Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 22/7/2026: 52 lịch, có nơi kéo dài hơn 11 giờ
Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 22/7/2026 có 52 lịch đã duyệt; một số khu vực tạm ngừng cấp điện tới 11 giờ 20 phút.
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, thành phố Cần Thơ có 52 lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì, sửa chữa và thí nghiệm lưới điện trung, hạ áp.
Lịch bắt đầu sớm nhất lúc 6h40 và kết thúc muộn nhất lúc 18h. Đáng chú ý, lịch do Điện lực Long Phú thực hiện tại Đại Ngãi cùng một số khu vực lân cận kéo dài từ 6h40 đến 18h, tương đương 11 giờ 20 phút. Bạn đọc có thể theo dõi lịch cúp điện Cần Thơ được cập nhật theo từng ngày và khu vực.
Lịch cúp điện Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt ngày 22/7
Ninh Kiều có nhiều tuyến đường tạm ngừng cấp điện, gồm Búng Xáng, Nguyễn Thị Minh Khai, Chu Văn An, Tô Hiến Thành, Mậu Thân và Nguyễn Văn Trường. Thốt Nốt có 8 lịch ngắn, phần lớn kéo dài khoảng một giờ.
|Khu vực điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Địa điểm bị ảnh hưởng
|Ninh Kiều
|7h30–12h30
|Phường Tân An
|Một phần đường quanh hồ Búng Xáng
|Ninh Kiều
|7h30–11h00
|Phường Tân An
|Một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ đường Phan Đình Phùng đến hẻm 72
|Ninh Kiều
|7h45–17h00
|Phường Tân An
|Một phần đường Chu Văn An, Tô Hiến Thành, đường 3, 5, 6, Trần Minh Sơn và Trần Văn Long
|Ninh Kiều
|13h00–17h00
|Phường Ninh Kiều
|Một phần đường Mậu Thân, từ hẻm 9 chân cầu Rạch Ngỗng đến đường Nguyễn Văn Trỗi
|Ninh Kiều
|13h00–17h00
|Phường An Bình
|Một phần đường Nguyễn Văn Trường, từ nhà thuốc Phước Khang đến khu vực nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều
|Bình Thủy
|7h30–9h30
|Phường Thới An Đông
|Đài M1-Sân Bay, đường Nguyễn Viết Xuân
|Bình Thủy
|9h40–11h30
|Phường Thới An Đông
|Một phần khu vực Rạch Cui
|Bình Thủy
|13h00–14h50
|Phường Thới An Đông
|Một phần khu vực Rạch Lý Bình
|Bình Thủy
|15h00–16h30
|Phường Thới An Đông
|Một phần khu vực Rạch Ông Tường
|Thốt Nốt
|8h00–9h00
|Phường Thốt Nốt
|Cơ sở sản xuất Vi Thị Kim Mai
|Thốt Nốt
|8h00–9h00
|Phường Thuận Hưng
|Cơ sở nuôi trồng thủy sản Lê Thị Thùy Linh
|Thốt Nốt
|9h30–10h30
|Phường Thốt Nốt
|Cơ sở Nguyễn Thị Diễm
|Thốt Nốt
|9h30–10h30
|Phường Thuận Hưng
|Cơ sở nuôi trồng thủy sản Lê Thị Thùy Linh
|Thốt Nốt
|13h00–14h00
|Phường Thốt Nốt
|Hộ kinh doanh Lê Thị Ngọc Vân
|Thốt Nốt
|13h00–14h00
|Phường Thuận Hưng
|Cơ sở Võ Thị Chọn
|Thốt Nốt
|14h30–15h30
|Phường Thới Long
|Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Gia Hân
|Thốt Nốt
|14h30–15h30
|Phường Thốt Nốt
|Hộ kinh doanh Quân Hằng
|Thới Lai
|8h00–9h30
|Xã Thới Lai
|Ấp Thới Quan A
|Thới Lai
|9h45–10h30
|Xã Thới Lai
|Ấp Thới Xuân và Thới Quan A
|Thới Lai
|13h00–14h30
|Xã Thới Lai
|Ấp Thới Xuân và Thới Quan A
|Cờ Đỏ
|8h00–16h00
|Xã Đông Hiệp
|Một phần xã Đông Hiệp
|Cờ Đỏ
|8h00–16h00
|Xã Cờ Đỏ
|Một phần xã Cờ Đỏ
Các lịch tại Ninh Kiều, Bình Thủy và Cờ Đỏ chủ yếu phục vụ bảo trì, sửa chữa lưới điện. Khu vực Thốt Nốt và Thới Lai tạm ngừng cấp điện để thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trung và hạ áp.
Lịch cúp điện Long Phú, Nhu Gia, Ngã Bảy và Kế Sách
Điện lực Long Phú có 5 lịch trong ngày. Lịch dài nhất bắt đầu lúc 6h40 tại Đại Ngãi và dự kiến kết thúc lúc 18h, ảnh hưởng thêm một số khu vực thuộc Tân Thạnh và Long Phú.
|Khu vực điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Địa điểm bị ảnh hưởng
|Long Phú
|6h40–7h00
|Xã Đại Ngãi
|Một phần ấp Thạnh Đức và Lợi Đức
|Long Phú
|6h40–18h00
|Xã Đại Ngãi và khu vực liên quan
|Một phần ấp Thạnh Đức, Lợi Đức; ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh; ấp Khoan Tang và ấp 3, xã Long Phú
|Long Phú
|8h00–16h00
|Xã Tân Thạnh
|Một phần ấp 4 và ấp Nhì
|Long Phú
|8h00–16h00
|Xã Tân Thạnh
|Ấp 4
|Long Phú
|17h30–18h00
|Xã Đại Ngãi
|Một phần ấp Thạnh Đức và Lợi Đức
|Nhu Gia
|7h00–17h30
|Xã Nhu Gia
|Một phần ấp Cần Đước và Khu 2
|Nhu Gia
|8h00–12h30
|Xã Ngọc Tố
|Một phần ấp Hòa Đại
|Nhu Gia
|13h30–17h30
|Xã Ngọc Tố
|Một phần ấp Tân
|Ngã Bảy
|7h00–17h00
|Phường Ngã Bảy
|Các khu vực thuộc phường Ngã Bảy
|Ngã Bảy
|7h00–16h00
|Xã Tân Phước Hưng
|Các khu vực thuộc xã Tân Phước Hưng
|Vĩnh Viễn
|7h00–16h00
|Xã Xà Phiên
|Các ấp Cái Nhum, Cái Nhào, Ngã Bác, Nhật Tảo, Thuận Mỹ, Thuận Phú, Thuận Bình, Thuận An và Thuận Hưng
|Kế Sách
|7h30–17h30
|Đang cập nhật
|Một phần Phụng An, xã Nhơn Mỹ
|Kế Sách
|8h00–17h30
|Xã Thới An Hội
|Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, Xóm Đồng 1 và Ninh Thới
|Châu Thành
|7h30–11h30
|Xã Đông Phước
|Ấp Thạnh Thuận
|Châu Thành
|7h30–16h00
|Xã Phú Hữu
|Ấp Phú Trí
Phần lớn khu vực trên tạm ngừng cấp điện để bảo trì hoặc thí nghiệm lưới điện. Người dân tại Đại Ngãi, Nhu Gia, Nhơn Mỹ và Thới An Hội nên chủ động sắp xếp sinh hoạt do thời gian ảnh hưởng có thể kéo dài đến cuối buổi chiều.
Lịch cúp điện Ngã Năm, Thuận Hòa, Phụng Hiệp và các khu vực khác
Ngã Năm có 8 lịch, tập trung tại phường Mỹ Quới. Phần lớn các đợt tạm ngừng cấp điện tại đây kéo dài khoảng một giờ, phục vụ thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống điện.
|Khu vực điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Địa điểm bị ảnh hưởng
|Ngã Năm
|8h00–17h00
|Xã Tân Long
|Ấp Long Thành
|Ngã Năm
|8h00–15h00
|Phường Ngã Năm
|Khu vực Vĩnh Thanh và Vĩnh Thuận
|Ngã Năm
|8h00–9h00
|Phường Mỹ Quới
|Khu vực Mỹ Tường A
|Ngã Năm
|9h20–10h20
|Phường Mỹ Quới
|Khu vực Mỹ Tường B
|Ngã Năm
|10h30–11h30
|Phường Mỹ Quới
|Khu vực Mỹ Thành
|Ngã Năm
|13h00–14h00
|Phường Mỹ Quới
|Khu vực Mỹ Thành
|Ngã Năm
|14h20–15h20
|Phường Mỹ Quới
|Khu vực Mỹ Thành
|Ngã Năm
|15h30–16h30
|Phường Mỹ Quới
|Khu vực Mỹ Thành
|Thuận Hòa
|8h00–12h00
|Xã Phú Tâm
|Ấp Trà Quýt A
|Thuận Hòa
|8h00–16h00
|Xã Hồ Đắc Kiện
|Ấp Đắc Thời
|Thuận Hòa
|13h00–16h00
|Xã Hồ Đắc Kiện
|Ấp Đắc Thời
|Phụng Hiệp
|8h00–16h00
|Xã Hiệp Hưng
|Một phần xã Hiệp Hưng
|Phú Lộc
|8h00–15h30
|Xã Vĩnh Lợi
|Một phần ấp 14
|Trần Đề
|8h00–16h30
|Xã Trần Đề
|Ấp Nhà Thờ
|Cù Lao Dung
|9h00–16h30
|Xã An Thạnh
|Một phần ấp Chợ
Các lịch thuộc Thuận Hòa, Phụng Hiệp, Phú Lộc và Trần Đề chủ yếu phục vụ thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện trung và hạ áp. Tại Cù Lao Dung, một phần ấp Chợ dự kiến mất điện trong 7 giờ 30 phút để bảo trì lưới điện.
Cách tra cứu lịch cúp điện Cần Thơ mới nhất
Để tra cứu lịch cúp điện, người dân có thể chọn thành phố Cần Thơ và ngày cần xem, sau đó kiểm tra theo đơn vị điện lực, xã, phường hoặc địa điểm bị ảnh hưởng.
Thời gian tạm ngừng cung cấp điện có thể thay đổi tùy tình hình vận hành, thời tiết và yêu cầu kỹ thuật. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nên kiểm tra lại thông báo mới nhất trước thời điểm dự kiến mất điện.
Thông tin được tổng hợp từ 52 thông báo tạm ngừng cung cấp điện đã duyệt của các đơn vị điện lực trên địa bàn thành phố Cần Thơ.