Showbiz Lịch chiếu phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated) Lịch chiếu phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động: Cuộc chiến sinh tử của người cha đơn thân giấu kín thân phận điệp viên huyền thoại để cứu con gái khỏi vòng nguy hiểm.

Được kỳ vọng là một trong những bom tấn hành động, giật gân kịch tính bậc nhất của màn ảnh Hàn Quốc mùa hè năm 2026, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động của nhà đài SBS không chỉ phơi bày quá khứ bí mật đầy hiểm nguy mà còn là hành trình đấu tranh nghẹt thở giữa tình phụ tử thiêng liêng và bóng tối của một thời gián điệp.

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động – Khi quả bom hẹn giờ thức tỉnh vì con gái

Bối cảnh phim khai thác một câu chuyện vừa gần gũi vừa nghẹt thở về cuộc sống hai mặt của một người đàn ông tưởng chừng bình dị. Trưởng phòng Kim làm việc tại một ngân hàng tiết kiệm nhỏ, sống như một người cha đơn thân bình thường, tận tụy nuôi dạy cô con gái Min Ji. Thế nhưng, ẩn sau vỏ bọc ấy là một bí mật động trời mà anh không thể tiết lộ, ngay cả với chính con gái mình: anh từng là một cựu điệp viên được cử đi thực hiện vô số chiến dịch đặc biệt, và hiện đang nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Triều Tiên.

Sự tồn tại của anh tại Hàn Quốc chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ không bao giờ được phép lộ diện. Che giấu quá khứ, anh cố gắng sống như một công dân bình thường, cho đến ngày cô con gái Min Ji yêu quý đột ngột mất tích. Không còn lựa chọn nào khác, anh buộc phải đánh thức con người điệp viên đã ngủ yên bấy lâu, bất chấp mọi rủi ro để phơi bày bí mật và đánh đổi tất cả nhằm cứu lấy con gái mình. Liệu Trưởng phòng Kim có thể tìm lại Min Ji trước khi kẻ thù trong bóng tối ra tay, hay chính sự tái xuất này sẽ kéo theo những hậu quả khôn lường mà anh không thể kiểm soát? Mỗi hành động của anh giữa lằn ranh sinh tử chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: "Dù thân phận có bị chôn giấu sâu đến đâu, tình yêu dành cho con vẫn luôn là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất."

Dàn diễn viên trong Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động: Sự tái xuất đầy nội lực

Sức hút mãnh liệt của bộ phim dán nhãn 15+ này nằm ở nhịp độ hành động dồn dập cùng màn hóa thân đầy bản lĩnh của dàn diễn viên thực lực:

Trưởng phòng Kim (So Ji Sub - "Sự tỉnh thức của một huyền thoại ẩn danh")

Thoát khỏi vỏ bọc một người cha đơn thân bình dị, So Ji Sub vào vai cựu điệp viên lừng danh buộc phải đánh thức bản năng chiến binh đã ngủ yên để cứu lấy con gái. Nam diễn viên hứa hẹn lột tả trọn vẹn sự chuyển biến từ một người đàn ông thầm lặng trở thành một chiến binh sẵn sàng đánh đổi tất cả vì tình phụ tử.

Seong Han Su (Choi Dae Hoon)

Xuất hiện với vai trò một nhân vật chính quan trọng, hứa hẹn góp phần đẩy cao kịch tính và làm rối ren thêm hành trình truy tìm sự thật của Trưởng phòng Kim.

Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho)

Một mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới nhân vật xoay quanh bí mật động trời của người đặc vụ tái xuất.

Ju Gang Chan (Joo Sang Wook)

Góp mặt với vai chính, được kỳ vọng sẽ mang đến những nút thắt bất ngờ cho câu chuyện đầy góc khuất này.

Jung Sang A (Son Na Eun)

Nữ diễn viên đảm nhận vai chính, hứa hẹn là nhân tố quan trọng trong hành trình tìm lại con gái đầy hiểm nguy của Trưởng phòng Kim.

Vai phụ

Góp phần hoàn thiện bức tranh nhân vật của bộ phim còn có sự tham gia của Yu Ji Ahn (vai Ju Hye Ri).

Lịch chiếu phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động

Bộ phim gồm 10 tập, chính thức phát sóng trên kênh truyền hình SBS vào khung giờ tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Dưới đây là lịch phát sóng chi tiết: