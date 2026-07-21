Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai 22/7/2026: 41 lịch tạm ngừng cấp điện, có nơi kéo dài 10 giờ
Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai 22/7/2026 có 41 lịch đã duyệt; một số khu vực tạm ngừng cấp điện tới 10 giờ để bảo trì, sửa chữa.
Ngày 22/7/2026, tỉnh Lâm Đồng có 41 kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện đã được phê duyệt. Bạn đọc có thể theo dõi lịch cúp điện Lâm Đồng được cập nhật theo từng ngày, khu vực và đơn vị điện lực phụ trách.
Đợt cắt điện sớm nhất bắt đầu lúc 6h30 tại phường Mũi Né. Một số khu vực dự kiến được cấp điện trở lại vào 17h. Đáng chú ý, thôn Suối Bang, xã Sơn Mỹ có thời gian tạm ngừng cấp điện từ 7h đến 17h, kéo dài 10 giờ.
Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai tại Đà Lạt, Bảo Lộc và các khu vực lân cận
Lịch cúp điện Đà Lạt tập trung tại các tuyến Ngô Quyền, Kim Đồng, Phan Đình Giót và Nguyễn An Ninh. Tại Bảo Lộc có ba khung giờ tạm ngừng cấp điện, từ 8h đến 15h tùy khu vực.
|Khu vực điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Địa điểm bị ảnh hưởng
|Đà Lạt
|8h00–15h00
|Đang cập nhật
|Các đường Ngô Quyền, Kim Đồng, Phan Đình Giót, Nguyễn An Ninh
|Bảo Lộc
|8h00–14h00
|Đang cập nhật
|Các điểm 030220522 473/251/3 Đambri; 030220525 473/261 Đambri; 030220532 473/251/12/20/6 Nguyễn Viết Xuân
|Bảo Lộc
|9h00–11h30
|Đang cập nhật
|030220042 472/55/2/4 Thủy điện Đồng Nai; 030220510 473/369/60/8/17/1 Chanh Bảo Lộc; 030220390 472/73/28 Hải Thượng Lãn Ông; 030230060 473/369/60/8/10A Nguyễn Trắc Bá
|Bảo Lộc
|12h00–15h00
|Đang cập nhật
|030210030 471/56/66/3 Việt Ý; 030220609 473/369/60/26//1 Trần Hồng Nhan; 030220605 473/369/60/29/12 Tam Dương
|Di Linh
|7h30–16h00
|Đang cập nhật
|Tuyến 478, từ trụ 478/01 đến 478/69
|Di Linh
|8h00–15h00
|Đang cập nhật
|Phân đoạn 473/28/340
|Lâm Hà
|8h00–11h30
|Đang cập nhật
|Chi tiết khu vực ảnh hưởng đang được cập nhật
|Lâm Hà
|8h00–15h30
|Xã Tân Hà Lâm Hà
|Thôn Phúc Thọ 1
|Đạ Huoai
|8h00–12h00
|Đang cập nhật
|Các trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Khẩn, Nguyễn Văn Khoán, Nguyễn Hoàng Anh Thư và Công ty TNHH Đá Hóa An 1
|Đơn Dương
|8h00–17h00
|Xã Ka Đô
|Khu vực xã Ka Đô và xã D’Ran
|Đức Trọng
|8h00–17h00
|Xã Tân Hội
|Toàn bộ thôn Tân Thuận, thôn Tân Liên và một phần thôn Tân Trung
|Bảo Lâm
|8h00–16h00
|Xã Bảo Lâm 5
|Một phần thôn 4 Lộc Bắc
|Cát Tiên
|8h00–14h00
|Xã Cát Tiên 2
|Một phần thôn Phước Cát
Các lịch tại Đà Lạt liên quan đến công tác đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ áp. Phần lớn lịch tại Bảo Lộc, Di Linh, Bảo Lâm, Cát Tiên và Đạ Huoai phục vụ thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.
Lịch cúp điện Đắk Mil, Đắk Song, Gia Nghĩa và khu vực phía tây Lâm Đồng
Khu vực phía tây tỉnh có 7 lịch tạm ngừng cung cấp điện. Thời gian kéo dài nhất tại xã Thuận Hạnh và xã Quảng Khê, cùng dự kiến từ 7h30 đến 17h.
|Khu vực điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Địa điểm bị ảnh hưởng
|Đắk Song
|7h30–17h00
|Xã Thuận Hạnh
|Thôn Thuận Thành, thôn Thuận Nam, một phần thôn 5 và khu vực một số doanh nghiệp điện mặt trời
|Gia Nghĩa
|7h30–17h00
|Xã Quảng Khê
|Bon Ka Nur, thôn Đắk Lang và Tân Tiến
|Đắk R’Lấp
|8h00–16h00
|Đang cập nhật
|Một phần xã Quảng Tín, xã Kiến Đức và xã Quảng Tân
|Đắk Mil
|8h00–15h00
|Đang cập nhật
|Công ty TNHH Điện lực Minh An và thôn 14, xã Đắk Mil
|Đắk Mil
|8h00–11h30
|Xã Thuận An
|Thôn Đức Hòa
|Đắk Mil
|8h00–11h30
|Xã Thuận An
|Thôn Thuận Sơn
|Cư Jút
|8h00–13h00
|Xã Nam Dong
|Một phần thôn 31
Nguyên nhân tạm ngừng cấp điện chủ yếu là bảo trì, sửa chữa lưới điện và thí nghiệm thiết bị trung, hạ áp. Người dân, cơ sở sản xuất tại các khu vực trên nên chủ động bố trí công việc trước thời gian mất điện.
