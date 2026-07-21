Nên biết Lịch cúp điện Cà Mau ngày mai 22/7/2026: 38 lịch, có nơi kéo dài 10 giờ Lịch cúp điện Cà Mau ngày mai 22/7/2026 có 38 lịch đã duyệt, bắt đầu từ 6h30; một số khu vực gián đoạn điện tới 10 giờ.

Ngày mai 22/7/2026, tỉnh Cà Mau dự kiến có 38 lịch tạm ngừng cung cấp điện đã được duyệt. Lịch sớm nhất bắt đầu từ 6h30 tại xã Định Thành, còn thời gian cấp điện trở lại muộn nhất dự kiến vào lúc 17h.

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Hai khu vực có thời gian gián đoạn điện dài nhất là một phần xã Định Thành từ 6h30 đến 16h30 và một phần ấp 4, xã Thới Bình từ 7h đến 17h. Mỗi lịch kéo dài 10 giờ.

Bạn đọc có thể theo dõi các thay đổi mới tại trang lịch cúp điện Cà Mau.

Lịch cúp điện Cà Mau từ 6h30 đến 7h30

STT Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng 1 Đông Hải 06:30–16:30 Xã Định Thành Các ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Kinh Xáng và Phan Mầu 2 Thới Bình 07:00–17:00 Xã Thới Bình Một phần ấp 4 3 Hồng Dân 07:00–11:00 Xã Hồng Dân Ấp Bà Ai 4 Vĩnh Lợi 07:00–15:30 Xã Châu Thới Các ấp Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Hưng và Thạnh Hưng 1 5 Vĩnh Lợi 07:00–16:30 Xã Hòa Bình Các ấp Tân Long, Cái Tràm A1 và Phước Thạnh 1 6 Bạc Liêu 07:30–15:30 Phường Hiệp Thành Khóm Biển Đông A 7 Phước Long 07:30–10:00 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Hậu 8 Phước Long 07:30–10:00 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Tiền

Lịch cúp điện Cà Mau từ 8h đến 9h45

STT Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng 9 Tân Thành 08:00–09:00 Đang cập nhật Nội bộ Trường Đại học Bình Dương, phường Tân Thành 10 Hòa Bình 08:00–15:00 Đang cập nhật Ấp 14 và ấp 15, xã Vĩnh Mỹ 11 Hòa Bình 08:00–11:00 Đang cập nhật Các ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1 và Thị Trấn B, xã Vĩnh Hậu 12 Tân Thành 08:00–16:00 Phường An Xuyên Một phần đường Lý Bôn 13 Tân Thành 08:00–16:00 Phường Lý Văn Lâm Một phần đường Nguyễn Tất Thành; khu đô thị Tài Lộc, Bạch Đằng, Hoàng Tâm; một phần khóm Bà Điều, Bào Sơn và Tân Hưng 14 Ngọc Hiển 08:00–16:00 Xã Tân Ân Một phần ấp Ông Định 15 Thới Bình 08:00–12:00 Xã Thới Bình Một phần ấp 15 16 Năm Căn 08:00–16:00 Xã Năm Căn Một phần ấp Truyền Huấn 17 Phú Tân 08:00–12:00 Xã Phú Mỹ Một phần ấp Rạch Láng 18 Trần Văn Thời 08:00–16:00 Xã Lương Thế Trân Các ấp Ông Tư, Đường Cuốc và Cái Bát 19 Đông Hải 08:00–13:00 Xã An Trạch Các ấp Ba Mến, Thành Thưởng B và Thành Thưởng 20 Đầm Dơi 08:30–16:30 Xã Tạ An Khương Một phần xã Tạ An Khương 21 Tân Thành 09:00–10:00 Đang cập nhật Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành 22 Đầm Dơi 09:00–16:00 Xã Thanh Tùng Một phần xã Thanh Tùng 23 Năm Căn 09:00–16:00 Xã Đất Mới Một phần ấp Ông Do 24 Phước Long 09:45–12:00 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Hậu 25 Phước Long 09:45–12:00 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Trường

Lịch cúp điện Cà Mau từ 10h đến 16h30

STT Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng 26 Tân Thành 10:00–11:00 Đang cập nhật Nội bộ Công ty Toyota Nam Bình, phường Tân Thành 27 Hòa Bình 10:30–13:00 Đang cập nhật Ấp Đồng Lớn 1, xã Vĩnh Mỹ 28 Tân Thành 11:00–12:00 Đang cập nhật Nội bộ Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải, phường Tân Thành 29 Tân Thành 12:00–13:00 Đang cập nhật Nội bộ Nhà Thiếu nhi, phường Tân Thành 30 Hồng Dân 12:00–16:00 Xã Hồng Dân Ấp Bà Ai 31 Phước Long 12:00–14:30 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Hậu 32 Phước Long 12:00–14:30 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Tiền 33 Thới Bình 12:30–16:00 Xã Thới Bình Một phần ấp 15 34 Phú Tân 12:30–16:30 Xã Phú Mỹ Một phần ấp Rạch Láng 35 Hòa Bình 13:00–15:30 Đang cập nhật Ấp Đồng Lớn 1, xã Vĩnh Mỹ 36 Đông Hải 14:00–15:00 Xã Định Thành Các ấp Lung Chim và Cây Giá 37 Phước Long 14:00–16:30 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Hậu 38 Phước Long 14:00–16:30 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Tiền

Những khu vực cúp điện kéo dài tại Cà Mau

Theo lịch đã công bố, một phần xã Định Thành và một phần ấp 4, xã Thới Bình có thể gián đoạn điện trong 10 giờ. Các ấp Tân Long, Cái Tràm A1 và Phước Thạnh 1 thuộc xã Hòa Bình dự kiến tạm ngừng cấp điện trong 9 giờ 30 phút, từ 7h đến 16h30.

Tại xã Châu Thới, các ấp Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Hưng và Thạnh Hưng 1 có lịch cúp điện từ 7h đến 15h30. Khóm Biển Đông A, phường Hiệp Thành cũng dự kiến gián đoạn điện trong 8 giờ, từ 7h30 đến 15h30.

Các khu vực thuộc phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, xã Tân Ân, xã Năm Căn và xã Lương Thế Trân có lịch tạm ngừng cấp điện từ 8h đến 16h.

Nguyên nhân cúp điện tại Cà Mau ngày 22/7

Phần lớn lịch cúp điện ngày 22/7 phục vụ thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện trung, hạ áp. Một số khu vực được tạm ngừng cấp điện để bảo trì, sửa chữa lưới điện hoặc triển khai công trình đầu tư xây dựng.

Các lịch tại ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ liên quan đến công tác đầu tư xây dựng lưới điện trung và hạ áp. Một số lịch ngắn tại phường Tân Thành chỉ ảnh hưởng đến khách hàng nội bộ như trường đại học, doanh nghiệp, bệnh viện và Nhà Thiếu nhi.

Người dân tại khu vực có lịch cắt điện kéo dài nên chủ động sạc thiết bị liên lạc, bảo quản thực phẩm phù hợp và tắt các thiết bị công suất lớn trước thời gian ngừng cấp điện. Lịch thực tế có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành lưới điện.

Bạn đọc có thể truy cập chuyên mục tra cứu lịch cúp điện để xem lịch tại Cà Mau và các tỉnh, thành khác.

Nguồn: Thông báo tạm ngừng cung cấp điện của các đơn vị điện lực, tổng hợp trên Báo Lâm Đồng. Lịch có thể thay đổi theo tình hình vận hành và điều kiện thực tế.