Nên biết Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày mai 22/7/2026: 75 lịch, nhiều nơi kéo dài 10 giờ Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày mai 22/7/2026 có 75 lịch đã duyệt, nhiều khu vực tạm ngừng cấp điện liên tục trong 10 giờ.

Ngày mai 22/7/2026, tỉnh Vĩnh Long dự kiến có 75 lịch tạm ngừng cung cấp điện đã được duyệt. Thời gian cắt điện sớm nhất bắt đầu lúc 7 giờ và lịch muộn nhất kết thúc lúc 18 giờ.

Phường Trà Vinh

Một số khu vực có thời gian gián đoạn điện kéo dài từ 7 giờ đến 17 giờ, chủ yếu phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện hoặc thí nghiệm, bảo dưỡng hệ thống trung và hạ áp. Người dân có thể theo dõi thêm tại trang lịch cúp điện Vĩnh Long.

Lịch cúp điện Trà Vinh, Tiểu Cần, Trà Cú và Càng Long

Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng Trà Vinh 07:00–17:00 Phường Trà Vinh Một phần khóm 21 Trà Vinh 07:00–15:00 Phường Hòa Thuận Đường Nguyễn Thiện Thành, từ đường D5 đến cà phê Vân Anh và khu dân cư gần Cơ sở Hà Nguyệt Thanh Tiểu Cần 07:00–13:00 Xã Hùng Hòa Ấp Chánh Hội A, Chánh Hội B, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Ngã Tư 1, Ngã Tư 2 Tiểu Cần 07:00–17:00 Xã Hùng Hòa Ấp Chánh Hội A, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Chánh Hội B Trà Cú 07:00–17:00 Xã Lưu Nghiệp Anh Một phần ấp Xoài Lơ Trà Vinh 07:30–10:00 Phường Hòa Thuận Hẻm số 02 đường Nguyễn Thiện Thành, hướng ra đường tránh Quốc lộ 53, khu đá hoa cương Nam Cường Càng Long 07:30–09:00 Xã Bình Phú Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Phú Đức 2A Càng Long 08:00–12:00 Xã Càng Long Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mộ Cả Khối Trà Cú 08:30–09:15 Xã Trà Cú Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Xa Xi 6 Càng Long 09:00–10:30 Xã Bình Phú Khu vực khách hàng kho lạnh Bình Phú Trà Cú 09:30–10:15 Xã Lưu Nghiệp Anh Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U1 Trà Cú 10:30–11:15 Đang cập nhật Trạm Cơ sở Võ Hồng Ngoãn Càng Long 11:00–12:00 Xã Bình Phú Khách hàng BĐ Bình Phú 1 Trà Cú 13:00–13:45 Xã Lưu Nghiệp Anh Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U2 Càng Long 13:30–15:00 Xã Bình Phú Hộ kinh doanh Thịnh Phát Trà Cú 14:00–14:45 Xã Hàm Giang Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Trà Tro A6 Trà Cú 15:00–15:45 Xã Hàm Giang Một phần ấp Cà Săng Cụt Trà Cú 15:00–16:45 Xã Hàm Giang Một phần ấp Cà Săng Cụt Càng Long 15:30–17:00 Xã Bình Phú Khu vực khách hàng Huỳnh Văn Ngoan

