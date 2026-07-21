Nên biết Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 22/7/2026: 52 lịch, có nơi kéo dài hơn 11 giờ Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 22/7/2026 có 52 lịch đã duyệt; một số khu vực tạm ngừng cấp điện tới 11 giờ 20 phút.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, thành phố Cần Thơ có 52 lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì, sửa chữa và thí nghiệm lưới điện trung, hạ áp.

Lịch bắt đầu sớm nhất lúc 6h40 và kết thúc muộn nhất lúc 18h. Đáng chú ý, lịch do Điện lực Long Phú thực hiện tại Đại Ngãi cùng một số khu vực lân cận kéo dài từ 6h40 đến 18h, tương đương 11 giờ 20 phút. Bạn đọc có thể theo dõi lịch cúp điện Cần Thơ được cập nhật theo từng ngày và khu vực.

Lịch cúp điện Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt ngày 22/7

Ninh Kiều có nhiều tuyến đường tạm ngừng cấp điện, gồm Búng Xáng, Nguyễn Thị Minh Khai, Chu Văn An, Tô Hiến Thành, Mậu Thân và Nguyễn Văn Trường. Thốt Nốt có 8 lịch ngắn, phần lớn kéo dài khoảng một giờ.

Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng Ninh Kiều 7h30–12h30 Phường Tân An Một phần đường quanh hồ Búng Xáng Ninh Kiều 7h30–11h00 Phường Tân An Một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ đường Phan Đình Phùng đến hẻm 72 Ninh Kiều 7h45–17h00 Phường Tân An Một phần đường Chu Văn An, Tô Hiến Thành, đường 3, 5, 6, Trần Minh Sơn và Trần Văn Long Ninh Kiều 13h00–17h00 Phường Ninh Kiều Một phần đường Mậu Thân, từ hẻm 9 chân cầu Rạch Ngỗng đến đường Nguyễn Văn Trỗi Ninh Kiều 13h00–17h00 Phường An Bình Một phần đường Nguyễn Văn Trường, từ nhà thuốc Phước Khang đến khu vực nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều Bình Thủy 7h30–9h30 Phường Thới An Đông Đài M1-Sân Bay, đường Nguyễn Viết Xuân Bình Thủy 9h40–11h30 Phường Thới An Đông Một phần khu vực Rạch Cui Bình Thủy 13h00–14h50 Phường Thới An Đông Một phần khu vực Rạch Lý Bình Bình Thủy 15h00–16h30 Phường Thới An Đông Một phần khu vực Rạch Ông Tường Thốt Nốt 8h00–9h00 Phường Thốt Nốt Cơ sở sản xuất Vi Thị Kim Mai Thốt Nốt 8h00–9h00 Phường Thuận Hưng Cơ sở nuôi trồng thủy sản Lê Thị Thùy Linh Thốt Nốt 9h30–10h30 Phường Thốt Nốt Cơ sở Nguyễn Thị Diễm Thốt Nốt 9h30–10h30 Phường Thuận Hưng Cơ sở nuôi trồng thủy sản Lê Thị Thùy Linh Thốt Nốt 13h00–14h00 Phường Thốt Nốt Hộ kinh doanh Lê Thị Ngọc Vân Thốt Nốt 13h00–14h00 Phường Thuận Hưng Cơ sở Võ Thị Chọn Thốt Nốt 14h30–15h30 Phường Thới Long Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Gia Hân Thốt Nốt 14h30–15h30 Phường Thốt Nốt Hộ kinh doanh Quân Hằng Thới Lai 8h00–9h30 Xã Thới Lai Ấp Thới Quan A Thới Lai 9h45–10h30 Xã Thới Lai Ấp Thới Xuân và Thới Quan A Thới Lai 13h00–14h30 Xã Thới Lai Ấp Thới Xuân và Thới Quan A Cờ Đỏ 8h00–16h00 Xã Đông Hiệp Một phần xã Đông Hiệp Cờ Đỏ 8h00–16h00 Xã Cờ Đỏ Một phần xã Cờ Đỏ

Các lịch tại Ninh Kiều, Bình Thủy và Cờ Đỏ chủ yếu phục vụ bảo trì, sửa chữa lưới điện. Khu vực Thốt Nốt và Thới Lai tạm ngừng cấp điện để thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trung và hạ áp.

Lịch cúp điện Long Phú, Nhu Gia, Ngã Bảy và Kế Sách

Điện lực Long Phú có 5 lịch trong ngày. Lịch dài nhất bắt đầu lúc 6h40 tại Đại Ngãi và dự kiến kết thúc lúc 18h, ảnh hưởng thêm một số khu vực thuộc Tân Thạnh và Long Phú.

Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng Long Phú 6h40–7h00 Xã Đại Ngãi Một phần ấp Thạnh Đức và Lợi Đức Long Phú 6h40–18h00 Xã Đại Ngãi và khu vực liên quan Một phần ấp Thạnh Đức, Lợi Đức; ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh; ấp Khoan Tang và ấp 3, xã Long Phú Long Phú 8h00–16h00 Xã Tân Thạnh Một phần ấp 4 và ấp Nhì Long Phú 8h00–16h00 Xã Tân Thạnh Ấp 4 Long Phú 17h30–18h00 Xã Đại Ngãi Một phần ấp Thạnh Đức và Lợi Đức Nhu Gia 7h00–17h30 Xã Nhu Gia Một phần ấp Cần Đước và Khu 2 Nhu Gia 8h00–12h30 Xã Ngọc Tố Một phần ấp Hòa Đại Nhu Gia 13h30–17h30 Xã Ngọc Tố Một phần ấp Tân Ngã Bảy 7h00–17h00 Phường Ngã Bảy Các khu vực thuộc phường Ngã Bảy Ngã Bảy 7h00–16h00 Xã Tân Phước Hưng Các khu vực thuộc xã Tân Phước Hưng Vĩnh Viễn 7h00–16h00 Xã Xà Phiên Các ấp Cái Nhum, Cái Nhào, Ngã Bác, Nhật Tảo, Thuận Mỹ, Thuận Phú, Thuận Bình, Thuận An và Thuận Hưng Kế Sách 7h30–17h30 Đang cập nhật Một phần Phụng An, xã Nhơn Mỹ Kế Sách 8h00–17h30 Xã Thới An Hội Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, Xóm Đồng 1 và Ninh Thới Châu Thành 7h30–11h30 Xã Đông Phước Ấp Thạnh Thuận Châu Thành 7h30–16h00 Xã Phú Hữu Ấp Phú Trí

Phần lớn khu vực trên tạm ngừng cấp điện để bảo trì hoặc thí nghiệm lưới điện. Người dân tại Đại Ngãi, Nhu Gia, Nhơn Mỹ và Thới An Hội nên chủ động sắp xếp sinh hoạt do thời gian ảnh hưởng có thể kéo dài đến cuối buổi chiều.

Lịch cúp điện Ngã Năm, Thuận Hòa, Phụng Hiệp và các khu vực khác

Ngã Năm có 8 lịch, tập trung tại phường Mỹ Quới. Phần lớn các đợt tạm ngừng cấp điện tại đây kéo dài khoảng một giờ, phục vụ thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống điện.

Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng Ngã Năm 8h00–17h00 Xã Tân Long Ấp Long Thành Ngã Năm 8h00–15h00 Phường Ngã Năm Khu vực Vĩnh Thanh và Vĩnh Thuận Ngã Năm 8h00–9h00 Phường Mỹ Quới Khu vực Mỹ Tường A Ngã Năm 9h20–10h20 Phường Mỹ Quới Khu vực Mỹ Tường B Ngã Năm 10h30–11h30 Phường Mỹ Quới Khu vực Mỹ Thành Ngã Năm 13h00–14h00 Phường Mỹ Quới Khu vực Mỹ Thành Ngã Năm 14h20–15h20 Phường Mỹ Quới Khu vực Mỹ Thành Ngã Năm 15h30–16h30 Phường Mỹ Quới Khu vực Mỹ Thành Thuận Hòa 8h00–12h00 Xã Phú Tâm Ấp Trà Quýt A Thuận Hòa 8h00–16h00 Xã Hồ Đắc Kiện Ấp Đắc Thời Thuận Hòa 13h00–16h00 Xã Hồ Đắc Kiện Ấp Đắc Thời Phụng Hiệp 8h00–16h00 Xã Hiệp Hưng Một phần xã Hiệp Hưng Phú Lộc 8h00–15h30 Xã Vĩnh Lợi Một phần ấp 14 Trần Đề 8h00–16h30 Xã Trần Đề Ấp Nhà Thờ Cù Lao Dung 9h00–16h30 Xã An Thạnh Một phần ấp Chợ

Các lịch thuộc Thuận Hòa, Phụng Hiệp, Phú Lộc và Trần Đề chủ yếu phục vụ thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện trung và hạ áp. Tại Cù Lao Dung, một phần ấp Chợ dự kiến mất điện trong 7 giờ 30 phút để bảo trì lưới điện.

Cách tra cứu lịch cúp điện Cần Thơ mới nhất

Để tra cứu lịch cúp điện, người dân có thể chọn thành phố Cần Thơ và ngày cần xem, sau đó kiểm tra theo đơn vị điện lực, xã, phường hoặc địa điểm bị ảnh hưởng.

Thời gian tạm ngừng cung cấp điện có thể thay đổi tùy tình hình vận hành, thời tiết và yêu cầu kỹ thuật. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nên kiểm tra lại thông báo mới nhất trước thời điểm dự kiến mất điện.

Thông tin được tổng hợp từ 52 thông báo tạm ngừng cung cấp điện đã duyệt của các đơn vị điện lực trên địa bàn thành phố Cần Thơ.