Showbiz Lịch chiếu phim Phi Vụ Chung Cư (The Apartment Job) Lịch chiếu phim Phi Vụ Chung Cư: Hành trình biến hóa bất ngờ của một cựu giang hồ từ kẻ săn tiền bẩn trở thành người hùng khu phố.

Được kỳ vọng là một trong những bộ phim hài hước, kịch tính đầy bất ngờ của màn ảnh Hàn Quốc mùa hè năm 2026, Phi Vụ Chung Cư của nhà đài jTBC không chỉ vạch trần những góc khuất tham nhũng chốn chung cư mà còn là hành trình lột xác đầy thú vị của một con người tưởng chừng đã lạc lối.

Phi Vụ Chung Cư – Khi kẻ trục lợi vô tình trở thành người hùng

Bối cảnh phim khai thác một câu chuyện vừa hài hước vừa gai góc về thế giới ngầm ẩn sau vẻ ngoài bình yên của một khu chung cư. Hae Gang, một cựu thành viên băng đảng giang hồ, quyết định tranh cử chức chủ tịch ban quản trị cư dân chỉ với mục đích duy nhất: nắm trong tay số tiền quỹ bí mật khổng lồ của tòa nhà. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân vào guồng máy quản lý, anh vô tình phanh phui ra một mạng lưới tham nhũng chằng chịt đang len lỏi khắp khu phức hợp.

Từ một kẻ chỉ nhăm nhe trục lợi cá nhân, Hae Gang dần dần bị cuốn vào cuộc chiến chống lại chính những thế lực ngầm mà anh chưa từng ngờ tới, để rồi từng bước trở thành người hùng được cư dân tin tưởng và yêu mến. Liệu Hae Gang có thể giữ vững lý tưởng mới mẻ này đến cùng, hay quá khứ giang hồ sẽ một lần nữa kéo anh trở lại con đường cũ? Hành trình của anh chính là lời khẳng định đầy bất ngờ: "Đôi khi, chính những kẻ tưởng chừng lạc lối nhất lại là người dám đứng lên vạch trần sự thật mà không ai khác dám làm."

Dàn diễn viên trong Phi Vụ Chung Cư: Sự kết hợp giữa lầy lội và sâu sắc

Sức hút đặc biệt của bộ phim này nằm ở nhịp điệu hài hước xen lẫn kịch tính, cùng màn hóa thân đầy màu sắc của dàn diễn viên thực lực:

Park Hae Gang (Ji Sung - "Từ giang hồ trục lợi đến người hùng khu phố")

Ji Sung vào vai một cựu thành viên băng đảng bất đắc dĩ bước chân vào chốn quan trường thu nhỏ của khu chung cư, ban đầu chỉ vì mưu đồ cá nhân nhưng dần dần thức tỉnh trước bất công. Nam diễn viên hứa hẹn lột tả trọn vẹn sự chuyển biến tâm lý phức tạp từ một kẻ cơ hội thành một người dám đứng lên vì lẽ phải.

Các diễn viên khác

Kang Ha Ri (Ha Yoon Kyoung): Xuất hiện với vai trò nhân vật chính, hứa hẹn là mắt xích quan trọng trong hành trình phanh phui những bí mật tham nhũng của Hae Gang.

Jang Suk Jin (Moon So Ri): Một vai chính giàu nội lực, được kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn sắc sảo về thế giới ngầm ẩn sau vẻ ngoài bình yên của khu chung cư.

Lee Chung Won (Park Byung Eun): Đảm nhận vai chính, hứa hẹn là nhân tố tạo nên những nút thắt gay cấn xuyên suốt hành trình đấu tranh chống tham nhũng.

Vai phụ: Góp phần làm nên bức tranh nhân vật đa dạng của bộ phim còn có sự tham gia của Jung Soon Won (vai "Gyeong Nam" - đàn em của Hae Gang) và Hwang Hee (vai "Je Gil" - đàn em của Hae Gang).

Lịch chiếu phim Phi Vụ Chung Cư

Bộ phim gồm 12 tập, chính thức phát sóng trên kênh truyền hình jTBC vào khung giờ tối thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, khởi chiếu từ ngày 11/07/2026. Dưới đây là lịch phát sóng dự kiến: