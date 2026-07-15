Showbiz Lịch chiếu phim Cửa Hàng Sát Thủ Mùa 2 (A Shop for Killers Season 2) Lịch chiếu phim Cửa Hàng Sát Thủ Mùa 2: Cuộc phản công nghẹt thở của nữ CEO trẻ tuổi trước thế lực ngầm khét tiếng Babylon.

Được kỳ vọng là một trong những bom tấn hành động, giật gân đáng mong chờ nhất trên nền tảng Disney+ mùa hè năm 2026, Cửa Hàng Sát Thủ Mùa 2 không chỉ tiếp nối di sản đầy máu lửa của phần một mà còn là cuộc chiến sinh tử giữa quyền lực, sự phản bội và lòng trung thành gia tộc.

Cửa Hàng Sát Thủ Mùa 2 – Cuộc phản công của nữ CEO giữa thế giới ngầm tàn khốc

Bối cảnh phim tiếp nối câu chuyện đầy kịch tính từ phần một, khi Jeong Ji An chính thức trở thành tân CEO của trung tâm mua sắm Murthehelp – vỏ bọc hoàn hảo cho một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp. Không còn là một cô gái trẻ bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực ngoài ý muốn, Ji An giờ đây bước lên vị trí lãnh đạo với bản lĩnh và mưu lược sắc bén.

Sát cánh cùng cô là người chú Jeong Jin Man, một cựu sát thủ huyền thoại bất ngờ trở lại sau khoảng thời gian biệt tăm. Hai chú cháu bắt tay nhau, phát động cuộc phản công quyết liệt nhằm vào Babylon – thế lực ngầm hùng mạnh luôn rình rập xóa sổ Murthehelp. Giữa lằn ranh sinh tử nơi mỗi hợp đồng đều có thể là hợp đồng cuối cùng, liệu Ji An và Jin Man có thể bảo vệ được những gì họ đã dày công xây dựng, hay chính Babylon sẽ là kẻ viết nên chương cuối cùng của Murthehelp? Mỗi nước đi trong cuộc chiến ngầm này chính là lời khẳng định đanh thép: "Khi đã bước chân vào bóng tối, chỉ có kẻ mạnh nhất và khôn ngoan nhất mới có quyền viết tiếp câu chuyện của chính mình."

Dàn diễn viên trong Cửa Hàng Sát Thủ Mùa 2: Sự trở lại đầy uy lực

Sức hút mãnh liệt của bộ phim này nằm ở bầu không khí căng thẳng nghẹt thở cùng màn tái xuất đầy nội lực của dàn diễn viên gạo cội:

Nhân vật Jeong Jin Man (Lee Dong Wook - "Sự trở lại của huyền thoại bóng tối")

Tái xuất trong vai cựu sát thủ lừng danh, Lee Dong Wook tiếp tục khắc họa hình tượng người đàn ông trầm mặc nhưng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Sự trở về của nhân vật này không chỉ là điểm tựa vững chắc cho cháu gái mà còn là lời cảnh báo đanh thép gửi đến Babylon.

Nhân vật Jeong Ji An (Kim Hye Joon - "Từ con mồi trở thành người cầm trịch")

Kim Hye Joon tiếp tục hóa thân thành nữ CEO trẻ tuổi, giờ đây không còn là nạn nhân bị động mà đã trở thành người nắm quyền chỉ huy Murthehelp. Diễn xuất của cô hứa hẹn khắc họa trọn vẹn sự trưởng thành và bản lĩnh của một nữ lãnh đạo dám đối đầu với cả một thế giới ngầm.

Dàn diễn viên phụ

Góp phần làm nên bức tranh hành động đầy kịch tính của mùa 2 còn có sự tham gia của Jo Han Sun (vai Bale - lính đánh thuê), Geum Hae Na (vai So Min Hye), Lee Tae Young (vai "Anh Trai" - quản lý) và Kim Min (vai Pasin Kradek - lính đánh thuê).

Lịch chiếu phim Cửa Hàng Sát Thủ Mùa 2

Bộ phim gồm 8 tập, chính thức phát sóng trên nền tảng Disney+ vào khung giờ tối thứ Tư hàng tuần. Dưới đây là lịch phát sóng chi tiết:

Tuần phát sóng Thứ Tư (Tối) Tuần 1 22/07/2026 (Tập 1 - Tập 2) Tuần 2 29/07/2026 (Tập 3 - Tập 4) Tuần 3 05/08/2026 (Tập 5 - Tập 6) Tuần 4 12/08/2026 (Tập 7 - Tập 8 - Tập cuối)

Lưu ý: Do lịch chiếu chỉ vào thứ Tư hàng tuần trong 4 tuần (22/07 – 12/08/2026) nhưng phim có tổng cộng 8 tập, mỗi Thứ Tư dự kiến phát sóng 2 tập liên tiếp. Bạn có thể kiểm tra lại thông báo chính thức từ Disney+ để xác nhận số tập phát hành mỗi đợt.