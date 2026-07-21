Lịch cúp điện Cà Mau ngày mai 22/7/2026: 38 lịch, có nơi kéo dài 10 giờ
Lịch cúp điện Cà Mau ngày mai 22/7/2026 có 38 lịch đã duyệt, bắt đầu từ 6h30; một số khu vực gián đoạn điện tới 10 giờ.
Ngày mai 22/7/2026, tỉnh Cà Mau dự kiến có 38 lịch tạm ngừng cung cấp điện đã được duyệt. Lịch sớm nhất bắt đầu từ 6h30 tại xã Định Thành, còn thời gian cấp điện trở lại muộn nhất dự kiến vào lúc 17h.
Hai khu vực có thời gian gián đoạn điện dài nhất là một phần xã Định Thành từ 6h30 đến 16h30 và một phần ấp 4, xã Thới Bình từ 7h đến 17h. Mỗi lịch kéo dài 10 giờ.
Bạn đọc có thể theo dõi các thay đổi mới tại trang lịch cúp điện Cà Mau.
Lịch cúp điện Cà Mau từ 6h30 đến 7h30
|STT
|Điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Khu vực bị ảnh hưởng
|1
|Đông Hải
|06:30–16:30
|Xã Định Thành
|Các ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Kinh Xáng và Phan Mầu
|2
|Thới Bình
|07:00–17:00
|Xã Thới Bình
|Một phần ấp 4
|3
|Hồng Dân
|07:00–11:00
|Xã Hồng Dân
|Ấp Bà Ai
|4
|Vĩnh Lợi
|07:00–15:30
|Xã Châu Thới
|Các ấp Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Hưng và Thạnh Hưng 1
|5
|Vĩnh Lợi
|07:00–16:30
|Xã Hòa Bình
|Các ấp Tân Long, Cái Tràm A1 và Phước Thạnh 1
|6
|Bạc Liêu
|07:30–15:30
|Phường Hiệp Thành
|Khóm Biển Đông A
|7
|Phước Long
|07:30–10:00
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Hậu
|8
|Phước Long
|07:30–10:00
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Tiền
Lịch cúp điện Cà Mau từ 8h đến 9h45
|STT
|Điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Khu vực bị ảnh hưởng
|9
|Tân Thành
|08:00–09:00
|Đang cập nhật
|Nội bộ Trường Đại học Bình Dương, phường Tân Thành
|10
|Hòa Bình
|08:00–15:00
|Đang cập nhật
|Ấp 14 và ấp 15, xã Vĩnh Mỹ
|11
|Hòa Bình
|08:00–11:00
|Đang cập nhật
|Các ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1 và Thị Trấn B, xã Vĩnh Hậu
|12
|Tân Thành
|08:00–16:00
|Phường An Xuyên
|Một phần đường Lý Bôn
|13
|Tân Thành
|08:00–16:00
|Phường Lý Văn Lâm
|Một phần đường Nguyễn Tất Thành; khu đô thị Tài Lộc, Bạch Đằng, Hoàng Tâm; một phần khóm Bà Điều, Bào Sơn và Tân Hưng
|14
|Ngọc Hiển
|08:00–16:00
|Xã Tân Ân
|Một phần ấp Ông Định
|15
|Thới Bình
|08:00–12:00
|Xã Thới Bình
|Một phần ấp 15
|16
|Năm Căn
|08:00–16:00
|Xã Năm Căn
|Một phần ấp Truyền Huấn
|17
|Phú Tân
|08:00–12:00
|Xã Phú Mỹ
|Một phần ấp Rạch Láng
|18
|Trần Văn Thời
|08:00–16:00
|Xã Lương Thế Trân
|Các ấp Ông Tư, Đường Cuốc và Cái Bát
|19
|Đông Hải
|08:00–13:00
|Xã An Trạch
|Các ấp Ba Mến, Thành Thưởng B và Thành Thưởng
|20
|Đầm Dơi
|08:30–16:30
|Xã Tạ An Khương
|Một phần xã Tạ An Khương
|21
|Tân Thành
|09:00–10:00
|Đang cập nhật
|Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành
|22
|Đầm Dơi
|09:00–16:00
|Xã Thanh Tùng
|Một phần xã Thanh Tùng
|23
|Năm Căn
|09:00–16:00
|Xã Đất Mới
|Một phần ấp Ông Do
|24
|Phước Long
|09:45–12:00
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Hậu