Lịch cúp điện Cầu Ngang, Trà Ôn và Trung Thành

Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng Trung Thành 08:00–09:30 Xã Trung Thành Hộ kinh doanh Trần Văn Thường, ấp Bình Thành Cầu Ngang 08:00–09:30 Xã Mỹ Long Một phần ấp Tư Cầu Ngang 08:00–09:30 Xã Vinh Kim Một phần ấp Cà Tum Cầu Ngang 08:00–09:30 Xã Nhị Trường Một phần ấp Tri Liêm Trà Ôn 09:00–10:15 Xã Vĩnh Xuân Trạm Vĩnh Tắc 2, một phần tổ 12 và 13, ấp Vĩnh Tắc Trà Ôn 09:00–10:00 Xã Vĩnh Xuân Trạm Vĩnh Hựu 5, một phần tổ 17, ấp Vĩnh Hựu Trung Thành 10:00–12:00 Xã Trung Thành Hộ kinh doanh Thành Công, ấp An Thành Cầu Ngang 10:00–11:30 Xã Vinh Kim Một phần ấp Cà Tum Cầu Ngang 10:00–11:30 Xã Nhị Trường Một phần ấp Tri Liêm Cầu Ngang 10:00–11:00 Xã Hiệp Mỹ Một phần ấp Cải Già Trà Ôn 10:30–11:30 Xã Trà Ôn Trạm Mỹ Lợi 3A, một phần tổ 15 và 16, ấp Mỹ Lợi Trà Ôn 10:30–11:30 Xã Vĩnh Xuân Trạm Vĩnh Thành 3B, một phần tổ 9, ấp Vĩnh Thành B Cầu Ngang 12:30–13:30 Xã Hiệp Mỹ Một phần ấp Cải Già, Cải Già Bến và Cải Già Trên Trung Thành 13:00–14:30 Xã Trung Hiệp Hộ sử dụng điện chuyên dùng Xăng dầu Trung Cường, ấp Trung Trị Cầu Ngang 13:00–14:30 Xã Cầu Ngang Một phần ấp Nô Công Trà Ôn 13:00–16:00 Xã Vĩnh Xuân Một phần tổ 8, 9 và 10, ấp Tường Thịnh Cầu Ngang 13:00–14:30 Xã Nhị Trường Một phần ấp Tri Liêm Trà Ôn 13:00–14:00 Xã Ngãi Tứ Trạm Đông Hậu 2, một phần tổ 6, ấp Đông Hậu Trung Thành 14:30–16:00 Xã Trung Thành Cửa hàng xăng dầu Trung Cường, ấp Phong Thới Trà Ôn 14:30–15:30 Xã Ngãi Tứ Trạm Đông Hậu 2A, một phần tổ 8, ấp Đông Hậu Cầu Ngang 14:00–15:30 Xã Hiệp Mỹ Một phần ấp Cải Già Cầu Ngang 15:00–16:30 Xã Cầu Ngang Một phần ấp Sóc Chùa Cầu Ngang 15:00–16:30 Xã Nhị Trường Một phần ấp Ba So A Trà Ôn 15:45–16:45 Xã Ngãi Tứ Trạm Đông Phú 3, một phần tổ 11, ấp Đông Phú Cầu Ngang 16:00–17:00 Xã Cầu Ngang Một phần ấp Cẩm Hương Trung Thành 16:30–18:00 Xã Quới An Công ty May mặc VL, ấp Quới Hiệp

Lịch cúp điện Long Hồ, Long Châu, Cái Vồn và các khu vực liên quan

Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng Long Hồ 07:00–17:00 Phường Phước Hậu Khóm Phước Hanh A Tân Quới 07:00–17:00 Xã Tân Quới Tổ 6, ấp Tân Đông Cái Vồn 07:00–17:00 Phường Bình Minh Một phần tổ 1–7, tổ 23–33 khóm Thuận Tân A; một phần tổ 26 khóm Thuận Thới; một phần tổ 1–7 khóm 5 Phước Mỹ Trung 07:00–17:00 Xã Hưng Khánh Trung Một phần ấp Trung Hiệp Long Hồ 08:00–13:00 Xã Long Hồ Tổ 19, ấp Long Thuận Long Châu 08:00–17:00 Phường Thanh Đức Trạm Thiềng Đức 3A, tổ 3, khóm 2, đường 14 tháng 9 Long Châu 08:00–17:00 Phường Thanh Đức Trạm Thiềng Đức 3B, tổ 5, khóm 3, khóm 6, đường 14 tháng 9 Ngũ Lạc 08:00–17:00 Xã Long Vĩnh Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ Phước Mỹ Trung 08:00–17:00 Xã Phước Mỹ Trung Tổ 3, 4 và 5, ấp Mỹ Sơn Đông Cái Nhum 09:00–16:00 Xã Cái Nhum Khách hàng sử dụng điện trạm Kinh Sáng, tổ NDTQ số 1, ấp Mỹ Long Long Hồ 14:00–17:00 Xã Long Hồ Tổ 19, tổ 20, ấp Long Thuận

