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    Lịch cúp điện Tây Ninh ngày mai 22/7/2026: Có nơi kéo dài hơn 10 tiếng

    Văn Khoa 21/07/2026 09:54

    Lịch cúp điện Tây Ninh ngày mai 22/7/2026 có 48 lịch đã duyệt; một số khu vực tạm ngừng cấp điện tới 10 giờ 30 phút.

    Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, tỉnh Tây Ninh có 48 lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm và chuyển tải lưới điện. Lịch bắt đầu sớm nhất lúc 6h tại phường Khánh Hậu; thời điểm cấp điện trở lại muộn nhất dự kiến là 18h tại xã Thuận Mỹ.

    Đáng chú ý, một phần xã Tân Biên dự kiến tạm ngừng cấp điện từ 6h30 đến 17h, kéo dài 10 giờ 30 phút. Người dân có thể theo dõi lịch cúp điện Tây Ninh được cập nhật theo từng ngày, khu vực và đơn vị điện lực.

    Lịch cúp điện Tây Ninh ngày mai tại Tân An, Tân Hưng, Kiến Tường ngày 22/7

    Khu vực phường Khánh Hậu có lịch cắt điện sớm nhất trong ngày, bắt đầu từ 6h. Tân Hưng, Kiến Tường, Vĩnh Hưng và một số địa bàn khác có thể tạm ngừng cấp điện từ 8 đến 10 giờ.

    Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng
    Tân An6h00–16h00Phường Khánh HậuMột phần ấp Ngãi Lợi A
    Tân An8h00–16h30Phường Long AnMột phần đường Huỳnh Việt Thanh
    Tân Hưng7h00–17h00Xã Hưng ĐiềnMột phần các ấp Ngã Tư, Ba Gò và Tre 1
    Tân Hưng7h00–16h00Xã Hưng ĐiềnMột phần các ấp Cây Me và Ba Gò
    Kiến Tường7h30–16h30Xã Bình HiệpMột phần ấp Ông Nhan Đông, ấp Tầm Đuông và các ấp 1, 2, 3
    Thủ Thừa7h30–11h30Xã Mỹ ThạnhMột phần ấp Vàm Kinh, khu vực chợ Bình An
    Thủ Thừa13h30–14h30Xã Mỹ ThạnhMột phần ấp An Hòa 1
    Cần Giuộc7h30–11h30Xã Cần GiuộcĐường vào chùa Long Phú và một phần ấp Long Hậu 4
    Vĩnh Hưng8h00–16h30Đang cập nhậtMột phần ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị và một phần ấp Rọc Đô, xã Khánh Hưng
    Tân Thạnh8h00–11h30Xã Hậu ThạnhTrạm Hậu Thạnh Đông 6 và một phần ấp Hậu Thạnh Đông
    Tân Thạnh13h00–16h30Xã Hậu ThạnhTrạm Hậu Thạnh Đông 3 và một phần ấp Hậu Thạnh Đông
    Thạnh Hóa8h00–11h30Xã Thạnh PhướcMột phần ấp Vàm Lớn

    Các lịch tại Tân An, Tân Hưng, Kiến Tường và Vĩnh Hưng chủ yếu phục vụ bảo trì, sửa chữa hoặc đầu tư lưới điện. Khu vực Cần Giuộc và phường Long An tạm ngừng cấp điện để thực hiện chuyển tải hạ thế.

    Lịch cúp điện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ và Tầm Vu

    Tầm Vu là đơn vị có nhiều lịch tạm ngừng cung cấp điện nhất trong ngày, tập trung tại xã Thuận Mỹ. Một phần ấp Thanh Tân dự kiến mất điện từ 8h đến 18h, kéo dài 10 giờ.

    Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng
    Bến Lức8h00–12h00Xã Bến LứcMột phần các ấp 1A, 4, 5 và 6 An Thạnh
    Bến Lức8h00–12h00Xã Mỹ YênMột phần ấp 3B Phước Lợi
    Bến Lức10h10–11h30Xã Lương HòaKhu vực Nguyễn Hoàng Hải, ấp 9
    Bến Lức13h30–14h30Xã Mỹ YênKhu vực Trần Quang Diệt, ấp 2
    Bến Lức14h30–16h30Xã Mỹ YênCông ty TNHH Triển Đạt Long An tại ấp 4
    Đức Hòa8h00–12h00Xã Đức HòaẤp Bình Tiền 2
    Đức Hòa13h00–16h30Xã Đức LậpẤp Tràm Lạc
    Đức Huệ8h00–9h30Xã Mỹ QuýMột phần ấp 1 và khu vực trạm T4, nhánh rẽ T9A Mỹ Quý Tây
    Đức Huệ8h00–16h30Xã Đức HuệMột phần ấp Tân Hòa, Thanh Sơn, ấp Chánh và nhánh rẽ UB Bình Hòa Bắc
    Đức Huệ8h00–16h00Xã Hiệp HòaMột phần ấp Hòa Hiệp 2, khu vực trạm T37 trục Tân Mỹ – Lộc Giang
    Đức Huệ10h00–11h30Xã Mỹ QuýMột phần ấp 1
    Đức Huệ13h30–15h00Xã Mỹ QuýMột phần ấp Voi Đình
    Đức Huệ15h30–16h30Xã Mỹ QuýMột phần ấp Chùm Mồi
    Tầm Vu8h00–18h00Xã Thuận MỹMột phần ấp Thanh Tân
    Tầm Vu8h00–12h00Xã Thuận MỹMột phần ấp Bình Khương
    Tầm Vu8h00–9h30Xã Thuận MỹMột phần ấp Xuân Hòa
    Tầm Vu9h00–12h00Xã An Lục LongKho thu mua thanh long Hoa Cương, DNTN Đại Long, xưởng Ngọc Của và ấp Vĩnh Xuân A
    Tầm Vu10h00–11h30Xã Thuận MỹMột phần ấp Thanh Vĩnh Đông
    Tầm Vu13h00–14h30Xã Thuận MỹMột phần ấp Bình Thạnh
    Tầm Vu13h30–17h00Xã Thuận MỹMột phần ấp Bình Thạnh
    Tầm Vu15h00–16h30Xã Thuận MỹMột phần ấp Bình Thạnh

    Phần lớn lịch cắt điện tại Đức Huệ và Tầm Vu nhằm thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện trung và hạ áp. Một số khu vực thuộc Bến Lức, Đức Hòa thực hiện chuyển tải hạ thế hoặc bảo trì lưới điện.

    Lịch cúp điện Tân Biên, Hòa Thành, Gò Dầu và Dương Minh Châu

    Lịch cúp điện Tân Biên kéo dài nhất từ 6h30 đến 17h tại các ấp Tân Nam và Tân Bình. Hòa Thành, Gò Dầu và Dương Minh Châu cũng có nhiều khu vực tạm ngừng cung cấp điện trong ngày.

    Khu vực điện lực Thời gian Xã, phường Địa điểm bị ảnh hưởng
    Tân Biên6h30–17h00Xã Tân BiênẤp Tân Nam và Tân Bình
    Tân Biên8h30–9h30Đang cập nhậtHộ kinh doanh Nguyễn Hợi
    Tân Biên9h30–10h30Đang cập nhậtChi nhánh Công ty TNHH Nến Hoàng Diệu
    Tân Biên10h30–11h30Đang cập nhậtKhu vực Võ Văn Lợi
    Thái Bình7h00–17h00Xã Hòa HộiẤp Hiệp Phước
    Thái Bình8h00–11h30Xã Hòa HộiẤp Hiệp Phước
    Hòa Thành7h30–17h00Phường Long HoaKhu phố Trường Thọ
    Hòa Thành7h30–17h00Phường Long HoaKhu phố Trường Cửu
    Gò Dầu7h30–17h00Xã Truông MítẤp 1 và ấp 2
    Dương Minh Châu8h00–9h00Đang cập nhậtTrạm khách hàng Công ty Cổ phần Phú Thịnh, khu vực Công an Dương Minh Châu
    Dương Minh Châu9h30–10h30Đang cập nhậtTrạm khách hàng sản xuất nước đá Lê Thanh Phong
    Dương Minh Châu10h30–11h30Đang cập nhậtCông ty TNHH Sản xuất Thương mại Tài Nhung
    Dương Minh Châu13h30–14h30Đang cập nhậtHộ kinh doanh Võ Thị Bé Năm
    Dương Minh Châu14h30–15h30Xã Lộc NinhẤp Lộc Trung
    Dương Minh Châu15h30–17h00Đang cập nhậtCông ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt

    Tại xã Hòa Hội có hai thông báo đã duyệt với khung giờ khác nhau do thực hiện hai hạng mục công việc. Người dân tại khu vực này nên chủ động chuẩn bị cho khoảng thời gian từ 7h đến 17h.

    Cách tra cứu lịch cúp điện Tây Ninh mới nhất

    Để tra cứu lịch cúp điện, người dân có thể chọn tỉnh Tây Ninh và ngày cần xem, sau đó kiểm tra theo xã, phường, địa điểm hoặc đơn vị điện lực phụ trách.

    Lịch tạm ngừng cung cấp điện có thể được điều chỉnh tùy tình hình vận hành, thời tiết và yêu cầu kỹ thuật. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nên kiểm tra lại thông báo mới nhất trước thời gian dự kiến mất điện.

    Thông tin được tổng hợp từ 48 thông báo tạm ngừng cung cấp điện đã duyệt của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

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      Nên biết
      Lịch cúp điện Tây Ninh ngày mai 22/7/2026: Có nơi kéo dài hơn 10 tiếng
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