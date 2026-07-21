Nên biết Lịch cúp điện Tây Ninh ngày mai 22/7/2026: Có nơi kéo dài hơn 10 tiếng Lịch cúp điện Tây Ninh ngày mai 22/7/2026 có 48 lịch đã duyệt; một số khu vực tạm ngừng cấp điện tới 10 giờ 30 phút.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, tỉnh Tây Ninh có 48 lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm và chuyển tải lưới điện. Lịch bắt đầu sớm nhất lúc 6h tại phường Khánh Hậu; thời điểm cấp điện trở lại muộn nhất dự kiến là 18h tại xã Thuận Mỹ.

Đáng chú ý, một phần xã Tân Biên dự kiến tạm ngừng cấp điện từ 6h30 đến 17h, kéo dài 10 giờ 30 phút. Người dân có thể theo dõi lịch cúp điện Tây Ninh được cập nhật theo từng ngày, khu vực và đơn vị điện lực.

Lịch cúp điện Tây Ninh ngày mai tại Tân An, Tân Hưng, Kiến Tường ngày 22/7

Khu vực phường Khánh Hậu có lịch cắt điện sớm nhất trong ngày, bắt đầu từ 6h. Tân Hưng, Kiến Tường, Vĩnh Hưng và một số địa bàn khác có thể tạm ngừng cấp điện từ 8 đến 10 giờ.

Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng Tân An 6h00–16h00 Phường Khánh Hậu Một phần ấp Ngãi Lợi A Tân An 8h00–16h30 Phường Long An Một phần đường Huỳnh Việt Thanh Tân Hưng 7h00–17h00 Xã Hưng Điền Một phần các ấp Ngã Tư, Ba Gò và Tre 1 Tân Hưng 7h00–16h00 Xã Hưng Điền Một phần các ấp Cây Me và Ba Gò Kiến Tường 7h30–16h30 Xã Bình Hiệp Một phần ấp Ông Nhan Đông, ấp Tầm Đuông và các ấp 1, 2, 3 Thủ Thừa 7h30–11h30 Xã Mỹ Thạnh Một phần ấp Vàm Kinh, khu vực chợ Bình An Thủ Thừa 13h30–14h30 Xã Mỹ Thạnh Một phần ấp An Hòa 1 Cần Giuộc 7h30–11h30 Xã Cần Giuộc Đường vào chùa Long Phú và một phần ấp Long Hậu 4 Vĩnh Hưng 8h00–16h30 Đang cập nhật Một phần ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị và một phần ấp Rọc Đô, xã Khánh Hưng Tân Thạnh 8h00–11h30 Xã Hậu Thạnh Trạm Hậu Thạnh Đông 6 và một phần ấp Hậu Thạnh Đông Tân Thạnh 13h00–16h30 Xã Hậu Thạnh Trạm Hậu Thạnh Đông 3 và một phần ấp Hậu Thạnh Đông Thạnh Hóa 8h00–11h30 Xã Thạnh Phước Một phần ấp Vàm Lớn

Các lịch tại Tân An, Tân Hưng, Kiến Tường và Vĩnh Hưng chủ yếu phục vụ bảo trì, sửa chữa hoặc đầu tư lưới điện. Khu vực Cần Giuộc và phường Long An tạm ngừng cấp điện để thực hiện chuyển tải hạ thế.

Lịch cúp điện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ và Tầm Vu

Tầm Vu là đơn vị có nhiều lịch tạm ngừng cung cấp điện nhất trong ngày, tập trung tại xã Thuận Mỹ. Một phần ấp Thanh Tân dự kiến mất điện từ 8h đến 18h, kéo dài 10 giờ.

Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng Bến Lức 8h00–12h00 Xã Bến Lức Một phần các ấp 1A, 4, 5 và 6 An Thạnh Bến Lức 8h00–12h00 Xã Mỹ Yên Một phần ấp 3B Phước Lợi Bến Lức 10h10–11h30 Xã Lương Hòa Khu vực Nguyễn Hoàng Hải, ấp 9 Bến Lức 13h30–14h30 Xã Mỹ Yên Khu vực Trần Quang Diệt, ấp 2 Bến Lức 14h30–16h30 Xã Mỹ Yên Công ty TNHH Triển Đạt Long An tại ấp 4 Đức Hòa 8h00–12h00 Xã Đức Hòa Ấp Bình Tiền 2 Đức Hòa 13h00–16h30 Xã Đức Lập Ấp Tràm Lạc Đức Huệ 8h00–9h30 Xã Mỹ Quý Một phần ấp 1 và khu vực trạm T4, nhánh rẽ T9A Mỹ Quý Tây Đức Huệ 8h00–16h30 Xã Đức Huệ Một phần ấp Tân Hòa, Thanh Sơn, ấp Chánh và nhánh rẽ UB Bình Hòa Bắc Đức Huệ 8h00–16h00 Xã Hiệp Hòa Một phần ấp Hòa Hiệp 2, khu vực trạm T37 trục Tân Mỹ – Lộc Giang Đức Huệ 10h00–11h30 Xã Mỹ Quý Một phần ấp 1 Đức Huệ 13h30–15h00 Xã Mỹ Quý Một phần ấp Voi Đình Đức Huệ 15h30–16h30 Xã Mỹ Quý Một phần ấp Chùm Mồi Tầm Vu 8h00–18h00 Xã Thuận Mỹ Một phần ấp Thanh Tân Tầm Vu 8h00–12h00 Xã Thuận Mỹ Một phần ấp Bình Khương Tầm Vu 8h00–9h30 Xã Thuận Mỹ Một phần ấp Xuân Hòa Tầm Vu 9h00–12h00 Xã An Lục Long Kho thu mua thanh long Hoa Cương, DNTN Đại Long, xưởng Ngọc Của và ấp Vĩnh Xuân A Tầm Vu 10h00–11h30 Xã Thuận Mỹ Một phần ấp Thanh Vĩnh Đông Tầm Vu 13h00–14h30 Xã Thuận Mỹ Một phần ấp Bình Thạnh Tầm Vu 13h30–17h00 Xã Thuận Mỹ Một phần ấp Bình Thạnh Tầm Vu 15h00–16h30 Xã Thuận Mỹ Một phần ấp Bình Thạnh

Phần lớn lịch cắt điện tại Đức Huệ và Tầm Vu nhằm thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện trung và hạ áp. Một số khu vực thuộc Bến Lức, Đức Hòa thực hiện chuyển tải hạ thế hoặc bảo trì lưới điện.

Lịch cúp điện Tân Biên, Hòa Thành, Gò Dầu và Dương Minh Châu

Lịch cúp điện Tân Biên kéo dài nhất từ 6h30 đến 17h tại các ấp Tân Nam và Tân Bình. Hòa Thành, Gò Dầu và Dương Minh Châu cũng có nhiều khu vực tạm ngừng cung cấp điện trong ngày.

Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng Tân Biên 6h30–17h00 Xã Tân Biên Ấp Tân Nam và Tân Bình Tân Biên 8h30–9h30 Đang cập nhật Hộ kinh doanh Nguyễn Hợi Tân Biên 9h30–10h30 Đang cập nhật Chi nhánh Công ty TNHH Nến Hoàng Diệu Tân Biên 10h30–11h30 Đang cập nhật Khu vực Võ Văn Lợi Thái Bình 7h00–17h00 Xã Hòa Hội Ấp Hiệp Phước Thái Bình 8h00–11h30 Xã Hòa Hội Ấp Hiệp Phước Hòa Thành 7h30–17h00 Phường Long Hoa Khu phố Trường Thọ Hòa Thành 7h30–17h00 Phường Long Hoa Khu phố Trường Cửu Gò Dầu 7h30–17h00 Xã Truông Mít Ấp 1 và ấp 2 Dương Minh Châu 8h00–9h00 Đang cập nhật Trạm khách hàng Công ty Cổ phần Phú Thịnh, khu vực Công an Dương Minh Châu Dương Minh Châu 9h30–10h30 Đang cập nhật Trạm khách hàng sản xuất nước đá Lê Thanh Phong Dương Minh Châu 10h30–11h30 Đang cập nhật Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tài Nhung Dương Minh Châu 13h30–14h30 Đang cập nhật Hộ kinh doanh Võ Thị Bé Năm Dương Minh Châu 14h30–15h30 Xã Lộc Ninh Ấp Lộc Trung Dương Minh Châu 15h30–17h00 Đang cập nhật Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt

Tại xã Hòa Hội có hai thông báo đã duyệt với khung giờ khác nhau do thực hiện hai hạng mục công việc. Người dân tại khu vực này nên chủ động chuẩn bị cho khoảng thời gian từ 7h đến 17h.

Cách tra cứu lịch cúp điện Tây Ninh mới nhất

Để tra cứu lịch cúp điện, người dân có thể chọn tỉnh Tây Ninh và ngày cần xem, sau đó kiểm tra theo xã, phường, địa điểm hoặc đơn vị điện lực phụ trách.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện có thể được điều chỉnh tùy tình hình vận hành, thời tiết và yêu cầu kỹ thuật. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nên kiểm tra lại thông báo mới nhất trước thời gian dự kiến mất điện.

Thông tin được tổng hợp từ 48 thông báo tạm ngừng cung cấp điện đã duyệt của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.