Lịch cúp điện Bến Tre, Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại và Giồng Trôm

Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng Phú Túc 07:00–17:00 Xã Tân Phú Ấp Mỹ Phú, Phú Luông và Hàm Luông Thạnh Phú 07:00–17:00 Xã Quới Điền Một phần ấp Thạnh Hưng Bến Tre 07:30–17:00 Phường Phú Khương Một phần tổ 1, 6B và 8, khu phố 2A Thạnh Phú 07:30–17:00 Xã Thạnh Hải Một phần ấp Thạnh Hưng Ba Tri 07:30–09:00 Xã An Ngãi Trung Ấp An Lợi Thạnh Phú 07:40–09:00 Xã Thạnh Phú Một phần ấp An Bình Thạnh Phú 08:30–09:30 Xã Quới Điền Một phần ấp Thạnh Trị Thượng Bình Đại 08:30–11:00 Xã Bình Đại Công ty TNHH Việt Tiến, ấp Bình Thới Ba Tri 09:00–11:30 Xã An Ngãi Trung Ấp An Định 2 Thạnh Phú 09:15–10:00 Xã Thạnh Phú Một phần ấp An Hòa Thạnh Phú 09:45–11:00 Xã Quới Điền Một phần ấp Thạnh Trị Thượng Thạnh Phú 13:00–14:00 Xã Quới Điền Một phần ấp Quí Khương Ba Tri 13:00–16:00 Xã An Ngãi Trung Ấp An Thạnh 1 Giồng Trôm 13:00–17:00 Xã Hưng Nhượng Tổ 26, 27, 28, 2 và 30, ấp Hưng Bình; tổ 8 và 9, ấp Tân Bình Bình Đại 13:00–17:00 Xã Bình Đại DNTN Tiến Bảo, ấp Bình Thới Phú Túc 13:30–17:00 Xã Tân Phú Ấp Phú Tường và ấp Song Phú Thạnh Phú 14:30–15:30 Xã Quới Điền Một phần ấp Quí Khương Thạnh Phú 16:00–17:00 Xã Đại Điền Một phần ấp Khu Phố Giồng Trôm 08:00–11:00 Xã Hưng Nhượng Một phần ấp Hưng Bình

Nguyên nhân cúp điện tại Vĩnh Long ngày 22/7

Phần lớn lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 22/7 nhằm phục vụ bảo trì, sửa chữa lưới điện, thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống trung, hạ áp. Một số lịch chỉ ảnh hưởng đến khách hàng chuyên dùng, trạm điện hoặc từng khu vực nhỏ trong 45–90 phút.

Các lịch kéo dài từ 7 giờ đến 17 giờ tập trung tại Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Tân Quới, Bình Minh, Tân Phú, Hưng Khánh Trung, Quới Điền, Phước Hậu và một số khu vực khác.

Người dân tại các địa bàn trên nên chủ động sạc thiết bị liên lạc, chuẩn bị nguồn điện dự phòng phù hợp và tắt các thiết bị có công suất lớn trước thời điểm ngừng cấp điện. Lịch thực tế có thể được điều chỉnh theo tình hình vận hành lưới điện.

Bạn đọc có thể truy cập chuyên mục tra cứu lịch cúp điện để xem lịch tại Vĩnh Long và các tỉnh, thành khác.

Nguồn: Thông báo tạm ngừng cung cấp điện của các điện lực liên quan. Lịch có thể thay đổi tùy theo tình hình vận hành và điều kiện thực tế.