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    Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày mai 22/7/2026: 75 lịch, nhiều nơi kéo dài 10 giờ

    Văn Khoa 21/07/2026 12:11

    Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày mai 22/7/2026 có 75 lịch đã duyệt, nhiều khu vực tạm ngừng cấp điện liên tục trong 10 giờ.

    Ngày mai 22/7/2026, tỉnh Vĩnh Long dự kiến có 75 lịch tạm ngừng cung cấp điện đã được duyệt. Thời gian cắt điện sớm nhất bắt đầu lúc 7 giờ và lịch muộn nhất kết thúc lúc 18 giờ.

    Phường Trà Vinh
    Phường Trà Vinh

    Một số khu vực có thời gian gián đoạn điện kéo dài từ 7 giờ đến 17 giờ, chủ yếu phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện hoặc thí nghiệm, bảo dưỡng hệ thống trung và hạ áp. Người dân có thể theo dõi thêm tại trang lịch cúp điện Vĩnh Long.

    Lịch cúp điện Trà Vinh, Tiểu Cần, Trà Cú và Càng Long

    Điện lựcThời gianXã, phườngKhu vực bị ảnh hưởng
    Trà Vinh07:00–17:00Phường Trà VinhMột phần khóm 21
    Trà Vinh07:00–15:00Phường Hòa ThuậnĐường Nguyễn Thiện Thành, từ đường D5 đến cà phê Vân Anh và khu dân cư gần Cơ sở Hà Nguyệt Thanh
    Tiểu Cần07:00–13:00Xã Hùng HòaẤp Chánh Hội A, Chánh Hội B, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Ngã Tư 1, Ngã Tư 2
    Tiểu Cần07:00–17:00Xã Hùng HòaẤp Chánh Hội A, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Chánh Hội B
    Trà Cú07:00–17:00Xã Lưu Nghiệp AnhMột phần ấp Xoài Lơ
    Trà Vinh07:30–10:00Phường Hòa ThuậnHẻm số 02 đường Nguyễn Thiện Thành, hướng ra đường tránh Quốc lộ 53, khu đá hoa cương Nam Cường
    Càng Long07:30–09:00Xã Bình PhúCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Phú Đức 2A
    Càng Long08:00–12:00Xã Càng LongCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mộ Cả Khối
    Trà Cú08:30–09:15Xã Trà CúCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Xa Xi 6
    Càng Long09:00–10:30Xã Bình PhúKhu vực khách hàng kho lạnh Bình Phú
    Trà Cú09:30–10:15Xã Lưu Nghiệp AnhCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U1
    Trà Cú10:30–11:15Đang cập nhậtTrạm Cơ sở Võ Hồng Ngoãn
    Càng Long11:00–12:00Xã Bình PhúKhách hàng BĐ Bình Phú 1
    Trà Cú13:00–13:45Xã Lưu Nghiệp AnhCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U2
    Càng Long13:30–15:00Xã Bình PhúHộ kinh doanh Thịnh Phát
    Trà Cú14:00–14:45Xã Hàm GiangCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Trà Tro A6
    Trà Cú15:00–15:45Xã Hàm GiangMột phần ấp Cà Săng Cụt
    Trà Cú15:00–16:45Xã Hàm GiangMột phần ấp Cà Săng Cụt
    Càng Long15:30–17:00Xã Bình PhúKhu vực khách hàng Huỳnh Văn Ngoan

