Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 8/2026 cần lưu ý

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2026 tại các tỉnh thành sẽ vào ngày 3 và 4/8 do ngày đầu tháng trùng vào ngày nghỉ cuối tuần.

Hỗ trợ người già yếu làm giấy ủy quyền nhận lương hưu

Bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia (Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội) cho biết: Theo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tại Hà Nội sẽ vào ngày làm việc thứ 2 của tháng, trong khi tháng 8, do ngày 1 - 2/8 rơi vào thứ bảy và chủ nhật, vì vậy lịch trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ lùi vào ngày ngày 4/8. Việc chi trả tiền mặt sẽ bắt đầu vào ngày 5/8.

Theo thông báo của BHXH tỉnh Quảng Ninh, kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2026 là ngày 1/8/2026 nhưng trùng với ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật; do đó, BHXH tỉnh Quảng Ninh sẽ trực tiếp chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2026 vào tài khoản cá nhân của người hưởng trên địa bàn vào ngày 3/8/2026 (ngày làm việc đầu tiên của tháng). Trường hợp người hưởng chưa nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH do kê khai sai thông tin về tài khoản cá nhân, đề nghị người hưởng liên hệ với cơ quan BHXH (hoặc cơ quan Bưu điện) để thay đổi thông tin đúng, kịp thời và nhận chế độ ngay trong tháng.

Cũng theo BHXH tỉnh Quảng Ninh, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, Bưu điện chi trả bằng tiền mặt, bắt đầu từ ngày 4/8/2026 đến hết ngày 6/8/2026 tại các điểm chi trả. Nếu người hưởng có nhu cầu nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân, đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện gần nhất để được hướng dẫn.

Theo phương án tổ chức chi trả, việc chuyển tiền qua tài khoản cá nhân đã được BHXH Việt Nam phê duyệt trước đố, việc chi trả lương hưu, trợ cấp được thực hiện thành hai đợt tại 34 tỉnh, thành phố, nhằm bảo đảm quá trình đối chiếu dữ liệu và xử lý giao dịch được an toàn, thông suốt. Trong tháng 8, lịch chi trả lương hưu qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng thành 2 đợt:

Đợt 1, ngày 3/8/2026, được thực hiện tại 23 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Thái Nguyên và Hải Phòng.

Đợt 2, ngày 4/8/2026, được triển khai tại 11 địa phương gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản. Lịch chi trả cụ thể được cơ quan BHXH địa phương phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả thông báo đến người hưởng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.