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    Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai 22/7/2026: 41 lịch tạm ngừng cấp điện, có nơi kéo dài 10 giờ

    Văn Khoa 21/07/2026 09:42

    Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai 22/7/2026 có 41 lịch đã duyệt; một số khu vực tạm ngừng cấp điện tới 10 giờ để bảo trì, sửa chữa.

    Ngày 22/7/2026, tỉnh Lâm Đồng có 41 kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện đã được phê duyệt. Bạn đọc có thể theo dõi lịch cúp điện Lâm Đồng được cập nhật theo từng ngày, khu vực và đơn vị điện lực phụ trách.

    Đợt cắt điện sớm nhất bắt đầu lúc 6h30 tại phường Mũi Né. Một số khu vực dự kiến được cấp điện trở lại vào 17h. Đáng chú ý, thôn Suối Bang, xã Sơn Mỹ có thời gian tạm ngừng cấp điện từ 7h đến 17h, kéo dài 10 giờ.

    Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai tại Đà Lạt, Bảo Lộc và các khu vực lân cận

    Lịch cúp điện Đà Lạt tập trung tại các tuyến Ngô Quyền, Kim Đồng, Phan Đình Giót và Nguyễn An Ninh. Tại Bảo Lộc có ba khung giờ tạm ngừng cấp điện, từ 8h đến 15h tùy khu vực.

    Khu vực điện lựcThời gianXã, phườngĐịa điểm bị ảnh hưởng
    Đà Lạt8h00–15h00Đang cập nhậtCác đường Ngô Quyền, Kim Đồng, Phan Đình Giót, Nguyễn An Ninh
    Bảo Lộc8h00–14h00Đang cập nhậtCác điểm 030220522 473/251/3 Đambri; 030220525 473/261 Đambri; 030220532 473/251/12/20/6 Nguyễn Viết Xuân
    Bảo Lộc9h00–11h30Đang cập nhật030220042 472/55/2/4 Thủy điện Đồng Nai; 030220510 473/369/60/8/17/1 Chanh Bảo Lộc; 030220390 472/73/28 Hải Thượng Lãn Ông; 030230060 473/369/60/8/10A Nguyễn Trắc Bá
    Bảo Lộc12h00–15h00Đang cập nhật030210030 471/56/66/3 Việt Ý; 030220609 473/369/60/26//1 Trần Hồng Nhan; 030220605 473/369/60/29/12 Tam Dương
    Di Linh7h30–16h00Đang cập nhậtTuyến 478, từ trụ 478/01 đến 478/69
    Di Linh8h00–15h00Đang cập nhậtPhân đoạn 473/28/340
    Lâm Hà8h00–11h30Đang cập nhậtChi tiết khu vực ảnh hưởng đang được cập nhật
    Lâm Hà8h00–15h30Xã Tân Hà Lâm HàThôn Phúc Thọ 1
    Đạ Huoai8h00–12h00Đang cập nhậtCác trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Khẩn, Nguyễn Văn Khoán, Nguyễn Hoàng Anh Thư và Công ty TNHH Đá Hóa An 1
    Đơn Dương8h00–17h00Xã Ka ĐôKhu vực xã Ka Đô và xã D’Ran
    Đức Trọng8h00–17h00Xã Tân HộiToàn bộ thôn Tân Thuận, thôn Tân Liên và một phần thôn Tân Trung
    Bảo Lâm8h00–16h00Xã Bảo Lâm 5Một phần thôn 4 Lộc Bắc
    Cát Tiên8h00–14h00Xã Cát Tiên 2Một phần thôn Phước Cát

    Các lịch tại Đà Lạt liên quan đến công tác đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ áp. Phần lớn lịch tại Bảo Lộc, Di Linh, Bảo Lâm, Cát Tiên và Đạ Huoai phục vụ thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

    Lịch cúp điện Đắk Mil, Đắk Song, Gia Nghĩa và khu vực phía tây Lâm Đồng

    Khu vực phía tây tỉnh có 7 lịch tạm ngừng cung cấp điện. Thời gian kéo dài nhất tại xã Thuận Hạnh và xã Quảng Khê, cùng dự kiến từ 7h30 đến 17h.

    Khu vực điện lựcThời gianXã, phườngĐịa điểm bị ảnh hưởng
    Đắk Song7h30–17h00Xã Thuận HạnhThôn Thuận Thành, thôn Thuận Nam, một phần thôn 5 và khu vực một số doanh nghiệp điện mặt trời
    Gia Nghĩa7h30–17h00Xã Quảng KhêBon Ka Nur, thôn Đắk Lang và Tân Tiến
    Đắk R’Lấp8h00–16h00Đang cập nhậtMột phần xã Quảng Tín, xã Kiến Đức và xã Quảng Tân
    Đắk Mil8h00–15h00Đang cập nhậtCông ty TNHH Điện lực Minh An và thôn 14, xã Đắk Mil
    Đắk Mil8h00–11h30Xã Thuận AnThôn Đức Hòa
    Đắk Mil8h00–11h30Xã Thuận AnThôn Thuận Sơn
    Cư Jút8h00–13h00Xã Nam DongMột phần thôn 31

    Nguyên nhân tạm ngừng cấp điện chủ yếu là bảo trì, sửa chữa lưới điện và thí nghiệm thiết bị trung, hạ áp. Người dân, cơ sở sản xuất tại các khu vực trên nên chủ động bố trí công việc trước thời gian mất điện.

