Showbiz Lịch chiếu phim Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau (See You at Work Tomorrow!) Lịch chiếu phim Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau: Câu chuyện tình yêu công sở dở khóc dở cười giữa nữ nhân viên chật vật với sự nghiệp và vị sếp khó tính bậc nhất văn phòng.

Được kỳ vọng là một trong những bộ phim lãng mạn hài hước đáng yêu nhất của màn ảnh Hàn Quốc mùa hè năm 2026, Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau của nhà đài tvN không chỉ khắc họa chân thực những áp lực chốn công sở mà còn là hành trình ấm áp tìm thấy "điều tốt nhất" ẩn giấu sau lớp vỏ gai góc.

Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau – Khi "cái ác nhỏ hơn" trở thành điều tốt đẹp nhất

Bối cảnh phim khai thác một góc nhìn vừa hài hước vừa gần gũi về vòng xoáy mệt mỏi của dân văn phòng tuổi ba mươi. Cha Ji Yun, một nhân viên văn phòng đã có bảy năm thâm niên nhưng đang mắc kẹt trong khủng hoảng sự nghiệp, quyết định chọn vị sếp khó ưa Kang Si U như một "cái ác nhỏ hơn" để né tránh những điều tồi tệ nhất nơi công sở. Thế nhưng, chính từ sự lựa chọn bất đắc dĩ ấy, hai con người tưởng chừng đối lập lại dần trở thành điều không thể thay thế của nhau.

Kang Si U, cấp trên trực tiếp của Ji Yun, là một người đàn ông sở hữu ngoại hình điển trai, vóc dáng ấn tượng và lối sống chuẩn mực đến từng chi tiết, nhưng lại mang tính cách lạnh lùng, thẳng thừng đến mức bị đồng nghiệp gán cho biệt danh "kẻ cục cằn nhất công ty." Còn Cha Ji Yun, một nhân viên chăm chỉ nhưng đã kiệt sức vì công việc lẫn cuộc sống, dù được đồng nghiệp tin tưởng nhờ đôi tay khéo léo và bản năng làm việc xuất sắc, cô vẫn đang loay hoay giữa khủng hoảng sự nghiệp lẫn tình yêu. Khi vị sếp khó tính ấy bất ngờ bước vào cuộc sống vốn dĩ bình lặng của cô theo một cách vô cùng đặc biệt, liệu "cái ác nhỏ hơn" có thể dần biến thành "điều tốt nhất" mà cả hai từng tìm kiếm? Câu chuyện của họ chính là lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng thấm thía: "Đôi khi, người khiến ta khó chịu nhất lại chính là người không thể thiếu trong cuộc đời ta."

Dàn diễn viên trong Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau: Cặp đôi công sở đầy hóa học

Sức hút dịu dàng mà cuốn hút của bộ phim dán nhãn 15+ này nằm ở nhịp điệu hài hước xen lẫn ngọt ngào, cùng màn hóa thân duyên dáng của cặp diễn viên chính:

Kang Si U (Seo In Guk - "Vị sếp lạnh lùng ẩn giấu trái tim ấm áp")

Seo In Guk vào vai một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt ngoại trừ tính cách, sở hữu vẻ ngoài cuốn hút cùng phong thái sống kỷ luật đến mức được ví như "cẩm nang tự chăm sóc bản thân." Nam diễn viên hứa hẹn khắc họa trọn vẹn sự chuyển biến từ một vị sếp cục cằn, khó gần đến một người đàn ông dần mở lòng vì tình yêu.

Cha Ji Yun (Park Ji Hyun - "Cô nàng công sở kiên cường giữa khủng hoảng tuổi ba mươi")

Park Ji Hyun hóa thân thành một nữ nhân viên tài năng nhưng đang chật vật giữa slump sự nghiệp và tình yêu, luôn hoàn thành công việc bằng sự khéo léo và bản năng nhạy bén hiếm có. Diễn xuất của cô hứa hẹn lay động khán giả bằng hành trình tìm lại niềm tin vào cuộc sống và tình yêu.

Lịch chiếu phim Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau

Bộ phim gồm 12 tập, chính thức phát sóng trên kênh truyền hình tvN vào khung giờ tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần. Dưới đây là lịch phát sóng chi tiết: