông Anh xuống phía Nam như Hoàng Mai, Thanh Trì và chiều ngược lại, người dân có thể đi qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long, sau đó lưu thông theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Vành đai 2 hoặc Vành đai 3.

Các đơn vị chức năng cũng đề nghị điều chỉnh lộ trình xe buýt phù hợp với phương án phân luồng trong thời gian diễn ra sự kiện. Người dân thường xuyên sử dụng xe buýt qua khu vực trung tâm nên theo dõi thông báo từ đơn vị vận tải để chủ động lịch trình.

Người dân cần lưu ý gì trong ngày 10/7?

Trong ngày 10/7/2026, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt tại các chốt phân luồng quanh hồ Hoàn Kiếm. Các tuyến phố có thể được điều tiết linh hoạt theo tình hình thực tế, nhất là khi lượng người và phương tiện tăng cao.

Người dân nên kiểm tra lộ trình trước khi di chuyển, tránh đi qua khu vực Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Hàng Bài, Tràng Tiền, Ngô Quyền và các tuyến phố phụ cận hồ Hoàn Kiếm nếu không thật sự cần thiết.

Lịch cấm đường Hà Nội hôm nay 10/7/2026 được triển khai nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân trên địa bàn Thủ đô.