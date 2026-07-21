Lịch cúp điện Tây Ninh ngày mai 22/7/2026: Có nơi kéo dài hơn 10 tiếng
Lịch cúp điện Tây Ninh ngày mai 22/7/2026 có 48 lịch đã duyệt; một số khu vực tạm ngừng cấp điện tới 10 giờ 30 phút.
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, tỉnh Tây Ninh có 48 lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm và chuyển tải lưới điện. Lịch bắt đầu sớm nhất lúc 6h tại phường Khánh Hậu; thời điểm cấp điện trở lại muộn nhất dự kiến là 18h tại xã Thuận Mỹ.
Đáng chú ý, một phần xã Tân Biên dự kiến tạm ngừng cấp điện từ 6h30 đến 17h, kéo dài 10 giờ 30 phút. Người dân có thể theo dõi lịch cúp điện Tây Ninh được cập nhật theo từng ngày, khu vực và đơn vị điện lực.
Lịch cúp điện Tây Ninh ngày mai tại Tân An, Tân Hưng, Kiến Tường ngày 22/7
Khu vực phường Khánh Hậu có lịch cắt điện sớm nhất trong ngày, bắt đầu từ 6h. Tân Hưng, Kiến Tường, Vĩnh Hưng và một số địa bàn khác có thể tạm ngừng cấp điện từ 8 đến 10 giờ.
|Khu vực điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Địa điểm bị ảnh hưởng
|Tân An
|6h00–16h00
|Phường Khánh Hậu
|Một phần ấp Ngãi Lợi A
|Tân An
|8h00–16h30
|Phường Long An
|Một phần đường Huỳnh Việt Thanh
|Tân Hưng
|7h00–17h00
|Xã Hưng Điền
|Một phần các ấp Ngã Tư, Ba Gò và Tre 1
|Tân Hưng
|7h00–16h00
|Xã Hưng Điền
|Một phần các ấp Cây Me và Ba Gò
|Kiến Tường
|7h30–16h30
|Xã Bình Hiệp
|Một phần ấp Ông Nhan Đông, ấp Tầm Đuông và các ấp 1, 2, 3
|Thủ Thừa
|7h30–11h30
|Xã Mỹ Thạnh
|Một phần ấp Vàm Kinh, khu vực chợ Bình An
|Thủ Thừa
|13h30–14h30
|Xã Mỹ Thạnh
|Một phần ấp An Hòa 1
|Cần Giuộc
|7h30–11h30
|Xã Cần Giuộc
|Đường vào chùa Long Phú và một phần ấp Long Hậu 4
|Vĩnh Hưng
|8h00–16h30
|Đang cập nhật
|Một phần ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị và một phần ấp Rọc Đô, xã Khánh Hưng
|Tân Thạnh
|8h00–11h30
|Xã Hậu Thạnh
|Trạm Hậu Thạnh Đông 6 và một phần ấp Hậu Thạnh Đông
|Tân Thạnh
|13h00–16h30
|Xã Hậu Thạnh
|Trạm Hậu Thạnh Đông 3 và một phần ấp Hậu Thạnh Đông
|Thạnh Hóa
|8h00–11h30
|Xã Thạnh Phước
|Một phần ấp Vàm Lớn
Các lịch tại Tân An, Tân Hưng, Kiến Tường và Vĩnh Hưng chủ yếu phục vụ bảo trì, sửa chữa hoặc đầu tư lưới điện. Khu vực Cần Giuộc và phường Long An tạm ngừng cấp điện để thực hiện chuyển tải hạ thế.
Lịch cúp điện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ và Tầm Vu
Tầm Vu là đơn vị có nhiều lịch tạm ngừng cung cấp điện nhất trong ngày, tập trung tại xã Thuận Mỹ. Một phần ấp Thanh Tân dự kiến mất điện từ 8h đến 18h, kéo dài 10 giờ.