    Lịch cúp điện Phan Thiết, Mũi Né, Tuy Phong ngày 22/7

    Lịch cúp điện Phan Thiết bắt đầu sớm nhất toàn tỉnh, từ 6h30 tại một phần phường Mũi Né. Các địa bàn Tuy Phong, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tánh Linh, La Gi và Đức Linh cũng có kế hoạch tạm ngừng cấp điện trong ngày.

    Khu vực điện lựcThời gianXã, phườngĐịa điểm bị ảnh hưởng
    Phan Thiết6h30–15h00Phường Mũi NéTrục đường Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Minh Châu, Chế Lan Viên thuộc một phần phường Mũi Né
    Tuy Phong7h00–16h00Xã Vĩnh HảoCác thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải, Vĩnh, Tiến và Vĩnh Hưng
    Hàm Tân7h00–17h00Xã Sơn MỹThôn Suối Bang
    Hàm Thuận Nam7h15–7h30Xã Hàm Thuận NamMột phần xã Hàm Thuận Nam
    Bắc Bình7h30–11h30Đang cập nhậtThôn Hòa Thuận, xã Bắc Bình
    Hàm Thuận Nam7h30–16h00Xã Tuyên QuangMột phần thôn Phú Khánh
    Bắc Bình7h30–11h30Xã Hải NinhThôn Hải Thủy
    Bắc Bình7h30–11h30Xã Sông LũyThôn 1
    Hàm Thuận Nam7h30–10h30Xã Hàm KiệmMột phần thôn Dân Phú
    Hàm Thuận Nam7h30–16h00Xã Hàm Thuận NamMột phần thôn Lập Nghĩa
    Tánh Linh7h30–16h30Xã Đồng KhoThôn Đức Bình 2; các thôn Đồng Kho 1, 2, 3; Huy Khiêm 1, 2; La Ngâu và một phần thôn Đức Bình 1
    Bắc Bình7h30–11h30Xã Hòa ThắngMột phần thôn Hồng Chính
    La Gi8h00–11h30Phường La GiĐường Lương Định Của
    La Gi8h00–11h30Xã Tân HảiMột phần thôn Tân Thuận
    Bắc Bình8h00–11h00Xã Bắc BìnhThôn Phan Hiệp
    Đức Linh8h30–9h45Xã Nam ThànhKhách hàng Nguyễn Thị Tám tại thôn Sùng Nhơn 1
    Đức Linh10h00–11h15Xã Nam ThànhCông ty TNHH Gỗ Hưng Tín tại thôn Sùng Nhơn 2
    Hàm Thuận Nam10h30–10h45Xã Hàm Thuận NamMột phần xã Hàm Thuận Nam
    Đức Linh11h30–12h30Xã Nam ThànhCông ty TNHH Thái Sơn SP tại thôn Sùng Nhơn 2
    Đức Linh14h00–15h15Xã Nam ThànhCông ty TNHH MTV Hùng Hào Bình Thuận tại thôn Sùng Nhơn 2
    Tánh Linh14h30–16h30Xã Tánh LinhTrạm biến áp Bơm Đức Phú

    Phần lớn các lịch cúp điện tại khu vực này nhằm bảo trì, sửa chữa lưới điện hoặc thí nghiệm thiết bị trung, hạ áp. Riêng một số lịch tại Hàm Thuận Nam và Bắc Bình phục vụ đầu tư xây dựng hệ thống điện.

    Cách tra cứu lịch cúp điện Lâm Đồng mới nhất

    Để tra cứu lịch cúp điện, người dân có thể chọn tỉnh, thành và ngày cần xem, sau đó kiểm tra theo khu vực điện lực, xã, phường hoặc địa điểm bị ảnh hưởng.

    Lịch tạm ngừng cung cấp điện cũng có thể thay đổi tùy tình hình vận hành lưới điện, thời tiết hoặc yêu cầu kỹ thuật. Người dân nên kiểm tra lại thông báo mới nhất từ đơn vị điện lực quản lý địa bàn trước khi sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

    Thông tin được tổng hợp từ các thông báo tạm ngừng cung cấp điện đã duyệt của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

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      Nên biết
      Lịch cúp điện Lâm Đồng ngày mai 22/7/2026: 41 lịch tạm ngừng cấp điện, có nơi kéo dài 10 giờ
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