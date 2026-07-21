Tin mới

    Nên biết

    Lịch cúp điện Cà Mau ngày mai 22/7/2026: 38 lịch, có nơi kéo dài 10 giờ

    Văn Khoa 21/07/2026 15:50

    Lịch cúp điện Cà Mau ngày mai 22/7/2026 có 38 lịch đã duyệt, bắt đầu từ 6h30; một số khu vực gián đoạn điện tới 10 giờ.

    Ngày mai 22/7/2026, tỉnh Cà Mau dự kiến có 38 lịch tạm ngừng cung cấp điện đã được duyệt. Lịch sớm nhất bắt đầu từ 6h30 tại xã Định Thành, còn thời gian cấp điện trở lại muộn nhất dự kiến vào lúc 17h.

    Tinhr Cà Mau
    Tinhr Cà Mau

    Hai khu vực có thời gian gián đoạn điện dài nhất là một phần xã Định Thành từ 6h30 đến 16h30 và một phần ấp 4, xã Thới Bình từ 7h đến 17h. Mỗi lịch kéo dài 10 giờ.

    Bạn đọc có thể theo dõi các thay đổi mới tại trang lịch cúp điện Cà Mau.

    Lịch cúp điện Cà Mau từ 6h30 đến 7h30

    STT Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng
    1Đông Hải06:30–16:30Xã Định ThànhCác ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Kinh Xáng và Phan Mầu
    2Thới Bình07:00–17:00Xã Thới BìnhMột phần ấp 4
    3Hồng Dân07:00–11:00Xã Hồng DânẤp Bà Ai
    4Vĩnh Lợi07:00–15:30Xã Châu ThớiCác ấp Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Hưng và Thạnh Hưng 1
    5Vĩnh Lợi07:00–16:30Xã Hòa BìnhCác ấp Tân Long, Cái Tràm A1 và Phước Thạnh 1
    6Bạc Liêu07:30–15:30Phường Hiệp ThànhKhóm Biển Đông A
    7Phước Long07:30–10:00Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Hậu
    8Phước Long07:30–10:00Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Tiền

    Lịch cúp điện Cà Mau từ 8h đến 9h45

    STT Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng
    9Tân Thành08:00–09:00Đang cập nhậtNội bộ Trường Đại học Bình Dương, phường Tân Thành
    10Hòa Bình08:00–15:00Đang cập nhậtẤp 14 và ấp 15, xã Vĩnh Mỹ
    11Hòa Bình08:00–11:00Đang cập nhậtCác ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1 và Thị Trấn B, xã Vĩnh Hậu
    12Tân Thành08:00–16:00Phường An XuyênMột phần đường Lý Bôn
    13Tân Thành08:00–16:00Phường Lý Văn LâmMột phần đường Nguyễn Tất Thành; khu đô thị Tài Lộc, Bạch Đằng, Hoàng Tâm; một phần khóm Bà Điều, Bào Sơn và Tân Hưng
    14Ngọc Hiển08:00–16:00Xã Tân ÂnMột phần ấp Ông Định
    15Thới Bình08:00–12:00Xã Thới BìnhMột phần ấp 15
    16Năm Căn08:00–16:00Xã Năm CănMột phần ấp Truyền Huấn
    17Phú Tân08:00–12:00Xã Phú MỹMột phần ấp Rạch Láng
    18Trần Văn Thời08:00–16:00Xã Lương Thế TrânCác ấp Ông Tư, Đường Cuốc và Cái Bát
    19Đông Hải08:00–13:00Xã An TrạchCác ấp Ba Mến, Thành Thưởng B và Thành Thưởng
    20Đầm Dơi08:30–16:30Xã Tạ An KhươngMột phần xã Tạ An Khương
    21Tân Thành09:00–10:00Đang cập nhậtMột phần đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành
    22Đầm Dơi09:00–16:00Xã Thanh TùngMột phần xã Thanh Tùng
    23Năm Căn09:00–16:00Xã Đất MớiMột phần ấp Ông Do
    24Phước Long09:45–12:00Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Hậu
    25Phước Long09:45–12:00Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Trường