    Lịch cúp điện Cầu Ngang, Trà Ôn và Trung Thành

    Điện lựcThời gianXã, phườngKhu vực bị ảnh hưởng
    Trung Thành08:00–09:30Xã Trung ThànhHộ kinh doanh Trần Văn Thường, ấp Bình Thành
    Cầu Ngang08:00–09:30Xã Mỹ LongMột phần ấp Tư
    Cầu Ngang08:00–09:30Xã Vinh KimMột phần ấp Cà Tum
    Cầu Ngang08:00–09:30Xã Nhị TrườngMột phần ấp Tri Liêm
    Trà Ôn09:00–10:15Xã Vĩnh XuânTrạm Vĩnh Tắc 2, một phần tổ 12 và 13, ấp Vĩnh Tắc
    Trà Ôn09:00–10:00Xã Vĩnh XuânTrạm Vĩnh Hựu 5, một phần tổ 17, ấp Vĩnh Hựu
    Trung Thành10:00–12:00Xã Trung ThànhHộ kinh doanh Thành Công, ấp An Thành
    Cầu Ngang10:00–11:30Xã Vinh KimMột phần ấp Cà Tum
    Cầu Ngang10:00–11:30Xã Nhị TrườngMột phần ấp Tri Liêm
    Cầu Ngang10:00–11:00Xã Hiệp MỹMột phần ấp Cải Già
    Trà Ôn10:30–11:30Xã Trà ÔnTrạm Mỹ Lợi 3A, một phần tổ 15 và 16, ấp Mỹ Lợi
    Trà Ôn10:30–11:30Xã Vĩnh XuânTrạm Vĩnh Thành 3B, một phần tổ 9, ấp Vĩnh Thành B
    Cầu Ngang12:30–13:30Xã Hiệp MỹMột phần ấp Cải Già, Cải Già Bến và Cải Già Trên
    Trung Thành13:00–14:30Xã Trung HiệpHộ sử dụng điện chuyên dùng Xăng dầu Trung Cường, ấp Trung Trị
    Cầu Ngang13:00–14:30Xã Cầu NgangMột phần ấp Nô Công
    Trà Ôn13:00–16:00Xã Vĩnh XuânMột phần tổ 8, 9 và 10, ấp Tường Thịnh
    Cầu Ngang13:00–14:30Xã Nhị TrườngMột phần ấp Tri Liêm
    Trà Ôn13:00–14:00Xã Ngãi TứTrạm Đông Hậu 2, một phần tổ 6, ấp Đông Hậu
    Trung Thành14:30–16:00Xã Trung ThànhCửa hàng xăng dầu Trung Cường, ấp Phong Thới
    Trà Ôn14:30–15:30Xã Ngãi TứTrạm Đông Hậu 2A, một phần tổ 8, ấp Đông Hậu
    Cầu Ngang14:00–15:30Xã Hiệp MỹMột phần ấp Cải Già
    Cầu Ngang15:00–16:30Xã Cầu NgangMột phần ấp Sóc Chùa
    Cầu Ngang15:00–16:30Xã Nhị TrườngMột phần ấp Ba So A
    Trà Ôn15:45–16:45Xã Ngãi TứTrạm Đông Phú 3, một phần tổ 11, ấp Đông Phú
    Cầu Ngang16:00–17:00Xã Cầu NgangMột phần ấp Cẩm Hương
    Trung Thành16:30–18:00Xã Quới AnCông ty May mặc VL, ấp Quới Hiệp

    Lịch cúp điện Long Hồ, Long Châu, Cái Vồn và các khu vực liên quan

    Điện lựcThời gianXã, phườngKhu vực bị ảnh hưởng
    Long Hồ07:00–17:00Phường Phước HậuKhóm Phước Hanh A
    Tân Quới07:00–17:00Xã Tân QuớiTổ 6, ấp Tân Đông
    Cái Vồn07:00–17:00Phường Bình MinhMột phần tổ 1–7, tổ 23–33 khóm Thuận Tân A; một phần tổ 26 khóm Thuận Thới; một phần tổ 1–7 khóm 5
    Phước Mỹ Trung07:00–17:00Xã Hưng Khánh TrungMột phần ấp Trung Hiệp
    Long Hồ08:00–13:00Xã Long HồTổ 19, ấp Long Thuận
    Long Châu08:00–17:00Phường Thanh ĐứcTrạm Thiềng Đức 3A, tổ 3, khóm 2, đường 14 tháng 9
    Long Châu08:00–17:00Phường Thanh ĐứcTrạm Thiềng Đức 3B, tổ 5, khóm 3, khóm 6, đường 14 tháng 9
    Ngũ Lạc08:00–17:00Xã Long VĩnhMột phần ấp Vàm Rạch Cỏ
    Phước Mỹ Trung08:00–17:00Xã Phước Mỹ TrungTổ 3, 4 và 5, ấp Mỹ Sơn Đông
    Cái Nhum09:00–16:00Xã Cái NhumKhách hàng sử dụng điện trạm Kinh Sáng, tổ NDTQ số 1, ấp Mỹ Long
    Long Hồ14:00–17:00Xã Long HồTổ 19, tổ 20, ấp Long Thuận