|Khu vực điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Địa điểm bị ảnh hưởng
|Bến Lức
|8h00–12h00
|Xã Bến Lức
|Một phần các ấp 1A, 4, 5 và 6 An Thạnh
|Bến Lức
|8h00–12h00
|Xã Mỹ Yên
|Một phần ấp 3B Phước Lợi
|Bến Lức
|10h10–11h30
|Xã Lương Hòa
|Khu vực Nguyễn Hoàng Hải, ấp 9
|Bến Lức
|13h30–14h30
|Xã Mỹ Yên
|Khu vực Trần Quang Diệt, ấp 2
|Bến Lức
|14h30–16h30
|Xã Mỹ Yên
|Công ty TNHH Triển Đạt Long An tại ấp 4
|Đức Hòa
|8h00–12h00
|Xã Đức Hòa
|Ấp Bình Tiền 2
|Đức Hòa
|13h00–16h30
|Xã Đức Lập
|Ấp Tràm Lạc
|Đức Huệ
|8h00–9h30
|Xã Mỹ Quý
|Một phần ấp 1 và khu vực trạm T4, nhánh rẽ T9A Mỹ Quý Tây
|Đức Huệ
|8h00–16h30
|Xã Đức Huệ
|Một phần ấp Tân Hòa, Thanh Sơn, ấp Chánh và nhánh rẽ UB Bình Hòa Bắc
|Đức Huệ
|8h00–16h00
|Xã Hiệp Hòa
|Một phần ấp Hòa Hiệp 2, khu vực trạm T37 trục Tân Mỹ – Lộc Giang
|Đức Huệ
|10h00–11h30
|Xã Mỹ Quý
|Một phần ấp 1
|Đức Huệ
|13h30–15h00
|Xã Mỹ Quý
|Một phần ấp Voi Đình
|Đức Huệ
|15h30–16h30
|Xã Mỹ Quý
|Một phần ấp Chùm Mồi
|Tầm Vu
|8h00–18h00
|Xã Thuận Mỹ
|Một phần ấp Thanh Tân
|Tầm Vu
|8h00–12h00
|Xã Thuận Mỹ
|Một phần ấp Bình Khương
|Tầm Vu
|8h00–9h30
|Xã Thuận Mỹ
|Một phần ấp Xuân Hòa
|Tầm Vu
|9h00–12h00
|Xã An Lục Long
|Kho thu mua thanh long Hoa Cương, DNTN Đại Long, xưởng Ngọc Của và ấp Vĩnh Xuân A
|Tầm Vu
|10h00–11h30
|Xã Thuận Mỹ
|Một phần ấp Thanh Vĩnh Đông
|Tầm Vu
|13h00–14h30
|Xã Thuận Mỹ
|Một phần ấp Bình Thạnh
|Tầm Vu
|13h30–17h00
|Xã Thuận Mỹ
|Một phần ấp Bình Thạnh
|Tầm Vu
|15h00–16h30
|Xã Thuận Mỹ
|Một phần ấp Bình Thạnh
Phần lớn lịch cắt điện tại Đức Huệ và Tầm Vu nhằm thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện trung và hạ áp. Một số khu vực thuộc Bến Lức, Đức Hòa thực hiện chuyển tải hạ thế hoặc bảo trì lưới điện.
Lịch cúp điện Tân Biên, Hòa Thành, Gò Dầu và Dương Minh Châu
Lịch cúp điện Tân Biên kéo dài nhất từ 6h30 đến 17h tại các ấp Tân Nam và Tân Bình. Hòa Thành, Gò Dầu và Dương Minh Châu cũng có nhiều khu vực tạm ngừng cung cấp điện trong ngày.
|Khu vực điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Địa điểm bị ảnh hưởng
|Tân Biên
|6h30–17h00
|Xã Tân Biên
|Ấp Tân Nam và Tân Bình
|Tân Biên
|8h30–9h30
|Đang cập nhật
|Hộ kinh doanh Nguyễn Hợi
|Tân Biên
|9h30–10h30
|Đang cập nhật
|Chi nhánh Công ty TNHH Nến Hoàng Diệu
|Tân Biên
|10h30–11h30
|Đang cập nhật
|Khu vực Võ Văn Lợi
|Thái Bình
|7h00–17h00
|Xã Hòa Hội
|Ấp Hiệp Phước
|Thái Bình
|8h00–11h30
|Xã Hòa Hội
|Ấp Hiệp Phước
|Hòa Thành
|7h30–17h00
|Phường Long Hoa
|Khu phố Trường Thọ
|Hòa Thành
|7h30–17h00
|Phường Long Hoa
|Khu phố Trường Cửu
|Gò Dầu
|7h30–17h00
|Xã Truông Mít
|Ấp 1 và ấp 2
|Dương Minh Châu
|8h00–9h00
|Đang cập nhật
|Trạm khách hàng Công ty Cổ phần Phú Thịnh, khu vực Công an Dương Minh Châu
|Dương Minh Châu
|9h30–10h30
|Đang cập nhật
|Trạm khách hàng sản xuất nước đá Lê Thanh Phong
|Dương Minh Châu
|10h30–11h30
|Đang cập nhật
|Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tài Nhung
|Dương Minh Châu
|13h30–14h30
|Đang cập nhật
|Hộ kinh doanh Võ Thị Bé Năm
|Dương Minh Châu
|14h30–15h30
|Xã Lộc Ninh
|Ấp Lộc Trung
|Dương Minh Châu
|15h30–17h00
|Đang cập nhật
|Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt
Tại xã Hòa Hội có hai thông báo đã duyệt với khung giờ khác nhau do thực hiện hai hạng mục công việc. Người dân tại khu vực này nên chủ động chuẩn bị cho khoảng thời gian từ 7h đến 17h.
Cách tra cứu lịch cúp điện Tây Ninh mới nhất
Để tra cứu lịch cúp điện, người dân có thể chọn tỉnh Tây Ninh và ngày cần xem, sau đó kiểm tra theo xã, phường, địa điểm hoặc đơn vị điện lực phụ trách.
Lịch tạm ngừng cung cấp điện có thể được điều chỉnh tùy tình hình vận hành, thời tiết và yêu cầu kỹ thuật. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nên kiểm tra lại thông báo mới nhất trước thời gian dự kiến mất điện.
Thông tin được tổng hợp từ 48 thông báo tạm ngừng cung cấp điện đã duyệt của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.