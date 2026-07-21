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    Lịch cúp điện TP.HCM ngày mai 22/7/2026: Kim Long, Bình Châu tạm ngừng cấp điện

    Văn Khoa 21/07/2026 11:57

    Lịch cúp điện TP.HCM ngày mai 22/7/2026 có 2 lịch đã duyệt tại xã Kim Long và Bình Châu, thời gian kéo dài tối đa 4 giờ.

    Theo kế hoạch, ngày 22/7/2026, Thành phố Hồ Chí Minh có 2 lịch tạm ngừng cung cấp điện tại xã Kim Long và xã Bình Châu. Cả hai lịch đều do Điện lực Đất Đỏ thực hiện, bắt đầu lúc 8h và hoàn thành muộn nhất vào 12h.

    Bạn đọc có thể theo dõi lịch cúp điện Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra thông báo mới theo từng ngày, xã, phường và đơn vị điện lực.

    Lịch cúp điện Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/7

    Khu vực điện lựcThời gianXã, phườngĐịa điểm bị ảnh hưởng
    Điện lực Đất Đỏ8h00–10h00Xã Kim LongMột phần thôn Sông Xoài
    Điện lực Đất Đỏ8h00–12h00Xã Bình ChâuẤp Bình Thắng

    Lịch cúp điện xã Kim Long ngày 22/7

    Tại xã Kim Long, một phần thôn Sông Xoài dự kiến tạm ngừng cung cấp điện từ 8h đến 10h. Thời gian ảnh hưởng kéo dài khoảng 2 giờ.

    Xã Kim Long

    Theo kế hoạch, Đội Quản lý lưới điện sẽ nâng công suất trạm biến áp Sông Xoài 6 tại trụ 471NG/72A từ 160kVA lên 250kVA. Hạng mục này nhằm tăng khả năng cấp điện cho khu vực.

    Lịch cúp điện xã Bình Châu ngày 22/7

    Tại xã Bình Châu, ấp Bình Thắng có lịch tạm ngừng cấp điện từ 8h đến 12h, kéo dài 4 giờ. Đây là lịch có thời gian ảnh hưởng lâu nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 22/7.

    Đơn vị điện lực sẽ phát quang cây xanh dọc hành lang lưới điện theo yêu cầu của UBND xã Bình Châu. Công việc còn gồm bảo trì, vệ sinh công nghiệp các trạm biến áp và thiết bị đóng cắt trên nhánh đường dây 472XM/420.

    Cách tra cứu lịch cúp điện TP.HCM mới nhất

    Để tra cứu lịch cúp điện, người dân có thể chọn Thành phố Hồ Chí Minh và ngày cần xem, sau đó tìm theo xã, phường hoặc đơn vị điện lực phụ trách.

    Lịch tạm ngừng cung cấp điện có thể được điều chỉnh theo tình hình vận hành, thời tiết và yêu cầu kỹ thuật. Người dân tại Kim Long và Bình Châu nên kiểm tra lại thông báo trước khung giờ dự kiến mất điện.

    Thông tin được tổng hợp từ 2 thông báo tạm ngừng cung cấp điện đã duyệt của Điện lực Đất Đỏ.

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      Lịch cúp điện TP.HCM ngày mai 22/7/2026: Kim Long, Bình Châu tạm ngừng cấp điện
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