    Lịch cúp điện Bến Tre, Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại và Giồng Trôm

    Điện lựcThời gianXã, phườngKhu vực bị ảnh hưởng
    Phú Túc07:00–17:00Xã Tân PhúẤp Mỹ Phú, Phú Luông và Hàm Luông
    Thạnh Phú07:00–17:00Xã Quới ĐiềnMột phần ấp Thạnh Hưng
    Bến Tre07:30–17:00Phường Phú KhươngMột phần tổ 1, 6B và 8, khu phố 2A
    Thạnh Phú07:30–17:00Xã Thạnh HảiMột phần ấp Thạnh Hưng
    Ba Tri07:30–09:00Xã An Ngãi TrungẤp An Lợi
    Thạnh Phú07:40–09:00Xã Thạnh PhúMột phần ấp An Bình
    Thạnh Phú08:30–09:30Xã Quới ĐiềnMột phần ấp Thạnh Trị Thượng
    Bình Đại08:30–11:00Xã Bình ĐạiCông ty TNHH Việt Tiến, ấp Bình Thới
    Ba Tri09:00–11:30Xã An Ngãi TrungẤp An Định 2
    Thạnh Phú09:15–10:00Xã Thạnh PhúMột phần ấp An Hòa
    Thạnh Phú09:45–11:00Xã Quới ĐiềnMột phần ấp Thạnh Trị Thượng
    Thạnh Phú13:00–14:00Xã Quới ĐiềnMột phần ấp Quí Khương
    Ba Tri13:00–16:00Xã An Ngãi TrungẤp An Thạnh 1
    Giồng Trôm13:00–17:00Xã Hưng NhượngTổ 26, 27, 28, 2 và 30, ấp Hưng Bình; tổ 8 và 9, ấp Tân Bình
    Bình Đại13:00–17:00Xã Bình ĐạiDNTN Tiến Bảo, ấp Bình Thới
    Phú Túc13:30–17:00Xã Tân PhúẤp Phú Tường và ấp Song Phú
    Thạnh Phú14:30–15:30Xã Quới ĐiềnMột phần ấp Quí Khương
    Thạnh Phú16:00–17:00Xã Đại ĐiềnMột phần ấp Khu Phố
    Giồng Trôm08:00–11:00Xã Hưng NhượngMột phần ấp Hưng Bình

    Nguyên nhân cúp điện tại Vĩnh Long ngày 22/7

    Phần lớn lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 22/7 nhằm phục vụ bảo trì, sửa chữa lưới điện, thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống trung, hạ áp. Một số lịch chỉ ảnh hưởng đến khách hàng chuyên dùng, trạm điện hoặc từng khu vực nhỏ trong 45–90 phút.

    Các lịch kéo dài từ 7 giờ đến 17 giờ tập trung tại Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Tân Quới, Bình Minh, Tân Phú, Hưng Khánh Trung, Quới Điền, Phước Hậu và một số khu vực khác.

    Người dân tại các địa bàn trên nên chủ động sạc thiết bị liên lạc, chuẩn bị nguồn điện dự phòng phù hợp và tắt các thiết bị có công suất lớn trước thời điểm ngừng cấp điện. Lịch thực tế có thể được điều chỉnh theo tình hình vận hành lưới điện.

    Bạn đọc có thể truy cập chuyên mục tra cứu lịch cúp điện để xem lịch tại Vĩnh Long và các tỉnh, thành khác.

    Nguồn: Thông báo tạm ngừng cung cấp điện của các điện lực liên quan. Lịch có thể thay đổi tùy theo tình hình vận hành và điều kiện thực tế.

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      Nên biết
      Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày mai 22/7/2026: 75 lịch, nhiều nơi kéo dài 10 giờ
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