Lịch cúp điện Phan Thiết, Mũi Né, Tuy Phong ngày 22/7
Lịch cúp điện Phan Thiết bắt đầu sớm nhất toàn tỉnh, từ 6h30 tại một phần phường Mũi Né. Các địa bàn Tuy Phong, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tánh Linh, La Gi và Đức Linh cũng có kế hoạch tạm ngừng cấp điện trong ngày.
|Khu vực điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Địa điểm bị ảnh hưởng
|Phan Thiết
|6h30–15h00
|Phường Mũi Né
|Trục đường Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Minh Châu, Chế Lan Viên thuộc một phần phường Mũi Né
|Tuy Phong
|7h00–16h00
|Xã Vĩnh Hảo
|Các thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải, Vĩnh, Tiến và Vĩnh Hưng
|Hàm Tân
|7h00–17h00
|Xã Sơn Mỹ
|Thôn Suối Bang
|Hàm Thuận Nam
|7h15–7h30
|Xã Hàm Thuận Nam
|Một phần xã Hàm Thuận Nam
|Bắc Bình
|7h30–11h30
|Đang cập nhật
|Thôn Hòa Thuận, xã Bắc Bình
|Hàm Thuận Nam
|7h30–16h00
|Xã Tuyên Quang
|Một phần thôn Phú Khánh
|Bắc Bình
|7h30–11h30
|Xã Hải Ninh
|Thôn Hải Thủy
|Bắc Bình
|7h30–11h30
|Xã Sông Lũy
|Thôn 1
|Hàm Thuận Nam
|7h30–10h30
|Xã Hàm Kiệm
|Một phần thôn Dân Phú
|Hàm Thuận Nam
|7h30–16h00
|Xã Hàm Thuận Nam
|Một phần thôn Lập Nghĩa
|Tánh Linh
|7h30–16h30
|Xã Đồng Kho
|Thôn Đức Bình 2; các thôn Đồng Kho 1, 2, 3; Huy Khiêm 1, 2; La Ngâu và một phần thôn Đức Bình 1
|Bắc Bình
|7h30–11h30
|Xã Hòa Thắng
|Một phần thôn Hồng Chính
|La Gi
|8h00–11h30
|Phường La Gi
|Đường Lương Định Của
|La Gi
|8h00–11h30
|Xã Tân Hải
|Một phần thôn Tân Thuận
|Bắc Bình
|8h00–11h00
|Xã Bắc Bình
|Thôn Phan Hiệp
|Đức Linh
|8h30–9h45
|Xã Nam Thành
|Khách hàng Nguyễn Thị Tám tại thôn Sùng Nhơn 1
|Đức Linh
|10h00–11h15
|Xã Nam Thành
|Công ty TNHH Gỗ Hưng Tín tại thôn Sùng Nhơn 2
|Hàm Thuận Nam
|10h30–10h45
|Xã Hàm Thuận Nam
|Một phần xã Hàm Thuận Nam
|Đức Linh
|11h30–12h30
|Xã Nam Thành
|Công ty TNHH Thái Sơn SP tại thôn Sùng Nhơn 2
|Đức Linh
|14h00–15h15
|Xã Nam Thành
|Công ty TNHH MTV Hùng Hào Bình Thuận tại thôn Sùng Nhơn 2
|Tánh Linh
|14h30–16h30
|Xã Tánh Linh
|Trạm biến áp Bơm Đức Phú
Phần lớn các lịch cúp điện tại khu vực này nhằm bảo trì, sửa chữa lưới điện hoặc thí nghiệm thiết bị trung, hạ áp. Riêng một số lịch tại Hàm Thuận Nam và Bắc Bình phục vụ đầu tư xây dựng hệ thống điện.
Cách tra cứu lịch cúp điện Lâm Đồng mới nhất
Để tra cứu lịch cúp điện, người dân có thể chọn tỉnh, thành và ngày cần xem, sau đó kiểm tra theo khu vực điện lực, xã, phường hoặc địa điểm bị ảnh hưởng.
Lịch tạm ngừng cung cấp điện cũng có thể thay đổi tùy tình hình vận hành lưới điện, thời tiết hoặc yêu cầu kỹ thuật. Người dân nên kiểm tra lại thông báo mới nhất từ đơn vị điện lực quản lý địa bàn trước khi sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thông tin được tổng hợp từ các thông báo tạm ngừng cung cấp điện đã duyệt của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.