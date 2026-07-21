Nên biết Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai 22/7/2026: 41 lịch tạm ngừng cấp điện, có nơi kéo dài 10 giờ Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai 22/7/2026 có 41 lịch đã duyệt; một số khu vực tạm ngừng cấp điện tới 10 giờ để bảo trì, sửa chữa.

Ngày 22/7/2026, tỉnh Lâm Đồng có 41 kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện đã được phê duyệt. Bạn đọc có thể theo dõi lịch cúp điện Lâm Đồng được cập nhật theo từng ngày, khu vực và đơn vị điện lực phụ trách.

Đợt cắt điện sớm nhất bắt đầu lúc 6h30 tại phường Mũi Né. Một số khu vực dự kiến được cấp điện trở lại vào 17h. Đáng chú ý, thôn Suối Bang, xã Sơn Mỹ có thời gian tạm ngừng cấp điện từ 7h đến 17h, kéo dài 10 giờ.

Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai tại Đà Lạt, Bảo Lộc và các khu vực lân cận

Lịch cúp điện Đà Lạt tập trung tại các tuyến Ngô Quyền, Kim Đồng, Phan Đình Giót và Nguyễn An Ninh. Tại Bảo Lộc có ba khung giờ tạm ngừng cấp điện, từ 8h đến 15h tùy khu vực.

Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng Đà Lạt 8h00–15h00 Đang cập nhật Các đường Ngô Quyền, Kim Đồng, Phan Đình Giót, Nguyễn An Ninh Bảo Lộc 8h00–14h00 Đang cập nhật Các điểm 030220522 473/251/3 Đambri; 030220525 473/261 Đambri; 030220532 473/251/12/20/6 Nguyễn Viết Xuân Bảo Lộc 9h00–11h30 Đang cập nhật 030220042 472/55/2/4 Thủy điện Đồng Nai; 030220510 473/369/60/8/17/1 Chanh Bảo Lộc; 030220390 472/73/28 Hải Thượng Lãn Ông; 030230060 473/369/60/8/10A Nguyễn Trắc Bá Bảo Lộc 12h00–15h00 Đang cập nhật 030210030 471/56/66/3 Việt Ý; 030220609 473/369/60/26//1 Trần Hồng Nhan; 030220605 473/369/60/29/12 Tam Dương Di Linh 7h30–16h00 Đang cập nhật Tuyến 478, từ trụ 478/01 đến 478/69 Di Linh 8h00–15h00 Đang cập nhật Phân đoạn 473/28/340 Lâm Hà 8h00–11h30 Đang cập nhật Chi tiết khu vực ảnh hưởng đang được cập nhật Lâm Hà 8h00–15h30 Xã Tân Hà Lâm Hà Thôn Phúc Thọ 1 Đạ Huoai 8h00–12h00 Đang cập nhật Các trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Khẩn, Nguyễn Văn Khoán, Nguyễn Hoàng Anh Thư và Công ty TNHH Đá Hóa An 1 Đơn Dương 8h00–17h00 Xã Ka Đô Khu vực xã Ka Đô và xã D’Ran Đức Trọng 8h00–17h00 Xã Tân Hội Toàn bộ thôn Tân Thuận, thôn Tân Liên và một phần thôn Tân Trung Bảo Lâm 8h00–16h00 Xã Bảo Lâm 5 Một phần thôn 4 Lộc Bắc Cát Tiên 8h00–14h00 Xã Cát Tiên 2 Một phần thôn Phước Cát

Các lịch tại Đà Lạt liên quan đến công tác đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ áp. Phần lớn lịch tại Bảo Lộc, Di Linh, Bảo Lâm, Cát Tiên và Đạ Huoai phục vụ thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

Lịch cúp điện Đắk Mil, Đắk Song, Gia Nghĩa và khu vực phía tây Lâm Đồng

Khu vực phía tây tỉnh có 7 lịch tạm ngừng cung cấp điện. Thời gian kéo dài nhất tại xã Thuận Hạnh và xã Quảng Khê, cùng dự kiến từ 7h30 đến 17h.

Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng Đắk Song 7h30–17h00 Xã Thuận Hạnh Thôn Thuận Thành, thôn Thuận Nam, một phần thôn 5 và khu vực một số doanh nghiệp điện mặt trời Gia Nghĩa 7h30–17h00 Xã Quảng Khê Bon Ka Nur, thôn Đắk Lang và Tân Tiến Đắk R’Lấp 8h00–16h00 Đang cập nhật Một phần xã Quảng Tín, xã Kiến Đức và xã Quảng Tân Đắk Mil 8h00–15h00 Đang cập nhật Công ty TNHH Điện lực Minh An và thôn 14, xã Đắk Mil Đắk Mil 8h00–11h30 Xã Thuận An Thôn Đức Hòa Đắk Mil 8h00–11h30 Xã Thuận An Thôn Thuận Sơn Cư Jút 8h00–13h00 Xã Nam Dong Một phần thôn 31

Nguyên nhân tạm ngừng cấp điện chủ yếu là bảo trì, sửa chữa lưới điện và thí nghiệm thiết bị trung, hạ áp. Người dân, cơ sở sản xuất tại các khu vực trên nên chủ động bố trí công việc trước thời gian mất điện.

Lịch cúp điện Phan Thiết, Mũi Né, Tuy Phong ngày 22/7

Lịch cúp điện Phan Thiết bắt đầu sớm nhất toàn tỉnh, từ 6h30 tại một phần phường Mũi Né. Các địa bàn Tuy Phong, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tánh Linh, La Gi và Đức Linh cũng có kế hoạch tạm ngừng cấp điện trong ngày.

Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng Phan Thiết 6h30–15h00 Phường Mũi Né Trục đường Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Minh Châu, Chế Lan Viên thuộc một phần phường Mũi Né Tuy Phong 7h00–16h00 Xã Vĩnh Hảo Các thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải, Vĩnh, Tiến và Vĩnh Hưng Hàm Tân 7h00–17h00 Xã Sơn Mỹ Thôn Suối Bang Hàm Thuận Nam 7h15–7h30 Xã Hàm Thuận Nam Một phần xã Hàm Thuận Nam Bắc Bình 7h30–11h30 Đang cập nhật Thôn Hòa Thuận, xã Bắc Bình Hàm Thuận Nam 7h30–16h00 Xã Tuyên Quang Một phần thôn Phú Khánh Bắc Bình 7h30–11h30 Xã Hải Ninh Thôn Hải Thủy Bắc Bình 7h30–11h30 Xã Sông Lũy Thôn 1 Hàm Thuận Nam 7h30–10h30 Xã Hàm Kiệm Một phần thôn Dân Phú Hàm Thuận Nam 7h30–16h00 Xã Hàm Thuận Nam Một phần thôn Lập Nghĩa Tánh Linh 7h30–16h30 Xã Đồng Kho Thôn Đức Bình 2; các thôn Đồng Kho 1, 2, 3; Huy Khiêm 1, 2; La Ngâu và một phần thôn Đức Bình 1 Bắc Bình 7h30–11h30 Xã Hòa Thắng Một phần thôn Hồng Chính La Gi 8h00–11h30 Phường La Gi Đường Lương Định Của La Gi 8h00–11h30 Xã Tân Hải Một phần thôn Tân Thuận Bắc Bình 8h00–11h00 Xã Bắc Bình Thôn Phan Hiệp Đức Linh 8h30–9h45 Xã Nam Thành Khách hàng Nguyễn Thị Tám tại thôn Sùng Nhơn 1 Đức Linh 10h00–11h15 Xã Nam Thành Công ty TNHH Gỗ Hưng Tín tại thôn Sùng Nhơn 2 Hàm Thuận Nam 10h30–10h45 Xã Hàm Thuận Nam Một phần xã Hàm Thuận Nam Đức Linh 11h30–12h30 Xã Nam Thành Công ty TNHH Thái Sơn SP tại thôn Sùng Nhơn 2 Đức Linh 14h00–15h15 Xã Nam Thành Công ty TNHH MTV Hùng Hào Bình Thuận tại thôn Sùng Nhơn 2 Tánh Linh 14h30–16h30 Xã Tánh Linh Trạm biến áp Bơm Đức Phú

Phần lớn các lịch cúp điện tại khu vực này nhằm bảo trì, sửa chữa lưới điện hoặc thí nghiệm thiết bị trung, hạ áp. Riêng một số lịch tại Hàm Thuận Nam và Bắc Bình phục vụ đầu tư xây dựng hệ thống điện.

Cách tra cứu lịch cúp điện Lâm Đồng mới nhất

Để tra cứu lịch cúp điện, người dân có thể chọn tỉnh, thành và ngày cần xem, sau đó kiểm tra theo khu vực điện lực, xã, phường hoặc địa điểm bị ảnh hưởng.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện cũng có thể thay đổi tùy tình hình vận hành lưới điện, thời tiết hoặc yêu cầu kỹ thuật. Người dân nên kiểm tra lại thông báo mới nhất từ đơn vị điện lực quản lý địa bàn trước khi sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông tin được tổng hợp từ các thông báo tạm ngừng cung cấp điện đã duyệt của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.