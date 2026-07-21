Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày mai 22/7/2026: 75 lịch, nhiều nơi kéo dài 10 giờ
Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày mai 22/7/2026 có 75 lịch đã duyệt, nhiều khu vực tạm ngừng cấp điện liên tục trong 10 giờ.
Ngày mai 22/7/2026, tỉnh Vĩnh Long dự kiến có 75 lịch tạm ngừng cung cấp điện đã được duyệt. Thời gian cắt điện sớm nhất bắt đầu lúc 7 giờ và lịch muộn nhất kết thúc lúc 18 giờ.
Một số khu vực có thời gian gián đoạn điện kéo dài từ 7 giờ đến 17 giờ, chủ yếu phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện hoặc thí nghiệm, bảo dưỡng hệ thống trung và hạ áp. Người dân có thể theo dõi thêm tại trang lịch cúp điện Vĩnh Long.
Lịch cúp điện Trà Vinh, Tiểu Cần, Trà Cú và Càng Long
|Điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Khu vực bị ảnh hưởng
|Trà Vinh
|07:00–17:00
|Phường Trà Vinh
|Một phần khóm 21
|Trà Vinh
|07:00–15:00
|Phường Hòa Thuận
|Đường Nguyễn Thiện Thành, từ đường D5 đến cà phê Vân Anh và khu dân cư gần Cơ sở Hà Nguyệt Thanh
|Tiểu Cần
|07:00–13:00
|Xã Hùng Hòa
|Ấp Chánh Hội A, Chánh Hội B, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Ngã Tư 1, Ngã Tư 2
|Tiểu Cần
|07:00–17:00
|Xã Hùng Hòa
|Ấp Chánh Hội A, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Chánh Hội B
|Trà Cú
|07:00–17:00
|Xã Lưu Nghiệp Anh
|Một phần ấp Xoài Lơ
|Trà Vinh
|07:30–10:00
|Phường Hòa Thuận
|Hẻm số 02 đường Nguyễn Thiện Thành, hướng ra đường tránh Quốc lộ 53, khu đá hoa cương Nam Cường
|Càng Long
|07:30–09:00
|Xã Bình Phú
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Phú Đức 2A
|Càng Long
|08:00–12:00
|Xã Càng Long
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mộ Cả Khối
|Trà Cú
|08:30–09:15
|Xã Trà Cú
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Xa Xi 6
|Càng Long
|09:00–10:30
|Xã Bình Phú
|Khu vực khách hàng kho lạnh Bình Phú
|Trà Cú
|09:30–10:15
|Xã Lưu Nghiệp Anh
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U1
|Trà Cú
|10:30–11:15
|Đang cập nhật
|Trạm Cơ sở Võ Hồng Ngoãn
|Càng Long
|11:00–12:00
|Xã Bình Phú
|Khách hàng BĐ Bình Phú 1
|Trà Cú
|13:00–13:45
|Xã Lưu Nghiệp Anh
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U2
|Càng Long
|13:30–15:00
|Xã Bình Phú
|Hộ kinh doanh Thịnh Phát
|Trà Cú
|14:00–14:45
|Xã Hàm Giang
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Trà Tro A6
|Trà Cú
|15:00–15:45
|Xã Hàm Giang
|Một phần ấp Cà Săng Cụt
|Trà Cú
|15:00–16:45
|Xã Hàm Giang
|Một phần ấp Cà Săng Cụt
|Càng Long
|15:30–17:00
|Xã Bình Phú
|Khu vực khách hàng Huỳnh Văn Ngoan
Lịch cúp điện Cầu Ngang, Trà Ôn và Trung Thành
|Điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Khu vực bị ảnh hưởng
|Trung Thành
|08:00–09:30
|Xã Trung Thành
|Hộ kinh doanh Trần Văn Thường, ấp Bình Thành
|Cầu Ngang
|08:00–09:30
|Xã Mỹ Long
|Một phần ấp Tư
|Cầu Ngang
|08:00–09:30
|Xã Vinh Kim
|Một phần ấp Cà Tum
|Cầu Ngang
|08:00–09:30
|Xã Nhị Trường
|Một phần ấp Tri Liêm
|Trà Ôn
|09:00–10:15
|Xã Vĩnh Xuân
|Trạm Vĩnh Tắc 2, một phần tổ 12 và 13, ấp Vĩnh Tắc
|Trà Ôn
|09:00–10:00
|Xã Vĩnh Xuân
|Trạm Vĩnh Hựu 5, một phần tổ 17, ấp Vĩnh Hựu
|Trung Thành
|10:00–12:00
|Xã Trung Thành
|Hộ kinh doanh Thành Công, ấp An Thành
|Cầu Ngang
|10:00–11:30
|Xã Vinh Kim
|Một phần ấp Cà Tum
|Cầu Ngang
|10:00–11:30
|Xã Nhị Trường
|Một phần ấp Tri Liêm
|Cầu Ngang
|10:00–11:00
|Xã Hiệp Mỹ
|Một phần ấp Cải Già
|Trà Ôn
|10:30–11:30
|Xã Trà Ôn
|Trạm Mỹ Lợi 3A, một phần tổ 15 và 16, ấp Mỹ Lợi
|Trà Ôn
|10:30–11:30
|Xã Vĩnh Xuân
|Trạm Vĩnh Thành 3B, một phần tổ 9, ấp Vĩnh Thành B
|Cầu Ngang
|12:30–13:30
|Xã Hiệp Mỹ
|Một phần ấp Cải Già, Cải Già Bến và Cải Già Trên
|Trung Thành
|13:00–14:30
|Xã Trung Hiệp
|Hộ sử dụng điện chuyên dùng Xăng dầu Trung Cường, ấp Trung Trị
|Cầu Ngang
|13:00–14:30
|Xã Cầu Ngang
|Một phần ấp Nô Công
|Trà Ôn
|13:00–16:00
|Xã Vĩnh Xuân
|Một phần tổ 8, 9 và 10, ấp Tường Thịnh
|Cầu Ngang
|13:00–14:30
|Xã Nhị Trường
|Một phần ấp Tri Liêm
|Trà Ôn
|13:00–14:00
|Xã Ngãi Tứ
|Trạm Đông Hậu 2, một phần tổ 6, ấp Đông Hậu
|Trung Thành
|14:30–16:00
|Xã Trung Thành
|Cửa hàng xăng dầu Trung Cường, ấp Phong Thới
|Trà Ôn
|14:30–15:30
|Xã Ngãi Tứ
|Trạm Đông Hậu 2A, một phần tổ 8, ấp Đông Hậu
|Cầu Ngang
|14:00–15:30
|Xã Hiệp Mỹ
|Một phần ấp Cải Già
|Cầu Ngang
|15:00–16:30
|Xã Cầu Ngang
|Một phần ấp Sóc Chùa
|Cầu Ngang
|15:00–16:30
|Xã Nhị Trường
|Một phần ấp Ba So A
|Trà Ôn
|15:45–16:45
|Xã Ngãi Tứ
|Trạm Đông Phú 3, một phần tổ 11, ấp Đông Phú
|Cầu Ngang
|16:00–17:00
|Xã Cầu Ngang
|Một phần ấp Cẩm Hương
|Trung Thành
|16:30–18:00
|Xã Quới An
|Công ty May mặc VL, ấp Quới Hiệp
Lịch cúp điện Long Hồ, Long Châu, Cái Vồn và các khu vực liên quan
|Điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Khu vực bị ảnh hưởng
|Long Hồ
|07:00–17:00
|Phường Phước Hậu
|Khóm Phước Hanh A
|Tân Quới
|07:00–17:00
|Xã Tân Quới
|Tổ 6, ấp Tân Đông
|Cái Vồn
|07:00–17:00
|Phường Bình Minh
|Một phần tổ 1–7, tổ 23–33 khóm Thuận Tân A; một phần tổ 26 khóm Thuận Thới; một phần tổ 1–7 khóm 5
|Phước Mỹ Trung
|07:00–17:00
|Xã Hưng Khánh Trung
|Một phần ấp Trung Hiệp
|Long Hồ
|08:00–13:00
|Xã Long Hồ
|Tổ 19, ấp Long Thuận
|Long Châu
|08:00–17:00
|Phường Thanh Đức
|Trạm Thiềng Đức 3A, tổ 3, khóm 2, đường 14 tháng 9
|Long Châu
|08:00–17:00
|Phường Thanh Đức
|Trạm Thiềng Đức 3B, tổ 5, khóm 3, khóm 6, đường 14 tháng 9
|Ngũ Lạc
|08:00–17:00
|Xã Long Vĩnh
|Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ
|Phước Mỹ Trung
|08:00–17:00
|Xã Phước Mỹ Trung
|Tổ 3, 4 và 5, ấp Mỹ Sơn Đông
|Cái Nhum
|09:00–16:00
|Xã Cái Nhum
|Khách hàng sử dụng điện trạm Kinh Sáng, tổ NDTQ số 1, ấp Mỹ Long
|Long Hồ
|14:00–17:00
|Xã Long Hồ
|Tổ 19, tổ 20, ấp Long Thuận
Lịch cúp điện Bến Tre, Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại và Giồng Trôm
|Điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Khu vực bị ảnh hưởng
|Phú Túc
|07:00–17:00
|Xã Tân Phú
|Ấp Mỹ Phú, Phú Luông và Hàm Luông
|Thạnh Phú
|07:00–17:00
|Xã Quới Điền
|Một phần ấp Thạnh Hưng
|Bến Tre
|07:30–17:00
|Phường Phú Khương
|Một phần tổ 1, 6B và 8, khu phố 2A
|Thạnh Phú
|07:30–17:00
|Xã Thạnh Hải
|Một phần ấp Thạnh Hưng
|Ba Tri
|07:30–09:00
|Xã An Ngãi Trung
|Ấp An Lợi
|Thạnh Phú
|07:40–09:00
|Xã Thạnh Phú
|Một phần ấp An Bình
|Thạnh Phú
|08:30–09:30
|Xã Quới Điền
|Một phần ấp Thạnh Trị Thượng
|Bình Đại
|08:30–11:00
|Xã Bình Đại
|Công ty TNHH Việt Tiến, ấp Bình Thới
|Ba Tri
|09:00–11:30
|Xã An Ngãi Trung
|Ấp An Định 2
|Thạnh Phú
|09:15–10:00
|Xã Thạnh Phú
|Một phần ấp An Hòa
|Thạnh Phú
|09:45–11:00
|Xã Quới Điền
|Một phần ấp Thạnh Trị Thượng
|Thạnh Phú
|13:00–14:00
|Xã Quới Điền
|Một phần ấp Quí Khương
|Ba Tri
|13:00–16:00
|Xã An Ngãi Trung
|Ấp An Thạnh 1
|Giồng Trôm
|13:00–17:00
|Xã Hưng Nhượng
|Tổ 26, 27, 28, 2 và 30, ấp Hưng Bình; tổ 8 và 9, ấp Tân Bình
|Bình Đại
|13:00–17:00
|Xã Bình Đại
|DNTN Tiến Bảo, ấp Bình Thới
|Phú Túc
|13:30–17:00
|Xã Tân Phú
|Ấp Phú Tường và ấp Song Phú
|Thạnh Phú
|14:30–15:30
|Xã Quới Điền
|Một phần ấp Quí Khương
|Thạnh Phú
|16:00–17:00
|Xã Đại Điền
|Một phần ấp Khu Phố
|Giồng Trôm
|08:00–11:00
|Xã Hưng Nhượng
|Một phần ấp Hưng Bình
Nguyên nhân cúp điện tại Vĩnh Long ngày 22/7
Phần lớn lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 22/7 nhằm phục vụ bảo trì, sửa chữa lưới điện, thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống trung, hạ áp. Một số lịch chỉ ảnh hưởng đến khách hàng chuyên dùng, trạm điện hoặc từng khu vực nhỏ trong 45–90 phút.
Các lịch kéo dài từ 7 giờ đến 17 giờ tập trung tại Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Tân Quới, Bình Minh, Tân Phú, Hưng Khánh Trung, Quới Điền, Phước Hậu và một số khu vực khác.
Người dân tại các địa bàn trên nên chủ động sạc thiết bị liên lạc, chuẩn bị nguồn điện dự phòng phù hợp và tắt các thiết bị có công suất lớn trước thời điểm ngừng cấp điện. Lịch thực tế có thể được điều chỉnh theo tình hình vận hành lưới điện.
Bạn đọc có thể truy cập chuyên mục tra cứu lịch cúp điện để xem lịch tại Vĩnh Long và các tỉnh, thành khác.
Nguồn: Thông báo tạm ngừng cung cấp điện của các điện lực liên quan. Lịch có thể thay đổi tùy theo tình hình vận hành và điều kiện thực tế.