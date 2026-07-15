Showbiz Lịch chiếu phim Giấc Mơ Trao Em (Dream To You) Lịch chiếu phim Giấc Mơ Trao Em: Hành trình tìm lại thanh xuân đã mất và mối tình đầu dang dở giữa hai con người từng đứng ở hai ngã rẽ cuộc đời.

Được kỳ vọng là một trong những tác phẩm lãng mạn hài hước ấm áp nhất của màn ảnh Hàn Quốc mùa hè năm 2026, Giấc Mơ Trao Em của nhà đài ENA và Genie TV không chỉ khắc họa những va vấp tuổi trẻ mà còn là bản tình ca dịu dàng về ước mơ, sự trưởng thành và tình yêu đầu đời quay trở lại.

Giấc Mơ Trao Em – Khi thanh xuân dang dở tìm đường trở về

Bối cảnh phim khai thác một góc nhìn vừa gần gũi vừa day dứt về hành trình trưởng thành của mỗi con người qua từng thập kỷ tuổi trẻ. Nữ chính Lee Jae từng là một cô gái tuổi teen mang trong mình khát vọng cháy bỏng, không sợ hãi bất cứ điều gì để theo đuổi ước mơ. Thế nhưng bước sang tuổi 20, cô dần trở thành một phóng viên vỡ mộng trước những thực tế phũ phàng của cuộc sống, để rồi khi chạm ngưỡng 30, cô lại là một người phụ nữ cảm thấy mình đã an phận trong sự tầm thường.

Trái ngược với hành trình của cô, nam chính Su Bin lại đi từ một cậu thiếu niên sống theo khuôn khổ mà cha mẹ đã vạch sẵn, để rồi bứt phá mạnh mẽ suốt những năm 20 tuổi đầy nhiệt huyết, và cuối cùng chạm tay vào giấc mơ đạo diễn phim mà anh hằng ấp ủ khi bước sang tuổi 30. Khi hai con người ở hai thái cực của số phận tình cờ giao nhau, liệu mối tình đầu tưởng chừng đã ngủ yên có thể một lần nữa được đánh thức? Và liệu giữa những bộn bề của tuổi trưởng thành, họ có còn đủ can đảm để tin vào một giấc mơ chung: "Phải chăng tình yêu đầu tiên luôn dành một chỗ đứng vĩnh viễn trong trái tim mỗi người, chỉ chờ đúng thời điểm để quay về?"

Dàn nhân vật trong Giấc Mơ Trao Em: Sự hòa quyện giữa hoài niệm và khát vọng

Sức hút nhẹ nhàng mà sâu lắng của bộ phim dán nhãn 15+ này nằm ở nhịp điệu vừa hài hước vừa xúc động, cùng hành trình nội tâm đầy chiều sâu của hai nhân vật chính:

Lee Hye Ri - Phóng viên Lee Jae: Từ ngọn lửa nhiệt huyết đến sự bình lặng của tuổi trưởng thành

Từ một cô gái tuổi teen dám nghĩ dám làm, Lee Jae dần bước qua những năm tháng vỡ mộng để trở thành một người phụ nữ chấp nhận sự tầm thường như một lẽ tất yếu của cuộc sống trưởng thành. Hành trình của cô là lời tự sự chân thực về việc đánh mất rồi tìm lại chính mình.

Hwang In Youp - Đạo diễn Su Bin: Chàng trai phá vỡ khuôn mẫu để chạm đến giấc mơ

Thoát khỏi cái bóng của những kỳ vọng gia đình đặt lên vai từ thuở thiếu thời, Su Bin dùng cả tuổi trẻ để chứng minh bản thân, và cuối cùng gặt hái được thành công với vai trò đạo diễn phim mà anh hằng mong ước. Sự trở về của anh cũng chính là sự trở về của mối tình đầu chưa bao giờ trọn vẹn.

Lịch chiếu phim Giấc Mơ Trao Em

Bộ phim gồm 12 tập, chính thức phát sóng trên kênh truyền hình ENA và nền tảng Genie TV vào khung giờ tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần. Dưới đây là lịch phát sóng chi tiết: