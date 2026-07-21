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    Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 22/7/2026: 52 lịch, có nơi kéo dài hơn 11 giờ

    Văn Khoa 21/07/2026 10:01

    Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 22/7/2026 có 52 lịch đã duyệt; một số khu vực tạm ngừng cấp điện tới 11 giờ 20 phút.

    Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, thành phố Cần Thơ có 52 lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì, sửa chữa và thí nghiệm lưới điện trung, hạ áp.

    Lịch bắt đầu sớm nhất lúc 6h40 và kết thúc muộn nhất lúc 18h. Đáng chú ý, lịch do Điện lực Long Phú thực hiện tại Đại Ngãi cùng một số khu vực lân cận kéo dài từ 6h40 đến 18h, tương đương 11 giờ 20 phút. Bạn đọc có thể theo dõi lịch cúp điện Cần Thơ được cập nhật theo từng ngày và khu vực.

    Lịch cúp điện Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt ngày 22/7

    Ninh Kiều có nhiều tuyến đường tạm ngừng cấp điện, gồm Búng Xáng, Nguyễn Thị Minh Khai, Chu Văn An, Tô Hiến Thành, Mậu Thân và Nguyễn Văn Trường. Thốt Nốt có 8 lịch ngắn, phần lớn kéo dài khoảng một giờ.

    Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng
    Ninh Kiều7h30–12h30Phường Tân AnMột phần đường quanh hồ Búng Xáng
    Ninh Kiều7h30–11h00Phường Tân AnMột phần đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ đường Phan Đình Phùng đến hẻm 72
    Ninh Kiều7h45–17h00Phường Tân AnMột phần đường Chu Văn An, Tô Hiến Thành, đường 3, 5, 6, Trần Minh Sơn và Trần Văn Long
    Ninh Kiều13h00–17h00Phường Ninh KiềuMột phần đường Mậu Thân, từ hẻm 9 chân cầu Rạch Ngỗng đến đường Nguyễn Văn Trỗi
    Ninh Kiều13h00–17h00Phường An BìnhMột phần đường Nguyễn Văn Trường, từ nhà thuốc Phước Khang đến khu vực nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều
    Bình Thủy7h30–9h30Phường Thới An ĐôngĐài M1-Sân Bay, đường Nguyễn Viết Xuân
    Bình Thủy9h40–11h30Phường Thới An ĐôngMột phần khu vực Rạch Cui
    Bình Thủy13h00–14h50Phường Thới An ĐôngMột phần khu vực Rạch Lý Bình
    Bình Thủy15h00–16h30Phường Thới An ĐôngMột phần khu vực Rạch Ông Tường
    Thốt Nốt8h00–9h00Phường Thốt NốtCơ sở sản xuất Vi Thị Kim Mai
    Thốt Nốt8h00–9h00Phường Thuận HưngCơ sở nuôi trồng thủy sản Lê Thị Thùy Linh
    Thốt Nốt9h30–10h30Phường Thốt NốtCơ sở Nguyễn Thị Diễm
    Thốt Nốt9h30–10h30Phường Thuận HưngCơ sở nuôi trồng thủy sản Lê Thị Thùy Linh
    Thốt Nốt13h00–14h00Phường Thốt NốtHộ kinh doanh Lê Thị Ngọc Vân
    Thốt Nốt13h00–14h00Phường Thuận HưngCơ sở Võ Thị Chọn
    Thốt Nốt14h30–15h30Phường Thới LongHộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Gia Hân
    Thốt Nốt14h30–15h30Phường Thốt NốtHộ kinh doanh Quân Hằng
    Thới Lai8h00–9h30Xã Thới LaiẤp Thới Quan A
    Thới Lai9h45–10h30Xã Thới LaiẤp Thới Xuân và Thới Quan A
    Thới Lai13h00–14h30Xã Thới LaiẤp Thới Xuân và Thới Quan A
    Cờ Đỏ8h00–16h00Xã Đông HiệpMột phần xã Đông Hiệp
    Cờ Đỏ8h00–16h00Xã Cờ ĐỏMột phần xã Cờ Đỏ

    Các lịch tại Ninh Kiều, Bình Thủy và Cờ Đỏ chủ yếu phục vụ bảo trì, sửa chữa lưới điện. Khu vực Thốt Nốt và Thới Lai tạm ngừng cấp điện để thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trung và hạ áp.

    Lịch cúp điện Long Phú, Nhu Gia, Ngã Bảy và Kế Sách

    Điện lực Long Phú có 5 lịch trong ngày. Lịch dài nhất bắt đầu lúc 6h40 tại Đại Ngãi và dự kiến kết thúc lúc 18h, ảnh hưởng thêm một số khu vực thuộc Tân Thạnh và Long Phú.

    Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng
    Long Phú6h40–7h00Xã Đại NgãiMột phần ấp Thạnh Đức và Lợi Đức
    Long Phú6h40–18h00Xã Đại Ngãi và khu vực liên quanMột phần ấp Thạnh Đức, Lợi Đức; ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh; ấp Khoan Tang và ấp 3, xã Long Phú
    Long Phú8h00–16h00Xã Tân ThạnhMột phần ấp 4 và ấp Nhì
    Long Phú8h00–16h00Xã Tân ThạnhẤp 4
    Long Phú17h30–18h00Xã Đại NgãiMột phần ấp Thạnh Đức và Lợi Đức
    Nhu Gia7h00–17h30Xã Nhu GiaMột phần ấp Cần Đước và Khu 2
    Nhu Gia8h00–12h30Xã Ngọc TốMột phần ấp Hòa Đại
    Nhu Gia13h30–17h30Xã Ngọc TốMột phần ấp Tân
    Ngã Bảy7h00–17h00Phường Ngã BảyCác khu vực thuộc phường Ngã Bảy
    Ngã Bảy7h00–16h00Xã Tân Phước HưngCác khu vực thuộc xã Tân Phước Hưng
    Vĩnh Viễn7h00–16h00Xã Xà PhiênCác ấp Cái Nhum, Cái Nhào, Ngã Bác, Nhật Tảo, Thuận Mỹ, Thuận Phú, Thuận Bình, Thuận An và Thuận Hưng
    Kế Sách7h30–17h30Đang cập nhậtMột phần Phụng An, xã Nhơn Mỹ
    Kế Sách8h00–17h30Xã Thới An HộiẤp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, Xóm Đồng 1 và Ninh Thới
    Châu Thành7h30–11h30Xã Đông PhướcẤp Thạnh Thuận
    Châu Thành7h30–16h00Xã Phú HữuẤp Phú Trí

    Phần lớn khu vực trên tạm ngừng cấp điện để bảo trì hoặc thí nghiệm lưới điện. Người dân tại Đại Ngãi, Nhu Gia, Nhơn Mỹ và Thới An Hội nên chủ động sắp xếp sinh hoạt do thời gian ảnh hưởng có thể kéo dài đến cuối buổi chiều.

    Lịch cúp điện Ngã Năm, Thuận Hòa, Phụng Hiệp và các khu vực khác

    Ngã Năm có 8 lịch, tập trung tại phường Mỹ Quới. Phần lớn các đợt tạm ngừng cấp điện tại đây kéo dài khoảng một giờ, phục vụ thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống điện.

    Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng
    Ngã Năm8h00–17h00Xã Tân LongẤp Long Thành
    Ngã Năm8h00–15h00Phường Ngã NămKhu vực Vĩnh Thanh và Vĩnh Thuận
    Ngã Năm8h00–9h00Phường Mỹ QuớiKhu vực Mỹ Tường A
    Ngã Năm9h20–10h20Phường Mỹ QuớiKhu vực Mỹ Tường B
    Ngã Năm10h30–11h30Phường Mỹ QuớiKhu vực Mỹ Thành
    Ngã Năm13h00–14h00Phường Mỹ QuớiKhu vực Mỹ Thành
    Ngã Năm14h20–15h20Phường Mỹ QuớiKhu vực Mỹ Thành
    Ngã Năm15h30–16h30Phường Mỹ QuớiKhu vực Mỹ Thành
    Thuận Hòa8h00–12h00Xã Phú TâmẤp Trà Quýt A
    Thuận Hòa8h00–16h00Xã Hồ Đắc KiệnẤp Đắc Thời
    Thuận Hòa13h00–16h00Xã Hồ Đắc KiệnẤp Đắc Thời
    Phụng Hiệp8h00–16h00Xã Hiệp HưngMột phần xã Hiệp Hưng
    Phú Lộc8h00–15h30Xã Vĩnh LợiMột phần ấp 14
    Trần Đề8h00–16h30Xã Trần ĐềẤp Nhà Thờ
    Cù Lao Dung9h00–16h30Xã An ThạnhMột phần ấp Chợ

    Các lịch thuộc Thuận Hòa, Phụng Hiệp, Phú Lộc và Trần Đề chủ yếu phục vụ thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện trung và hạ áp. Tại Cù Lao Dung, một phần ấp Chợ dự kiến mất điện trong 7 giờ 30 phút để bảo trì lưới điện.

    Cách tra cứu lịch cúp điện Cần Thơ mới nhất

    Để tra cứu lịch cúp điện, người dân có thể chọn thành phố Cần Thơ và ngày cần xem, sau đó kiểm tra theo đơn vị điện lực, xã, phường hoặc địa điểm bị ảnh hưởng.

    Thời gian tạm ngừng cung cấp điện có thể thay đổi tùy tình hình vận hành, thời tiết và yêu cầu kỹ thuật. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nên kiểm tra lại thông báo mới nhất trước thời điểm dự kiến mất điện.

    Thông tin được tổng hợp từ 52 thông báo tạm ngừng cung cấp điện đã duyệt của các đơn vị điện lực trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

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      Nên biết
      Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 22/7/2026: 52 lịch, có nơi kéo dài hơn 11 giờ
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