|25
|Phước Long
|09:45–12:00
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Trường
Lịch cúp điện Cà Mau từ 10h đến 16h30
|STT
|Điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Khu vực bị ảnh hưởng
|26
|Tân Thành
|10:00–11:00
|Đang cập nhật
|Nội bộ Công ty Toyota Nam Bình, phường Tân Thành
|27
|Hòa Bình
|10:30–13:00
|Đang cập nhật
|Ấp Đồng Lớn 1, xã Vĩnh Mỹ
|28
|Tân Thành
|11:00–12:00
|Đang cập nhật
|Nội bộ Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải, phường Tân Thành
|29
|Tân Thành
|12:00–13:00
|Đang cập nhật
|Nội bộ Nhà Thiếu nhi, phường Tân Thành
|30
|Hồng Dân
|12:00–16:00
|Xã Hồng Dân
|Ấp Bà Ai
|31
|Phước Long
|12:00–14:30
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Hậu
|32
|Phước Long
|12:00–14:30
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Tiền
|33
|Thới Bình
|12:30–16:00
|Xã Thới Bình
|Một phần ấp 15
|34
|Phú Tân
|12:30–16:30
|Xã Phú Mỹ
|Một phần ấp Rạch Láng
|35
|Hòa Bình
|13:00–15:30
|Đang cập nhật
|Ấp Đồng Lớn 1, xã Vĩnh Mỹ
|36
|Đông Hải
|14:00–15:00
|Xã Định Thành
|Các ấp Lung Chim và Cây Giá
|37
|Phước Long
|14:00–16:30
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Hậu
|38
|Phước Long
|14:00–16:30
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Tiền
Những khu vực cúp điện kéo dài tại Cà Mau
Theo lịch đã công bố, một phần xã Định Thành và một phần ấp 4, xã Thới Bình có thể gián đoạn điện trong 10 giờ. Các ấp Tân Long, Cái Tràm A1 và Phước Thạnh 1 thuộc xã Hòa Bình dự kiến tạm ngừng cấp điện trong 9 giờ 30 phút, từ 7h đến 16h30.
Tại xã Châu Thới, các ấp Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Hưng và Thạnh Hưng 1 có lịch cúp điện từ 7h đến 15h30. Khóm Biển Đông A, phường Hiệp Thành cũng dự kiến gián đoạn điện trong 8 giờ, từ 7h30 đến 15h30.
Các khu vực thuộc phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, xã Tân Ân, xã Năm Căn và xã Lương Thế Trân có lịch tạm ngừng cấp điện từ 8h đến 16h.
Nguyên nhân cúp điện tại Cà Mau ngày 22/7
Phần lớn lịch cúp điện ngày 22/7 phục vụ thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện trung, hạ áp. Một số khu vực được tạm ngừng cấp điện để bảo trì, sửa chữa lưới điện hoặc triển khai công trình đầu tư xây dựng.
Các lịch tại ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ liên quan đến công tác đầu tư xây dựng lưới điện trung và hạ áp. Một số lịch ngắn tại phường Tân Thành chỉ ảnh hưởng đến khách hàng nội bộ như trường đại học, doanh nghiệp, bệnh viện và Nhà Thiếu nhi.
Người dân tại khu vực có lịch cắt điện kéo dài nên chủ động sạc thiết bị liên lạc, bảo quản thực phẩm phù hợp và tắt các thiết bị công suất lớn trước thời gian ngừng cấp điện. Lịch thực tế có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành lưới điện.
Bạn đọc có thể truy cập chuyên mục tra cứu lịch cúp điện để xem lịch tại Cà Mau và các tỉnh, thành khác.
Nguồn: Thông báo tạm ngừng cung cấp điện của các đơn vị điện lực, tổng hợp trên Báo Lâm Đồng. Lịch có thể thay đổi theo tình hình vận hành và điều kiện thực tế.