    Lịch cúp điện Cà Mau từ 10h đến 16h30

    STT Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng
    26Tân Thành10:00–11:00Đang cập nhậtNội bộ Công ty Toyota Nam Bình, phường Tân Thành
    27Hòa Bình10:30–13:00Đang cập nhậtẤp Đồng Lớn 1, xã Vĩnh Mỹ
    28Tân Thành11:00–12:00Đang cập nhậtNội bộ Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải, phường Tân Thành
    29Tân Thành12:00–13:00Đang cập nhậtNội bộ Nhà Thiếu nhi, phường Tân Thành
    30Hồng Dân12:00–16:00Xã Hồng DânẤp Bà Ai
    31Phước Long12:00–14:30Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Hậu
    32Phước Long12:00–14:30Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Tiền
    33Thới Bình12:30–16:00Xã Thới BìnhMột phần ấp 15
    34Phú Tân12:30–16:30Xã Phú MỹMột phần ấp Rạch Láng
    35Hòa Bình13:00–15:30Đang cập nhậtẤp Đồng Lớn 1, xã Vĩnh Mỹ
    36Đông Hải14:00–15:00Xã Định ThànhCác ấp Lung Chim và Cây Giá
    37Phước Long14:00–16:30Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Hậu
    38Phước Long14:00–16:30Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Tiền

    Những khu vực cúp điện kéo dài tại Cà Mau

    Theo lịch đã công bố, một phần xã Định Thành và một phần ấp 4, xã Thới Bình có thể gián đoạn điện trong 10 giờ. Các ấp Tân Long, Cái Tràm A1 và Phước Thạnh 1 thuộc xã Hòa Bình dự kiến tạm ngừng cấp điện trong 9 giờ 30 phút, từ 7h đến 16h30.

    Tại xã Châu Thới, các ấp Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Hưng và Thạnh Hưng 1 có lịch cúp điện từ 7h đến 15h30. Khóm Biển Đông A, phường Hiệp Thành cũng dự kiến gián đoạn điện trong 8 giờ, từ 7h30 đến 15h30.

    Các khu vực thuộc phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, xã Tân Ân, xã Năm Căn và xã Lương Thế Trân có lịch tạm ngừng cấp điện từ 8h đến 16h.

    Nguyên nhân cúp điện tại Cà Mau ngày 22/7

    Phần lớn lịch cúp điện ngày 22/7 phục vụ thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện trung, hạ áp. Một số khu vực được tạm ngừng cấp điện để bảo trì, sửa chữa lưới điện hoặc triển khai công trình đầu tư xây dựng.

    Các lịch tại ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ liên quan đến công tác đầu tư xây dựng lưới điện trung và hạ áp. Một số lịch ngắn tại phường Tân Thành chỉ ảnh hưởng đến khách hàng nội bộ như trường đại học, doanh nghiệp, bệnh viện và Nhà Thiếu nhi.

    Người dân tại khu vực có lịch cắt điện kéo dài nên chủ động sạc thiết bị liên lạc, bảo quản thực phẩm phù hợp và tắt các thiết bị công suất lớn trước thời gian ngừng cấp điện. Lịch thực tế có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành lưới điện.

    Bạn đọc có thể truy cập chuyên mục tra cứu lịch cúp điện để xem lịch tại Cà Mau và các tỉnh, thành khác.

    Nguồn: Thông báo tạm ngừng cung cấp điện của các đơn vị điện lực, tổng hợp trên Báo Lâm Đồng. Lịch có thể thay đổi theo tình hình vận hành và điều kiện thực tế.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Nên biết
      Lịch cúp điện Cà Mau ngày mai 22/7/2026: 38 lịch, có nơi kéo dài 10 giờ
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO